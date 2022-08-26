Вторая жизнь «гнилушек»: кто и зачем купит расселенные аварийные дома в историческом центре Самары

Многие дома в центре Самары находятся в аварийном состоянии, но имеют большой потенциал Фото: Антон ЧЕРЕПОК

В Самаре устроили аукцион по продаже аварийных расселенных домов. Он прошел на завершившемся недавно первом форуме-аукционе исторической недвижимости «Ярмарка домов». Кто принял в нем участие, какие дома предложили инвесторам и что мешает отдать все старые «гнилушки» в частные руки прямо сейчас, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказали федеральный координатор проекта «Том Сойер Фест» Татьяна Суркова и эксперт рынка недвижимости Олег Никитенко.

Раскрыть потенциал

Инициатором проведения «Ярмарки домов» выступило движение «Том Сойер Фест», волонтеры которого занимаются реконструкцией фасадов исторических зданий.

- После 2018 года, когда в Самаре начала активно действовать программа переселения из аварийного жилья, в старом городе образовалось около 800 расселенных домов, которым грозит снос, - рассказала Татьяна Суркова. – По закону их можно не только сносить, но и реконструировать. Однако мы поняли, что наших волонтерских усилий для этого мало, и решили активно вовлечь в этот процесс бизнес. А бизнесу интересно, когда есть конкретные предложения. Поэтому решили устроить такой форум с конкретными домами, которые предложили инвесторам для покупки.

На ярмарке перед участниками постарались максимально раскрыть потенциал исторических домов.

- Есть такое мнение, что старый центр – это никчемные гнилушки, поэтому давайте сохраним отдельные ценные здания, а на месте остальных построим новые красивые многоэтажки, - говорит Олег Никитенко. - И в рамках ярмарки мы предприняли попытку раскрыть потенциал домов, которые с 1917 года и до недавнего времени были жилыми, а до этого – усадьбами и торговыми помещениями. Да, с точки зрения девелопмента – это просто земля, на которой можно построить больше метров. Но бизнес бывает разный, это не только застройщик. Бизнес может быть связан с уникальными историями, уникальными услугами – рестораны, кафе, ремесленные мастерские – все это требует уникальных пространств. А уникальные пространства не производятся девелоперами, уникальные пространства достались нам в наследство от наших предков, которые умели строить города. Да, не всегда бизнес понимаем, как эти помещения правильно использовать, что можно с ними делать, а что нельзя. На форуме мы постарались об этом рассказать.

Олег Никитенко и Татьяна Суркова уверены: будущее исторических домов - за частными инвесторами Фото: Ольга НОВИКОВА

«Можно переделать в современное пространство»

Форум вызвал у самарских бизнесменов и властей серьезный интерес. Для участия в игровом аукционе выставили пять зданий в историческом центре Самары. Это дома по адресам ул. Ленинская, 104-106, ул. Садовая 228 (Дом мещанки Сафоновой), ул. Алексея Толстого, 87 (напротив исторической мечети), Красноармейская, 87 (напротив Дома Челышева) и на ул. Ульяновская, 36 (выявленный ОКН между ул. Садовой и ул.Братьев Коростелевых). Все они полностью расселены и готовы перейти в руки новых владельцев.

- По одному из домов, на ул.Красноармейской, 87, был сделан подробный инвестпаспорт, описывающий функциональную концепцию, конкретные технические решения, разрешенные законом, с эскизным проектом, примерной сметой и расчетом рентабельности, - рассказал Олег Никитенко. - В отношении ценных градоформирующих объектов (ЦГФО) обычно много вопросов. Но в отличие от ОКН их можно реконструировать и переделывать, главное сохранить объем, высоту, ширину, соотношение окон и стен. То есть можно использовать новые материалы и в принципе можно получить современное пространство с сохранением исторической идентичности. По дому на Красноармейской мы предложили недорогие материалы, которые соответствуют проектным требованиям исторического поседения и вышли на себестоимость в 50-55 тысяч рублей за квадратный метр. По проекту на первом этаже двухэтажного блока на первой линии расположен общепит, а на втором этаже - офисы. Второй блок в глубине двора – это жилые апартаменты, на первом этаже возможно тоже офисы, креативное пространство. И внутренний двор – летник для общепита.

Не хватает механизмов и алгоритмов

Своим опытом на форуме поделились региональные бизнесмены из Вологды, Коломны, Волгограда, Томска и других городов. Они рассказали, как построили свой бизнес на основе исторической недвижимости. Например, в Вологде старинные дома восстановили и успешно используют для сети кофеен и цветочных магазинов.

Игровой аукцион показал – спрос на старые дома есть и в Самаре. За представленные на форуме здания бизнесмены оказались готовы выложить от 6 до 20 миллионов рублей. Собственник расселенных зданий – муниципалитет, поэтому эти деньги могли бы пополнить городскую казну. По словам экспертов, сейчас массово передать расселенные аварийные дома инвесторам в первую очередь мешает отсутствие отработанных алгоритмов и механизмов.

- Главная сложность для инвестора – получить такое историческое здание в собственность, - отмечает Олег Никитенко. – Закон позволяет проводить аукционы. Но перед этим надо сформировать земельный участок под домом, перевести его в нежилое помещение, отменить существующее решение о сносе и т.д. Все это требует от мэрии времени и усилий, но, тем не менее, вполне реально. На форуме мы наглядно продемонстрировали, что спрос на историческую недвижимость в Самаре есть, и надо его использовать. Надеемся, через год такой аукцион снова состоится – на этот раз не игровой, а вполне реальный.