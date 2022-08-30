У самарца забрали Citroen за долги по отоплению

У неплательщика есть 5 дней на полное погашение задолженности. В противном случае транспортное средство будет выставлено на торги. Фото: Александр СЕМОЧКИН

Остаться без автомобиля или другого имущества вполне реально, если вы не оплачиваете квитанции за тепло и горячую воду. Так, житель Приволжского микрорайона на протяжении нескольких лет накапливал задолженность перед компанией «Энергосбыт Плюс» и игнорировал все предупреждения о возможных негативных последствиях. В результате судебные приставы конфисковали у должника автомобиль CITROEN C4. По словам специалиста отдела по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Олеси Зотовой, приставы неоднократно направляли владельцу авто предупреждения с требованиями об оплате долга.

- Отмечу, что мы даже неоднократно выезжали на адрес. Но, к сожалению, никаких активных действий со стороны должника не происходило. Поэтому, самым эффективным на данный момент воздействием на должника - является арест имущества, - рассказала она.

Теперь у неплательщика есть 5 дней на полное погашение задолженности. В противном случае транспортное средство будет выставлено на торги. К сожалению, только такие крайние меры вынуждают подавляющее большинство неплательщиков оплачивать накопившиеся долги за тепло.

Подобные рейды сотрудники компании совместно с судебными приставами совершают еженедельно. Для кого-то из горожан, подобное обстоятельство – повод лишний раз внимательно посмотреть в квитанцию и оплатить накопленные долги. В свою очередь, энергетики лишний раз напоминают, что компания делает все, чтобы неплательщики могли оперативно решить проблему с наименьшими потерями.

- Энергокомпания проводит различные акции, клиентские дни. У граждан, имеющих задолженность, всегда есть возможность урегулировать свои взаимоотношения с поставщиком услуг. Подробности можно уточнить в офисе компании, - говорит Олеся Зотова.

Компания Энергосбыт Плюс призывает жителей региона: не накапливайте долги за полученное тепло, своевременно и в полном объеме оплачивайте квитанции до 10 числа каждого месяца.