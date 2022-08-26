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Дом. Семья26 августа 2022 13:15

Хромал на передних: самарские волонтеры поставили на четыре лапы пса, над которым издевались люди

В Самаре смогли спасти собаку, которая ходила только на двух передних лапах
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Прохожие не могли спокойно смотреть, как страдает брошенный пес

Прохожие не могли спокойно смотреть, как страдает брошенный пес

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Самарские волонтеры продолжают выкладывать информацию в социальных сетях о спасенных животных, которые подвергались насилию или серьезно болели. Дворовому псу по кличке Дружок из поселка Маяк под Новокуйбышевском не повезло вдвойне – над ним издевались, били, предавали, в конечном итоге серьезная болезнь чуть не лишила малыша задних лап. Конечно, таких историй о чудесном спасении бездомных животных очень много, но история Дружка заставляет не только снова поверить в человечество, но и учит самих людей, что, несмотря на ограниченные возможности, мы все достойны жить в любви и мире.

Вера в людей исчезала с каждым новым предательством

Журналист «КП-Самара» связался с волонтером из Самары Аленой Золотко, которая уже более шести лет занимается спасением животных. Девушка рассказала нам о трогательной и поучительной истории Дружка из Новокуйбышевска, который, благодаря любви и заботе, практически полностью восстановился после продолжительной болезни и уже готов искать себе любящих и верных хозяев.

Дружок появился в поселке Маяк осенью прошлого года, когда некоторые дачники, возвращаясь в города, предательски бросают своих четвероногих друзей, которых приютили летом для охраны участков. Сначала Дружок жил во дворе, местные жители его подкармливали, а к холодам малыша уже начали запускать в подъезд погреться. Но тяжелая дверь с домофоном не всегда открывалась для собаки вовремя, поэтому в подъезде быстро начал появляться характерных запах испражнений, и Дружка выпроводили опять на улицу.

Собака ничего не ела и уже почти перестала ходить

Собака ничего не ела и уже почти перестала ходить

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Хотели помочь, но сделали только хуже

В апреле 2022 года Дружка вдруг увидели страшную картину. Неожиданно для всех, пес стал ходить только на двух передних лапах, а задние он прижимал к туловищу, стараясь скрыть раны. Неравнодушные люди перебинтовали задние лапы, но, пытаясь спасти дворового пса, сделали ему только хуже. Через некоторое время Дружок перестал ходить и кушать, а его необыкновенно проникновенные глаза стали пустыми и тусклыми. Жильцы многоквартирного дома забили тревогу и начали обращаться за помощью к волонтерам. На сообщение о больной собаке откликнулась Алена Золотко из Самары, которая взяла кураторство над Дружком и ни на минуту с того дня не оставляла малыша без присмотра.

- Кто-то рассказывал, что Дружок подрался с другими собаками, поэтому у него были раны на лапах. Одна женщина сообщила, как видела, будто он забрался в чужой частный дом, а там его сильно избили и перекинули через забор. После этого Дружок сначала хромал на трех лапах, а потом и вовсе перестал наступать на задние. Никто не знает, что именно произошло на самом деле, но факт серьезного заболевания был на лицо, - говорит самарский волонтер.

Ветеринар дал неутешительные прогнозы

Ветеринар дал неутешительные прогнозы

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Дружка привезли к ветеринару. На рентгене переломов не было, а врач написал в заключении диагноз «Остеомиелит», в также усомнился, что одну из лап можно будет спасти. Простыми словами, у Дружка было бактериальное заражение костей и суставов, поэтому он не мог наступать на задние конечности и переносил вес тела преимущественно на передние лапы. Ветеринар назначил лечение, и собаку привезли в Самару на передержку.

Волонтеры вылечили пса и научили снова доверять людям

На протяжении нескольких месяцев самарские волонтеры лечили маленького страдальца, придерживались рекомендуемого лечения и всеми способами старались помочь Дружку вновь обрести веру в человечество. Через некоторое время пес начал немного доверять волонтерам, которые делали ему повязки, стал выходить на улицу на недолгие прогулки и заводить знакомства с другими собаками, которые были спасены волонтерами и оправлены на передержку. К счастью, слова ветеринара, что левую лапу не удастся спасти, не подтвердились и уже к августу Дружок уверенно шел, наступая на все четыре своих лапы.

Бездонные преданные глаза вновь засияли от счастья

Бездонные преданные глаза вновь засияли от счастья

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Дружок большой молодец, его стремление к жизни позволило очень быстро пойти на поправку. Всего два месяца и такие крутые результаты, просто невероятно, - восторгается успехами своего подопечного Алена Золотко.

Сейчас Дружок продолжает лечение, совсем скоро его необходимо будет показать ветврачу и сделать контрольный снимок. Если результаты будут хорошими, то волонтеры начнут подыскивать малышу любящих хозяев, которые никогда больше не предадут четвероногого друга.

Дружок ищет новый дом

Дружок ищет новый дом

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Редакция «КП-Самара» выражает слова благодарности самарским волонтерам, которые помогают животным, попавшим в беду.

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