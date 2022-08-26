Риэлтор рассказала, как правильно составить объявление о продаже квартиры в Самаре

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Какими бы ни были погода, политическая ситуация или курс рубля, жители Самары продолжают покупать и продавать квартиры. Тем более что государство продолжает субсидировать льготные ставки по ипотеке, и, например, Сбер только за первое полугодие 2022 года уже выдал вдвое больше займов по программе «Семейная ипотека», нежели в прошлом году. Но если при покупке жилья самарцы предпочитают обращаться к риэлторам, то продавать недвижимость многие сейчас пытаются самостоятельно.

– А что тут сложного? – рассуждает жительница Самары Алена, которая решила «обменять» свою однушку в спальном районе на двушку ближе к центру. – Объявление на Домклик я и сама дам, вся информация о нужных документах есть в интернете, показать квартиру – тоже недолго…

Добавим: а еще за последние годы появилась масса цифровых сервисов, которые облегчают составление договора и расчеты между продавцом и покупателем.

Но вернемся к объявлениям – это один из первых и самых важных шагов для тех, кто хочет выгодно и быстро расстаться с недвижимостью. Эксперты предупреждают: чтобы выставленная на продажу квартира пользовалась спросом и не зависла на сайте на долгие месяцы, необходимо правильно «презентовать» жилье. Зампредседателя Поволжской гильдии риэлторов, руководитель агентства недвижимости «Огни Самары» Юлия Овечкина рассказала, как составить идеальное объявление для продажи квартиры в Самаре.

Наведите порядок

Фотографии повышают интерес потенциальных покупателей к вашему объекту. Но при одном условии – изображение на них должно быть привлекательным.

– В первую очередь нужно провести предпродажную подготовку квартиры, отмыть окна, полы и мебель, убрать лишние вещи и вообще навести порядок, – отмечает Юлия Овечкина. – Пустая квартира всегда смотрится в глазах покупателя более выгодно, чем заставленная или заваленная вещами.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Пять минут до метро»

Второй важный момент при подаче объявления (все это актуально не только для частных продавцов, но и для риэлторских компаний) – не просто расскажите о характеристиках и метраже вашей квартиры, но и подробно опишите имеющуюся поблизости инфраструктуру. Упоминайте все – не только детсады, школы и больницы, но и остановки общественного транспорта, расстояние до метро, парковки, торговые центры, фитнес-клубы и т. д. Вы не можете заранее знать, что именно в итоге окажется актуально для потенциального покупателя и склонит чашу выбора в вашу пользу.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Адекватная цена

Эксперты уверяют: один из самых важных факторов для успешной и быстрой продажи квартиры в Самаре – правильно определить актуальную цену вашей недвижимости.

– Понятно, что каждый хочет продать подороже, а купить подешевле, и правильно определить цену бывает непросто. Особенно в период стагнации рынка, когда спрос падает, – отмечает Юлия Овечкина. – Важно понимать, что стоимость формируется за счет конкурентов, присутствующих на рынке одновременно с вами. Наилучший вариант – не полениться и лично прозвонить и пройти все похожие квартиры, выставленные в вашем районе и поблизости от него, под видом покупателя. И не просто посмотреть на их плюсы и минусы, но еще и хорошенько поторговаться с продавцом – так вы получите срез реальных цен на жилье. А поняв, какое место ваш объект занимает среди конкурентов, вам будет проще выставить адекватную цену и в целом вести диалог с покупателем. Важно сделать это самостоятельно, а не ориентироваться на среднюю цену по району, которую можно найти в интернете. Например, в историческом центре Самары, где рядом соседствуют ветхие деревянные домики и новенькие элитные высотки, такие данные совсем не показательны.

Помимо собственных ног – составить первое представление о рыночной стоимости недвижимости поможет, например, бесплатный сервис оценки от Домклик. Его алгоритм учитывает не только расположение квартиры, но и ее основные характеристики, а также реальные сделки купли-продажи Сбербанка.

Главный показатель правильно выставленной цены – звонки. Если после публикации объявления о продаже телефон не умолкает – значит цена ниже рынка. Если же звонков практически нет – то вы явно переборщили с оценкой.

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Без обмена и торга

Предупредили эксперты и о том, чего в объявлениях о продаже квартиры писать не стоит.

– Я бы не стала упоминать в объявлении два слова – «торг» и «обмен», – говорит Юлия Овечкина. – Обмен предполагает более долгую цепочку, поэтому может отпугнуть покупателя, которому нужно сделать все быстро. Может быть, вы к тому моменту уже подберете себе вариант на обмен и вопрос решится, но эта фраза помешает вам найти покупателя.

Про готовность к торгу эксперты также советуют не упоминать – вы как бы сигнализируете о своей неуверенности в заявленной стоимости квартиры. Написав «торг» – по желаемой цене вы недвижимость точно не продадите. Лучше заранее промониторить предложения и сразу выставить адекватную цену.

Не снижайте цену

Во всяком случае, не делайте это у всех на виду.

– Если в процессе продажи выяснилось, что вы промахнулись с ценой, она завышена и очередь за вашей недвижимостью не выстроилась, возникает закономерный вопрос о снижении цены. Лучше не менять ценник в уже опубликованном объявлении. В этом случае все посетители увидят, что желающих купить вашу квартиру уже давно нет, что вам нужно провести сделку срочно – а значит, появится простор для манипуляций, – говорит Юлия Овечкина. – Лучше удалите это объявление и создайте новое, с более конкурентоспособной ценой.

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Размещаем правильно

Объявление недостаточно грамотно составить – его нужно правильно разместить. Эксперты советуют выбирать для этой цели крупные известные электронные платформы. Как ни странно, дополнительным свидетельством того, что платформа заслуживает доверия, станет плата за размещение объявлений. Как правило, такая мера служит препятствием для мошенников, а также стимулирует продавцов убирать объявления с сайта сразу после сделки. А чистота и актуальность базы всегда вызывает доверие у покупателей. Цена вопроса (особенно если сравнить ее с ожидаемой прибылью от продажи квартиры) – ничтожно мала: так, на сервисе Домклик от Сбера в Самаре она составляет 149 рублей за 30 дней. «Взамен» вы получаете более 285 000 потенциальных покупателей – именно столько активных пользователей ежемесячно ищут недвижимость на сайте Домклик в нашем городе.

Дополнительные возможности, которыми также не стоит пренебрегать, дает продвижение объявления. И здесь цены невысоки, а выгода от быстрой продажи может быть весьма существенна, особенно в эпоху снижения рынка.