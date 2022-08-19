«Удаленку лучше не допускать»: главный санитарный врач Самарской области - о волне COVID и возможных ограничениях

Вакцинация снова стала очень актуальной темой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число заболевших коронавирусом в Самарской области растет с каждым днем. Чего ждать дальше, будет ли осенью новая волна, какие запреты нас ожидают, вернется ли масочный режим и удаленка? Все это на радио "Комсомольская правда" в Самаре обсудили с главным санитарным врачом региона Светланой Архиповой.

"Заболеваемость на всероссийском уровне"

- Сейчас коронавирус у всех на слуху. Вернется ли масочный режим и удаленка? Какова ситуация с коронавирусом на сегодняшний день?

Безусловно, коронавирус является одним из самых ярких векторов нашего внимания. На протяжении последних пяти недель в нашей области наметился существенный рост заболеваемости. Это связано с тем, что люди приехали из отпуска и вернулись в трудовые коллективы. Скоро будут формироваться детские коллективы, и подъем заболеваемости, к сожалению, может вырасти. Уровень заболеваемости в Самарской области приближается к уровню всероссийскому. Количество новых случаев заболевания выросло на 63% по сравнению с предыдущей неделей, и в связи с этим увеличивается нагрузка на систему здравоохранения. Само собой, коронавирус никуда не ушел. Он изменяется генетически, поэтому могут появляться новые штаммы, как, например, «кентавр».

- Как у нас обстоят дела с количеством вакцин? Насколько мы подготовлены в этом плане?

Пункты вакцинации не прекращали свою работу, они продолжают действовать. Сейчас самый благоприятный момент чтобы выполнить вакцинацию, так как нет таких больших очередей, как было осенью и зимой.

- Тем временем, пора подвести итоги летнего сезона. Что можете сказать по этому поводу?

Завершается летне-оздоровительная кампания. Хочется отметить, что нарушения в части санитарного надзора продолжают устанавливаться – это, в первую очередь, содержание территории помещений летне-оздоровительных учреждений, режим проветривания, отсутствие москитных сеток на окнах и т.д. Уделялось внимание качеству питания детей в таких учреждениях. Можно сказать, что при 27% проверенных учреждений – это 190 учреждений, были выявлены такие нарушения, что вынудило нас составить соответствующие протоколы об административных нарушениях на сумму более полумиллиона рублей. Надеюсь, в следующем сезоне таких нарушений выявлено не будет.

- А как у нас обстоят дела с общепитом?

Мы можем проверить, когда развивается групповое заболевание, связанное с общественным питанием. К сожалению, этим летом такие случаи устанавливались – остро-кишечная инфекция, сальмонеллез. Профилактика дает определенный результат, но не все хозяйствующие субъекты и должностные лица идут на встречу с нами для профилактической беседы. Не всегда соблюдаются правила личной гигиены, не сохраняются документы, позволяющие проследить, откуда были доставлены продукты, которыми в последствие отравилось несколько человек.

"Пристально проверяем школы"

- Сезон подходит к концу, но люди продолжают отдыхать на пляжах. Что интересного было замечено в течение сезона? Пробы воды соответствовали нормам?

Пробы воды мы берем еженедельно. К сожалению, устанавливались случаи не соответствия обязательным требованиям показателей воды, но патогенные микроорганизмы не выявлялись. Надзор продолжает осуществляться, и пока летний период идет, пока температура воды и воздуха позволяют людям использовать места рекреации, мы, безусловно, за ними следим.

- Какая температура должна быть, чтобы купать запретили совсем? А то наши люди любят «моржевать».

Бактерии размножаются в основном в теплой воде, поэтому к воде холодной наше внимание снижается.

- На чем же будет сфокусировано внимание надзорных органов в ближайшее время?

Ежегодно в пределах нашего внимания находится подготовка школ к учебному году. У каждой школы имеются наши предписания. Это документ, в котором написано, что именно нужно исправить, чтобы исключить нарушения санитарного законодательства. В первую очередь, это касается косметического ремонта, дооснащения пищеблоков – именно в этом и состоит подготовка школ к новому учебному году. Кроме этого, все работники образовательных учреждений должны пройти гигиеническое обучение и медицинский осмотр. Более 29 тысяч педагогов уже прошли соответствующие мероприятия. Работники пищеблоков, порядка 2700 человек, тоже проходят медицинский осмотр и обследования на кишечные инфекции, чтобы исключить неблагополучия после сбора нового коллектива.

- Вы рекомендуете соблюдать масочный режим на торжественных линейках. Есть ли другие ограничения?

Безусловно, все эти моменты будут обговариваться перед мероприятиями. Пока действует режим рекомендательный. Сейчас тяжесть протекания инфекции ниже, чем в самом начале эпидемии коронавирусной инфекции. Но, говоря о лицах, которые имеют риск хронических заболеваний или о пожилых людях, лучше, конечно, принять все возможные меры безопасности. Безусловно, бабушка захочет посмотреть на своих внуков на линейке 1 сентября – это очень трогательный момент. Но если есть возможность уберечь пожилых родственников от заболевания, лучше сделать это, минимизировать риски и потом спокойно проводить время со своими внуками и внучками в спокойной домашней атмосфере.

"Удаленку пока не предсказываем"

- Каковы ваши прогнозы по поводу введения режима удаленного обучения?

Действующие санитарные правила и рекомендации, выработанные за последнее время, позволяют организовать образовательный процесс очно. Мы – всегда за очное образование, которое дает более широкий спектр возможностей для общения ребят и для усвоения образовательной программы. При надлежащем уровне соблюдения обязательных требований профилактики коронавирусной инфекции – привитости педагогического состава и соблюдение всех соответствующих правил родителями мы сможем учить детей очно. Таков мой прогноз.

- Как обстоят дела с вакцинацией детей школьного возраста и подростков? Какие рекомендации родителям вы можете дать перед новым учебным годом?

Мы всегда подчеркиваем, что вакцинация – добровольная процедура, поэтому в отношении детей мнение родителей играет доминирующую роль. Честно говоря, спрос на вакцину сейчас не так высок, как раньше. Привиться можно, пункты вакцинации – те же самые. Необходимо понимать, что каждый, кто не имеет иммунитета, рано или поздно столкнется с этой инфекцией и будет вынужден ее перенести – дай Бог, если без симптомов или с минимальными клиническими проявлениями в легкой форме. К сожалению, даже после легкой формы могут наступить осложнения. Не стоит забывать и о прохождении диспансеризации для всех, кто переболел коронавирусом. Это необходимо, что врачи оценили риски и минимизировали их.

- Ваши пожелания нашим слушателям?

В первую очередь, доброго здоровья, позитивного настроения и, безусловно, пусть исполняется то, что вы сами себе загадали! А первый раз в первый класс все дети пойдут с улыбками, с правильно подобранными ранцами и с принципами здорового питания – если об этом скажут их родители.