Самарский застройщик предлагает использовать маткапитал в качестве первоначального взноса

При рождении первого или второго ребенка молодой семье становится тесно в своей квартире. В этот момент многие родители задумываются о расширении квадратных метров, чтобы у ребенка была своя комната. Мечты о ремонте и расстановке мебели в новой детской вполне реальны благодаря материнскому семейному капиталу.

Как раз сейчас на этапе строительства находится новый жилой комплекс «Видный 2» в «Кошелев-Парке», в основе которого заложены семейные ценности. Школа и детские сад рядом с домом, благоустроенные дворы с безопасными и современными детскими и спортивными площадками, комфортные подъезды, где предусмотрен лифт с нулевого этажа, кладовые на цокольном этаже, удобные и эргономичные планировки — всё это располагает к счастливой семейной жизни.

Новый жилой комплекс «Видный 2» пока находится на этапе строительства, но уже через год покупатели получат долгожданные ключи от квартир и отпразднуют новоселье.

В «Видном 2» представлены все виды отделки: предчистовая, комфорт и люкс. Оценить качество отделочных материалов можно сейчас в демонстрационной квартире, которую показывают на экскурсии менеджеры отдела продаж.

АО «Кошелев-Банк» предлагает программу, в рамках которой можно использовать средства материнского капитала в качестве первоначального взноса без привлечения дополнительных средств.

Условия программы:

- ипотечная ставка – 7% годовых

- срок – от 3 до 20 лет

- сумма кредита – от 800 тыс. р. до 6 млн. р.

- возраст заемщика – от 18 до 80 лет

Записывайтесь на экскурсию по номеру – 8 (846) 331-3000.

* указаны условия программы кредитования АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» «Оптимальная», первоначальный взнос от 15% стоимости объекта (при этом допустимо использование средств материнского (семейного) капитала или других жилищных субсидий без привлечения собственных средств Заемщика), валюта - рубли РФ, обязательно привлечение Созаемщика(ов)/Поручителя(ей) в случае, если возраст Заемщику менее 21 года на дату заключения Кредитного договора). Обеспечение - залог приобретаемого объекта недвижимости. Заключение заемщиком/созаемщиком договора страхования рисков причинения вреда жизни и потери трудоспособности; объекта недвижимости. Оценка объекта по тарифам оценочной компании. Указанные условия в рамках программы «Оптимальная ипотека» доступны покупателям, заключившим с АО «СЗ «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ САМАРА» договоры участия в долевом строительстве в ЖК «Видный 2». АО «КОШЕЛЕВ-БАНК». Лицензия Банка России от 08.09.2015г. № 3300. Головной офис, г. Самара, ул. Маяковского, д.14.