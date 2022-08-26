Хромал на передних: самарские волонтеры поставили на четыре лапы пса, над которым издевались люди

Прохожие не могли спокойно смотреть, как страдает брошенный пес Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Самарские волонтеры продолжают выкладывать информацию в социальных сетях о спасенных животных, которые подвергались насилию или серьезно болели. Дворовому псу по кличке Дружок из поселка Маяк под Новокуйбышевском не повезло вдвойне – над ним издевались, били, предавали, в конечном итоге серьезная болезнь чуть не лишила малыша задних лап. Конечно, таких историй о чудесном спасении бездомных животных очень много, но история Дружка заставляет не только снова поверить в человечество, но и учит самих людей, что, несмотря на ограниченные возможности, мы все достойны жить в любви и мире.

Вера в людей исчезала с каждым новым предательством

Журналист «КП-Самара» связался с волонтером из Самары Аленой Золотко, которая уже более шести лет занимается спасением животных. Девушка рассказала нам о трогательной и поучительной истории Дружка из Новокуйбышевска, который, благодаря любви и заботе, практически полностью восстановился после продолжительной болезни и уже готов искать себе любящих и верных хозяев.

Дружок появился в поселке Маяк осенью прошлого года, когда некоторые дачники, возвращаясь в города, предательски бросают своих четвероногих друзей, которых приютили летом для охраны участков. Сначала Дружок жил во дворе, местные жители его подкармливали, а к холодам малыша уже начали запускать в подъезд погреться. Но тяжелая дверь с домофоном не всегда открывалась для собаки вовремя, поэтому в подъезде быстро начал появляться характерных запах испражнений, и Дружка выпроводили опять на улицу.

Собака ничего не ела и уже почти перестала ходить Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Хотели помочь, но сделали только хуже

В апреле 2022 года Дружка вдруг увидели страшную картину. Неожиданно для всех, пес стал ходить только на двух передних лапах, а задние он прижимал к туловищу, стараясь скрыть раны. Неравнодушные люди перебинтовали задние лапы, но, пытаясь спасти дворового пса, сделали ему только хуже. Через некоторое время Дружок перестал ходить и кушать, а его необыкновенно проникновенные глаза стали пустыми и тусклыми. Жильцы многоквартирного дома забили тревогу и начали обращаться за помощью к волонтерам. На сообщение о больной собаке откликнулась Алена Золотко из Самары, которая взяла кураторство над Дружком и ни на минуту с того дня не оставляла малыша без присмотра.

- Кто-то рассказывал, что Дружок подрался с другими собаками, поэтому у него были раны на лапах. Одна женщина сообщила, как видела, будто он забрался в чужой частный дом, а там его сильно избили и перекинули через забор. После этого Дружок сначала хромал на трех лапах, а потом и вовсе перестал наступать на задние. Никто не знает, что именно произошло на самом деле, но факт серьезного заболевания был на лицо, - говорит самарский волонтер.

Ветеринар дал неутешительные прогнозы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Дружка привезли к ветеринару. На рентгене переломов не было, а врач написал в заключении диагноз «Остеомиелит», в также усомнился, что одну из лап можно будет спасти. Простыми словами, у Дружка было бактериальное заражение костей и суставов, поэтому он не мог наступать на задние конечности и переносил вес тела преимущественно на передние лапы. Ветеринар назначил лечение, и собаку привезли в Самару на передержку.

Волонтеры вылечили пса и научили снова доверять людям

На протяжении нескольких месяцев самарские волонтеры лечили маленького страдальца, придерживались рекомендуемого лечения и всеми способами старались помочь Дружку вновь обрести веру в человечество. Через некоторое время пес начал немного доверять волонтерам, которые делали ему повязки, стал выходить на улицу на недолгие прогулки и заводить знакомства с другими собаками, которые были спасены волонтерами и оправлены на передержку. К счастью, слова ветеринара, что левую лапу не удастся спасти, не подтвердились и уже к августу Дружок уверенно шел, наступая на все четыре своих лапы.

Бездонные преданные глаза вновь засияли от счастья Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Дружок большой молодец, его стремление к жизни позволило очень быстро пойти на поправку. Всего два месяца и такие крутые результаты, просто невероятно, - восторгается успехами своего подопечного Алена Золотко.

Сейчас Дружок продолжает лечение, совсем скоро его необходимо будет показать ветврачу и сделать контрольный снимок. Если результаты будут хорошими, то волонтеры начнут подыскивать малышу любящих хозяев, которые никогда больше не предадут четвероногого друга.

Дружок ищет новый дом Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Редакция «КП-Самара» выражает слова благодарности самарским волонтерам, которые помогают животным, попавшим в беду.

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