В «Транснефть - Приволге» растет добровольческое движение

Волонтеры предприятия собрали для детей Донбасса более 1000 книг. Фото: АО «Транснефть — Приволга»

Великий и могучий - детям

Акции книгодарения в последние годы приобрели массовый характер. У них есть даже свой день в календаре. Понимая, как важно прививать с детских лет любовь к чтению, волонтеры собирают и передают книги школьным и сельским библиотекам, детским организациям, многодетным семьям. Однако акция «Книги - детям Донбасса» выделяется в этом потоке добрых дел. Ведь есть разница - не читать «Колобка» или «Спящую царевну», потому что интереснее посмотреть мультик в интернете, или - когда книжек на русском языке просто нет, совсем.

К Всероссийской акции коллектив «Транснефть - Приволги» присоединился в июле. Литературу собирали для ребят всех возрастов - от книжек-игрушек и раскрасок для самых маленьких до приключений и классики для подростков. Никто не остался равнодушным: коробки с ценным грузом в центр сбора пришли из Волгоградского и Бугурусланского районных нефтепроводных управлений (РНУ), аппарата управления и Центральной базы производственного обслуживания. Свою лепту - собрания сочинений - внесли ветераны предприятия, а эколог Наталья Воробьева отобрала для детей и взрослых из своей личной библиотеки 270 томов! Всего более тысячи книг, собранных нефтепроводчиками порадуют адресатов уже 1 сентября - на то он и День знаний.

Дети нашего региона тоже не остались к празднику без подарков. Волонтеры Самарского районного нефтепроводного управления, не отступив от многолетней традиции, собрали и отвезут несколько коробок красочных изданий в школу-интернат села Камышла. А коллектив Бугурусланского РНУ в рамках ежегодной акции «Соберем ребенка к школе» приготовил 24 комплекта ученических принадлежностей и ранцев для ребят, чьи родители стеснены в средствах.

Сотрудники «Транснефть — Приволги» помогли маленьким землякам собраться в школу. Фото: АО «Транснефть — Приволга»

Быть человеком

Желание неравнодушных нефтепроводчиков помочь распространяется не только на людей. На днях волонтеры «Транснефть - Приволги» приняли участие в благотворительной акции «Комсомольской правды» «Мой лучший друг», посетив самарский приют для животных «Лакшми». Предприятие не первый год помогает братьям меньшим. Добровольцы появляются не с пустыми руками - на этот раз они привезли корм, наполнители для туалетов, воду, игрушки. Словом, все необходимое, чтобы приют и дальше помогал бездомным хвостатым, которых здесь немало - 110 собак и 52 кошки.

- Если бы не аллергия у ребенка, обязательно забрала бы отсюда домой кошечку, - призналась волонтер АО «Транснефть-Приволга» Светлана Владимирцева. - Но, поскольку осчастливить конкретное четвероногое не могу, стараюсь помогать приютам. Благо, на предприятии у меня много единомышленников.

Светлана - доброволец со стажем. В своем селе Домашка в Кинельском районе она работает в волонтерской организации, которая оказывает помощь детским домам, приютам для животных, а недавно отправили гуманитарную помощь российским солдатам на Донбасс. Вот и здесь, в «Лакшми», оказалась не для галочки, а по велению души.

Нефтепроводчики — частые гости приютов для животных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Даже если приезжают один-два человека - это уже для нас ценно, - говорит руководитель приюта «Лакшми» Радмила Матвеева. - Собак ведь выгуливают только волонтеры - мы просто физически не осилим 110 животных. Помощь необходима, самостоятельно нам не выжить. И когда на выручку приезжает целая группа от социально-ответственного предприятия, это особенно радует. И вселяет надежду!