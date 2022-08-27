Может ли Самара стать джазовой столицей Поволжья? На этот вопрос ответила известная певица и педагог по джазу Ольга Синяева

Педагог по джазу Ольга Синяева завязала с Самарой курортный роман Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Российская певица Ольга Синяева, которая участвовала в проекте «Голос. 2 сезон», а также является педагогом по вокалу шоу «Голос.Дети», педагогом РАМ им. Гнесиных, членом джазовых фестивалей, резидентом проекта «Джаз порт» и лидером «All See Band», в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала о своем творческом пути и порассуждала на тему, почему Самару можно назвать столицей джаза.

Молодая и энергичная Ольга Синяева поражает своими голосовыми данными. Во время посещения джазового фестиваля в Самаре многие местные певцы стремились попасть на ее авторский мастер-класс, чтобы известная джаз-певица рассказала о своих секретных техниках.

Ольга уже не первый раз приезжает в Самару на джазовые фестивали, она очень любит наш город-курорт.

- Можно сказать, что с Самарой у меня курортный роман, - смеется певица.

Джаз-певица уверена, что Самара с гордостью может носить звание столицы джаза, так как здесь есть особая энергетика этой музыки. Кроме того, джазовое движение Самарской области часто устаивают масштабные выставки, концерты и мастер-классы, посвященные джазу. В нашем городе живут сотни людей, которым очень дорога эта музыка и они не представляют свою жизнь без джаза.

В этом году российский джаз отмечает свое столетие, а джаз Самарской области – 60-летие. Участники джазового движения активно продвигают любовь к хорошей музыке в массы, устраивая конкурсы, фестивали, интенсивы и прочие активности для самарцев, интересующихся музыкой. Отметим, что в конце августа в Струковском саду прошла интерактивная выставка, посвященная самарскому джазу.

- В каждом городе, где я была, есть свой стиль и своя музыка. Санкт-Петербург и Новосибирск тоже могут запросто называться джазовыми городами, но Самара все еще и город-курорт со своим теплым климатом и приветливыми людьми, - отмечает Ольга Синяева.

Талантливая девушка с большим удовольствием будет приезжать в Самару с новыми концертами и мастер-классами, так как уже давно влюблена в наш город. Ольга Синяева проводит интенсивы для самарских певцов, которые длятся на протяжении пяти часов. Эти занятия от известной певицы помогают отточить начинающим певцам профессиональные навыки и начать использовать свой голосовой потенциал на полную мощность, чтобы поразить всех своим талантом.