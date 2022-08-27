Вокруг на Баскунчаке - белое солёное безмолвие Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Как мы самостоятельно путешествовали на астраханское «Мертвое море» - озеро Баскунчак и чему там невозможно не удивиться

- А здесь, наверное, удобно делать коктейли из текилы, - подруга, вместе с которой мы и отправились покорять Баскунчак – российский аналог Мертвого моря – присаживается на пенек, достает из рюкзака огурец, отщипывает кусочек соли с ближайшей веточки растущего неподалеку кустарника и задумчиво жует, глядя вперед. До пляжа еще 1,5 километра, ходить не очень удобно – жара, а соляные поверхности лучи солнца хорошо отражают, так что чувствуешь себя как в печке, где тебя заодно слепят лазером. Но вокруг очень красиво – жаль пропускать всю эту прелесть.

Красная река – соленые берега

Огромное соленое озеро Баскунчак находится на севере Астраханской области, где-то между Астраханью и Волгоградом. Когда-то здесь было море, оно периодически пересыхало, создавая соляные пласты. А потом солевую корку под давлением изнутри – как в вулкане – выдавливало в виде конусов наверх. Так образовалась воронка, в которой стала скапливаться вода – озеро Баскунчак - уровень солености почти 300 граммов на литр.

В рапе – соленом растворе – можно спокойно лежать на поверхности, полностью расслабившись и не спускаясь ко дну. Да что там, после того, как полежишь вволю, даже встать сложно – чтобы опустить ноги вниз, нужно приложить нешуточное мышечное усилие. Туристы развлекаются: стелят на воду клеенку, кладут на нее огурцы, яблоки, рядом пускают плавать пластиковую бутылку с водой – пикник. Умудряются и книжку читать. Врачи говорят, что такое парение в соленой рапе полезно расслабляются все мышцы. Облегчения такие ванны приносят и при диабете, расстройстве обмена веществ, кожных заболеваниях.

В озере плаваешь как пробка Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Потом все вволю вымазываются в грязи – стоит немного копнуть неподалеку от водной части, как непременно попадаешь на скопление лечебных элементов, сульфидно-илового «перегноя». Берегите купальники - отстирать это практически нереально. С собой грязь продают, но если запастись бутылкой и совком, то ее можно набрать самостоятельно. А еще – не расстаются с фотоаппаратами. Пожалуй, огромная соляная долина со столбиками-пингвинами, огромными соляными кристаллами, речкой с красной из-за глины водой и белыми от соли берегами, артефактами из истории соледобычи привлекает настолько же сильно, как возможность пробкой повисеть в соленой воде.

Соль есть, а сервиса нет

Всем самостоятельным путешественникам, чтобы попасть на озеро, нужно добираться до железнодорожной станции Верхний Баскунчак. Через нее идет достаточно много поездов: фирменные из Санкт-Петербурга и Москвы до Астрахани, маршруты, которые идут в Астрахань из Нижневартовска, Ташкента, Махачкалы. Добраться можно и из Волгограда – например, на «Дневном экспрессе». А вот жилье лучше всего искать в Нижнем Баскунчаке. Мы воспользовались обычным сервисом объявлений, нашли комнату в доме за 700 рублей в сутки за двоих. Еще за 200 рублей хозяин сам встретил нас у железнодорожной станции.

Здесь железнодорожный путь обрывается Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Жилье оказалось вполне приличным: большая комната со своими туалетом/душем, общая кухня с хозяевами. Сутки в санатории в 2-местном номере обойдутся в 8000 рублей. Приезжать сюда на машине – удобнее, но дороги не в лучшем состоянии. У наших хозяев была старая Нива с высокими колесами – вот на ней можно было домчать почти куда угодно. Готовить получалось дома, хотя в селе есть несколько столовых, где можно перекусить. А еще очень много денег уходило на воду. На услуги местных, которые предлагали прокатить до пляжа, мы не тратились: километр по селу до кемпинга, и еще 1500 метров до озера воспринимались как приятная разминка. Самая тяжелая ноша – вода, хоть пять литров взять нужно. После купания в охере на коже тут же выкристаллизовывается соль, а ближайший душ – через 1,5 км, стоит 50 рублей с человека за 1 раз. Сгоришь на солнце и не заметишь, а майку надевать больно. Но если жарко или нет сил – можно и прокатиться: 1200 рублей с машины – за 4 человек, если водитель привез вас на озеро, то он же и увезет.

Полное отсутствие инфраструктуры около озера – один из больших минусов этого места. Конечно, здесь природный заповедник, но отдых без малейшего сервиса превращается в ад. На «пляже» нет лежаков, еды. Вся вода – соленая, любая подстилка, на которую удастся присесть, тоже мигом просаливается. Обязательно нужно надевать шлепки, даже во время купания – под ногами твердая соль, ранки появляются просто на глазах. С другой стороны, дикая прелесть этих мест тоже интересна – как будто попадаешь в фантастический фильм.

Одно из самых необычных мест - белая долина с вбитыми пеньками. Издалека они похожи на пингвинов. Говорят, что этим столбикам много лет, а сохраняются в неизменном виде они благодаря соляной пропитке – никакие короеды не страшны. Раньше на них ставили подмости для выпаривания влаги из вручную добытой соли. Чуть позже на Баскунчак пришла железная дорога и всю соль на досушку и переработку стали вывозить транспортом.

Дорога в никуда

На Баскунчаке есть очень много мест для чудо-фотосессий. Во-первых, это железная дорога. Сейчас здесь тоже добывают соль, но ее грузят в вагоны на станции Нижний Баскунчак. А раньше дорога была проложена прямо в озеро – сейчас ветка потихоньку ветшает, зарастает солью. Кажется, что она прерывается прямо в середине озера – то есть уходит в никуда.

Вторая фото-достопримечательность – это соляные кристаллы. Они нарастают на веточках, торчащих из земли – получаются причудливой формы вытянутые фигуры, Они растут на любых предметах, которые оказались на земле, принимая форму звезды или цветка. Выглядит все это волшебно. Туристы тащат кристаллы отсюда сумками. Мы тоже привезли парочку, но пользоваться такой солью затруднительно, отколоть достаточное количество не получается. Остается только ненадолго макать кристалл в суп.

Красные горы напоминают американские каньоны Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

А еще одно волшебное место – это горы Большое Богдо. Скалы здесь на самом деле ярко-красного цвета, вот такой состав глинистой почвы. Смотреть на них можно долго – как будто огонь в степи горит. Или как будто на Марсе очутился. Самим туда добраться затруднительно: во-первых дорога по грунтовке, во-вторых, это заповедник, за вход в который надо платить. Мы поехали на экскурсию с нашим хозяином, он же провел группу по разрешенному маршруту. За двоих экскурсия вышла 1500 рублей. Если ехать самостоятельно, вход обойдется в 250 рублей со взрослых и 150 – с детей. Пешие маршруты промаркированы, не заблудитесь. На Красные скалы заходить запрещено, на вершину ведет тропа через зелень, а с высоты отлично видно и красную речку, и Баскунчак, и закат.

Соляные кристаллы туристы привозят с собой Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

На обратном пути в поезд все лезли с бутылками рапы и емкостями с грязью. Мы, послушавшись хозяина, решили не брать с собой ничего. Мудрый мужчина сказал: не будете вы это делать в городе. У нашего соседа по купе грязь, кстати, вылилась. Проводница была не то чтобы очень счастлива, а по вагону разносился аромат гниения. Нам же на память достались соляные кристаллы – пусть стоят на окне как букет цветов.

Что нужно брать с собой на Баскунчак

- Одежду с длинным рукавом,

- Солнцезащитный крем,

- Головные уборы,

- Вода,

- удобные шлепки или кеды для купания.

ЧТО ПОЧЕМ

Поезд: 6000 рублей в две стороны

Жилье: 2100 рублей за 3 суток

Такси до станции: 400 рублей

Еда и вода за 3 дня: 8000 рублей