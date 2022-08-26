Отсчет стажа пошел: Коллектив «Транснефть - Приволги» пополнился молодыми специалистами

Приток молодежи - одна из главных составляющих перспективного развития предприятия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осознанный выбор

Александр Макаров - потомственный нефтяник: его родители работают в системе «Транснефть». Парень принял решение пойти по их стопам, поэтому, еще школьником увидев листовку с приглашением на конкурс по целевому набору от «Транснефть - Приволги», не раздумывал. Удвоил рвение к учебе, набрал необходимые баллы на ЕГЭ и поступил в Самарский государственный технический университет на кафедру «Трубопроводный транспорт». И вот защита диплома позади, а Александр в числе других молодых специалистов - в кабинете гендиректора предприятия.

Александр Макаров пришел на предприятие по стопам родителей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждый из 18 «новобранцев» четыре года назад сделал осознанный выбор не только профессии, но и работодателя. В СамГТУ будущие нефтепроводчики обучались нефтегазовому делу, автоматизации технологических процессов и производств, электроэнергетике и электротехнике, охране окружающей среды и рациональному природопользованию. Каждого из них уже ждет рабочее место на объектах Бугурусланского, Самарского, Волгоградского и Саратовского районных нефтепроводных управлений предприятия. Производство не станет для вчерашних студентов открытием - они проходили здесь практику и готовы к работе. В этом уверены и на предприятии: руководители подразделений наблюдали за учебными успехами целевиков и присутствовали на защите дипломов.

- Компания заинтересована в молодых, энергичных, инициативных сотрудниках, - отметил на встрече генеральный директор АО «Транснефть - Приволга» Дмитрий Бузлаев. - Предприятие требует от вас высокой отдачи, но и само многое дает - у нас отличный пакет социальных гарантий и перспективы карьерного роста. На первом этапе помогут опытные наставники, а дальше все зависит от вас.

Внедрение нового оборудования и технологий, курс на цифровизацию - инновационное развитие предприятия ставит перед коллективом задачи, требующие нестандартных решений. Роль грамотной молодежи трудно переоценить, поэтому работа по целевому обучению студентов предприятием ведется уже не первый год. И на качество их образования «Транснефть - Приволга» влияет непосредственно: при финансовой поддержке предприятия СамГТУ системно укрепляет материальную базу кафедры «Трубопроводный транспорт». Учебные аудитории и компьютерные классы будущих нефтепроводчиков оснащены современной оргтехникой, макетами и действующими стендами, уникальными имитационными тренажерными комплексами.

Выпускники кафедры ежегодно пополняют ряды молодых специалистов в подразделениях общества: на сегодняшний день их число составляет более 300 человек.

Поддержка во всем

С первого дня трудоустройства молодые специалисты чувствуют на себе пристальное внимание старших товарищей. Полезные советы наставников, семинары, тренинги - на предприятии делают все, чтобы адаптация прошла успешно. Способствует этому и социальная политика: новички наравне с опытными сотрудниками получают бесплатные полисы ДМС, участвуют в корпоративной жилищной программе. Приятных бонусов много - возмещение стоимости фитнес-абонементов, например. К здоровому образу жизни на предприятии относятся серьезно, и увлечение работников спортом не только приветствуется, но и поощряется. В летних и зимних спартакиадах, различных турнирах участвуют целыми подразделениями.

Варвара Аксимина уверена: ее познания в экологии принесут пользу на предприятии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Надеюсь, мой спортивный опыт окажется полезным для компании, - улыбается молодой специалист Варвара Аксимина. - Я неплохо играю в волейбол - возможно, доведется защищать честь «Транснефть - Приволги» на соревнованиях!

Девушка получила диплом по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. И уверена, что предприятию ее знания пригодятся.

- Знаю, что это направление в приоритете у «Транснефти», а меня экология интересовала всегда, - призналась Варвара. - Я выбрала целевое обучение и нисколько об этом не жалею: мне гарантировано трудоустройство на отличное предприятие - не придется бегать по собеседованиям и искать подходящую работу.

На встрече с Дмитрием Бузлаевым молодые специалисты убедились: на предприятии их действительно ждали. Впрочем, при желании можно работать не только здесь: география «Транснефти» - вся страна.