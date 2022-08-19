В Самаре открывается ресторан формата «Лучшая цена»

Интерьер заведения сделан с лучших традициях баварских ресторанов

Известный самарцам ресторан Rocket возвращается. Уже 26 августа заведение будет готово принять гостей на проспекте Ленина, 16. Но концепция у него будет отличатся от прежней. В этот раз сделали ставку на новый для Самары формат - «Лучшая цена». Такого еще самарцы не видели! Все блюда из меню можно будет купить по 290 рублей (без дополнительных платежей).

Также в будни будут проводится промоакции. Топовые ресторанные угощения также можно будет отведать по 290 рублей (без дополнительных платежей), в то время как в других заведениях, за них же вы заплатите вдвое дороже. Акция будет действовать до конца 2022 года.

Вот что вы сможете купить за эти деньги:

- понедельник - рулька;

По понедельникам можно купить рульку по цене значительно ниже,чем в других ресторанах

- вторник - полкило свиных ребер;

Аппетитные ребрышки подают по вторникам

- среда - 1 кг куриных крыльев;

В среду по 290 рублей приобритете целый килограм куриных крыльев

- четверг - Дорадо.

Дорадо можно заказать по четвергам по 290 рублей

К слову, меню составлял шеф-повар - знаток разных кухонь: Паназиатской, Кавказской Европейской. Все это вкусовое разнообразие сможет удивлять вас при каждом посещении.

У ресторана есть крафтовые напитки собственного производства, под которые идеально подойдут рулька, ребра и другие блюда из меню.

К отличным напиткам и вкусной еде прилагается живая музыка, которую исполнят лучшие самарские артисты.

А для любителей спорта разработали специальную «спортивную карту», где учтены все значимые турниры.

Ознакомиться с меню можно на сайте ресторана или в их группе Вконтакте.

На нижнем этаже находятся два отдельных зала для проведения мероприятий

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Чай и кофе с 12 до 18 часов бесплатно.