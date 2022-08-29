Знак судьбы и интуитивный бизнес: как мастер из Самары обустроил средневековую кузницу

Кузнец из Самары привык вести дела интуитивно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Современный мир помешан на планировании, бизнес-стратегиях и тайм-менеджменте. Иногда кажется, что без этого невозможно ничего достичь, тем более начать свое дело. «КП-Самара» пообщалась с кузнецом Максимом Налейкиным, который придерживается других взглядов. Он считает, что сверяться нужно только с внутренним компасом, время распределять интуитивно, а сила намерения важнее маркетинга.

Бизнес-плана не было, но была сила намерения

Жизнь меня помотала, прежде чем я стал кузнецом, хотя к работе с металлом тянуло с совершеннолетия. Сначала выбрал профессию сварщика, отучился, а работать оказалось неинтересно. Тем не менее, не бросил это дело сразу. Считаю, что раз уж начал что-то, надо сначала себя в этом зарекомендовать, а потом уже менять направление. Только получив достаточно опыта как сварщик, я уволился. Пока размышлял, куда бы теперь податься, из кошелька выпала визитка. Мне дали ее когда-то в кузнице, в которую звали работать. Тогда я взял ее на автомате, засунул среди прочих карточек и забыл. И вот перешло ее время. Я подумал: «Это знак!» Боги решили не оставить меня без дела. Устроился в кузницу, поработал какое-то время, поднаторел и понял, что пора начинать свое.

Сначала я был в прострации: непонятно было, за что хвататься. Первые шаги казались очевидными: практически на последние деньги купил самое простое оборудование и снял помещение. Но где искать клиентов? Бизнес-плана у меня не было, только сила намерения. Я не прогнозировал доходы, расходы, издержки, но я твердо знал, чем хочу заниматься и не боялся пойти новой для себя дорогой. Несмотря на отсутствие рекламы и клиентской базы, заказы появились. Понятия не имею откуда, но без работы я не сидел. Делал сначала решётки, мангалы, перила, а потом перешел на более творческие проекты: стал давать выездные мастер-классы с кузней, стилизованной под средневековую, делать авторские украшения и оружие.

Максим Налейкин начал свое дело с нуля без бизнес-плана Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Девственниц на заре резать не будут, но кровопускание возможно»

Раньше вещи были не столько утилитарными, сколько сакральными, обережными и «говорящими»: рассказывали и о владельце и о мастере, «представляли» их людям красноречивее слов. Именно такие я люблю делать больше всего. Стараюсь, чтобы получалось красиво и аутентично.

Для себя делаю секиры, подвески, например, в форме молота Тора (в скандинавской мифологии это символ могущества, силы и покровительства богов), перстни, оружие. Для знакомых раньше часто изготавливал топоры, но уже ими «наелся»: попробовал, получается, надо идти дальше. Сейчас на заказ мне больше по душе ковать ножи. Такие, чтобы были не только функциональными, но еще и притягивали внимание. Особенно выделяю русские ножи в стилистике X-XIII веков: лаконичные, со строгим орнаментом на рукояти.

Заказы «прилетают» разные. Иногда меня просят сделать реквизит для магических обрядов: серпы для трав, ножи ритуальные и прочие штучки. Мне обычно не рассказывают в деталях, как это все планируют применять, но я догадываюсь. Серпы скорей всего для сбора трав, ножи навряд ли нужны для того, чтобы резать девственниц на заре, но использование для кровопусканий возможно. Иногда обращаются и люди из БДСМ-сообщества за крюками или подвесами.

За «штучные», индивидуальные вещи я берусь только в том случае, если чувствую себя на одной волне с человеком и мне интересна его задумка. Сделать что-то очень личное только по техническому заданию нереально, нужно войти в своего рода резонанс с человеком, почувствовать его энергию.

Больше всего самарский мастер любит ковать ножи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Средневековая кузница

Лет пять назад появилась идея сделать выездную кузницу по типу средневековой - деревянную, на мехах, - и давать мастер-классы. На первом мероприятии — это был молодежный форум «Иволга» - я решил опробовать формат. Собрал все необходимое, в том числе почти пудовую колоду для кузницы, наковальню тяжеленную, и отправился в путь. Помню, укомплектовал целую Газель. Тогда все прошло на ура. Это ощущение народного признания привело к более осознанному подходу к фестивалям, так как человек я основательный. Изучил все нюансы и собрал уже более точную версию средневековой кузни с мехами и прочими атрибутами той эпохи. Конечно, это была стилизация, не претендующая на реконструкцию. Сделал я это накануне следующего фестиваля «Битва Тимура и Тохтамыша». Привез на мероприятие, не успев проверить «девайс» в деле, но опыт и интуиция не подвели — заработал, что называется, с огоньком. В транспортировке новый вариант оказался проще, быстро разбирался и помещался в легковой автомобиль. С этого момента я начал много ездить по разным мероприятиям по всей России. Посмотреть на живого кузнеца толпа собиралась с радостью и недоумением.

Было забавно, что иногда меня путали с гончаром. Таких людей даже не смущало наличие кожаного фартука, уйма молотков и всевозможных клещей, обилие металла. И, даже видя наковальню, они не могли точно сказать каким же ремеслом я занимаюсь. Особенно детей я вводил в ступор, но им простительно: многие кроме гаджетов в руках не держали ничего.

Я с большим удовольствием кую с ними металл, помогая создать какую-нибудь вещицу. Считаю, что именно так, через создание чего-то своими руками, можно донести ценность материального мира и сакральность вещей. Люди начинают ценить даже маленький гвоздик, созданный самостоятельно. Иногда, спустя пару лет, я встречаюсь с кем-то с моих предыдущих мастер-классов на очередном фестивале. И вижу, например, что их дети держат в руках именно ту, когда-то совместно выкованную, вещицу в руках. В такие моменты я понимаю, что смог чуточку изменить их мировоззрение.

Пять лет назад Максим Налейкин создал средневековую кузню. Фото: Екатерина Ушакова

«Нет такого, чтобы у меня не получилось»

Нет такого, что у меня бы не получилось. Могу сделать все. Но бывает, что не с первого раза. В самом начале с топором я возился три дня. Ушло так много времени, потому что не подобрал нужного инструмента, не отработал процесс. А сейчас я уже могу три топора в день делать.

Когда я создаю что-то для себя или для созвучного мне человека, то часто работаю интуитивно. Не рисую эскизов, не продумываю деталей. Беру кусок металла и «достаю» из него то, родилось у меня в голове. Конечно, это стало возможно только с опытом. Новички часто не чувствуют даже соразмерности форм: нужно взять именно столько металла, сколько необходимо для будущего изделия. Тут как с пластилином — нельзя из маленького кусочка слепить слона. Сейчас я могу оценить точный расход материала и кую сразу «вчистовую», без последующей слесарной обработки.

Иногда бывает, что сделаю какую-то вещичку на заказ и не хочу отдавать, так она мне нравится. Но это состояние отпускает быстро, потому что вещь изначально не под меня делалась, не под мою натуру и задачи.

Мастер уверен, что сделать можно что угодно, все зависит от количества попыток Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кузнечный тайм-менеджмент

Если говорить о моем графике, то он формируется в зависимости от обязательств, которые я на себя взял. Нет традиционных «с 9 до 18», есть задача, которую надо выполнить. Но я стараюсь не загонять себя, не делать все в последний момент. Со временем такие же отношения, как с металлом: сразу понятно, сколько его потребуется и как распределить.

Во время работы я периодически обнаруживаю себя в так называемом «потоке»: работа увлекает настолько, что внешний мир будто перестает существовать, даже есть и пить забываю. Многие считают, что именно это состояние можно считать синонимом счастья, но по мне понятие счастья шире: нужно все-таки быть в контакте с реальностью, понимать вектор своего развития, видеть результаты своего труда — такие, которыми гордишься.

Максим Налейкин сразу может оценить, сколько металла потребуется и делает свои изделия «вчистовую» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

«Сила намерения может быть сильнее маркетинга»

Евгений Исмагилов, предприниматель, психотерапевт, бизнес-психолог и бизнес-консультант

Мне очень понравилось как мыслит Максим Налейкин. Я готов с ним согласиться. В направлении гештальт-терапии, в котором я работаю, есть такие понятия как «поле», «полевые процессы». И я подтверждаю его слова, что сила намерения может быть сильнее маркетинга в малом и микробизнесе. Он описывает ситуацию, когда в начале пути он не занимался продвижением, а заказы откуда-то появились. Так работает в моем понимании «поле». Люди получают хороший результат в большей степени за счет своего интереса и искренней увлеченности делом.

В бизнесе нет однозначного ответа, как правильно вести дела, все индивидуально. Если выбирать между силой намерения и маркетингом, я бы выбрал первое. Но если было бы возможно совместить два этих подхода, то результат был бы бомбический!

В своих консультациях очень много внимания уделяю именно формированию и пониманию силы намерения. Предпринимателю очень важно понять какова его цель, насколько бизнес отвечает его истинным желаниям и отражает глубинные ценности. Часто случалось, что изменение подхода или даже сферы бизнеса вело к значительному увеличению результатов.

«Хаос нельзя масштабировать»

Алина Бабенкова Предприниматель, руководитель Всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства «Я в деле» в Самарской области

Вести дела интуитивно, без бизнес-плана и маркетинг-стратегии можно, но это история именно про ремесленничество, а не про крупный бизнес. Такая модель не сможет принести большое количество денег, не сможет расшириться до федеральной сети.

Когда я начинала, я вела свои дела хаотично, не было общей картины в цифрах бизнеса. Но хаос нельзя масштабировать, им невозможно управлять и его нельзя продать. Если же бизнес хочет выходить на более крупные рынки, то стратегия просто необходима.

Резюмируя, скажу, что интуитивный способ ведения дел может быть рабочей моделью только в случае ремесленного, небольшого бизнеса. А для крупного планирование просто необходимо, потому что только по цифрам понятно как его можно улучшить и достичь максимальных показателей.