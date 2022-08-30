Самарская губерния приняла Чемпионат и Первенство страны по парусному спорту

На соревнования в Самарскую область прибыли около 200 яхтсменов со всей страны. Фото: Самарская областная федерация парусного спорта.

Чтобы поймать в паруса последний летний ветер, в Тольятти съехались около 200 яхтсменов со всей России -Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка, Волгограда, Красноярска, Челябинска. Гости собрались на территории яхт-клуба «Дружба» - одной из ведущих школ парусного спорта Самарской области. В рамках чемпионата страны соревнования прошли в классах «Луч», «Луч-радиал» и «Европа», а в первенстве - «Луч», «Луч-радиал», «Луч-мини», «Европа». За победу в Чемпионате боролись спортсмены старше 14 лет, в Первенстве - юноши и девушки до 21 года. Среди них - воспитанники спортивных школ нашего региона.Соревнования прошли при поддержке Министерства спорта Самарской области. Генеральным партнером выступил ПАО «КуйбышевАзот».

Погода в Тольятти благоволила отдыхающим - осень на носу, а столбики термометров ползут за 30, на небе ни облачка, вода теплая и спокойная. Но, что для отпускников подарок, для яхтсменов - настоящий саботаж со стороны природных стихий: парусам нужен ветер, а яхтам - волны и скорость.

- В Самарской области огромная акватория и богатая история развития парусного спорта -это уникальные условия, позволяющие принимать соревнования любого уровня, - рассказал президент самарской областной федерации парусного спорта Евгений Козлов. - Мы не первый год проводим чемпионаты и первенства как всероссийские, так и этапы Кубка мира, даже в зимних видах.

Самарский край встретил мастеров парусного спорта «слишком» гостеприимно — безветренной погодой. Фото: Самарская областная федерация парусного спорта.

В первые два дня спортсмены провели четыре гонки в каждом классе: «Луч стандарт», «Луч- радиал», «Луч-мини» и «Европа». В третий день соревнований ветер дал возможность стартовать только после четырех вечера. Но настолько лениво дул, что главный судья прекратил гонку: при слишком слабом ветре она перестает быть спортивной. Однако профессионалы умеют не только «ловить» потоки воздуха, но и ждать: гонки состоялись.

- Яхт-клубу «Дружба» более 55 лет - это одна из сильнейших школ парусного спорта в стране, - говорит Евгений Козлов. - Здесь хорошая команда тренеров и судий, а воспитанники поднимались на самый верх пьедестала чемпионатов мира. Достигать таких успехов и принимать крупные соревнования нам позволяет отличная техническая база яхт-куба, которую на протяжении всей истории его существования обеспечивает надежный партнер - ПАО «КуйбышевАзот». Благодаря его поддержке мы проводим до 30 регат в сезон с мая по октябрь - на маленьких и крейсерских яхтах, от клубных и городских гонок до областных и всероссийских. В начале июля у нас был Кубок России, сейчас - чемпионат страны.

Наши земляки показали себя достойно во всех дисциплинах.

Все комплекты наград разыграны, и среди победителей немало тольяттинцев. Фото: Самарская областная федерация парусного спорта.

В классе «Луч» сразу два «серебра» - среди мужчин и юношей - взял воспитанник яхт-клуба «Дружба» - 16-летний Леонид Пенегин.

В классе «Луч-радиал» 1 и 2 места заняли тольяттинцы Александр Николаев(яхт-клуба «Дружба») и Федор Кривобоков. Среди юношей Федор стал первым, а Даниил Реутов из Тольятти - третьим. Среди девушек в этом классе бронзу завоевала Юлия Дудникова из Самары.В классе «Луч-мини» среди девушек победу одержала Екатерина Афанасьева (Самара), а «серебро» у Виктории Постновой из Тольятти.