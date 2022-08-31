В моде ли еще косички или пора что-то менять, как быстро соорудить школьнице модную прическу? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 сентября уже совсем близко – портфель собран, форма готова, туфли блестят. А что с прической? В моде ли еще косички или пора что-то менять, как быстро соорудить школьнице модную прическу и что делать, чтобы косы не расплелись до самого вечера, читателям «Комсомолки» рассказала мастер-универсал сети детских парикмахерских «Веселая расческа» Ксения Солдатова.

От афрокос доканеколон

Мода циклична, и, как уверяют эксперты, в этом сезоне во всех начальных классах страны снова самой актуальной прической станет коса. Правда, уже не та классическая русская, строгая, крепко-накрепко заплетенная от уровня шеи. Разновидностей кос сегодня великое множество, и среди них каждая девочка сможет выбрать вариант, наиболее подходящий к типу волос и чертам лица.

- Очень популярны сегодня объемные косы-канеколон, в которые вплетаются искусственные цветные пряди, - рассказывает Ксения Солдатова. - Но это вариант не для повседневной носки - в домашних условиях заплести такие практически невозможно, даже у опытного мастера процедура занимает больше часа. На тонких волосах косы-канеколон продержатся пару дней, на плотных, жестких – до пяти. Дольше, до месяца, будут держать классические афрокосы, они тоже сейчас на пике моды. Но их также нужно плести в парикмахерской, а процедура займет как минимум полдня.

Для длинных волос самым удобным и практичным вариантом остается коса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Подстригите под героя аниме»

Третий год подряд не сдают позиции в школьной моде цветные пряди в прическах. Причем это не только розовый, как у Круэллы, но и все цвета радуги. Ими можно украсить как классическую короткую стрижку, так и вплести в косу. Красить волосы для этого вовсе не обязательно – достаточно купить искусственную прядь нужного цвета в магазине.

- Для длинных волос самым удобным и практичным вариантом остается коса: в моду снова вернулись и французские объемные косы, и советский «колосок», заплести который не так-то просто, - рассказывает Ксения Солдатова. – Для волос коса предпочтительнее хвостиков – такие прически не повреждают волосы и не стягивают кожу головы.

Популярны и короткие стрижки. Пальму первенства много лет подряд держит каре, однако сама прическа меняется.

- В этом сезоне особенно популярен вариант боб-каре с укороченным затылком, а также вариант каскадной стрижки, формирующей пряди разной длины у лица, - отмечают эксперты. – А подростки нередко просят постричь их под героев аниме-мультфильмов и покрасить волосы в черно-белые цвета.

В моду снова вернулись и французские объемные косы, и советский «колосок» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КОНКРЕТНО

Быстрые и модные косы для школьниц на каждый день

Вариант 1

Французские (объемные) косы

Время: 10 минут.

Что понадобится: 2 прозрачные силиконовые резиночки, шпильки-невидимки, шпильки для украшения, гель для укладки.

Как плести:

1.Разделить волосы на две части зигзагообразным пробором – так прическа будет объемнее

2.Начинать плетение косы из трех прядей над виском к затылку, с каждым новым шагом добавляя сбоку новую прядь.

3.По мере плетения вытягивать из косы небольшую часть волос, формируя объем.

4.Кончики кос украсить бантами и оставить висеть за спиной либо закрутить вокруг своей оси в улитку и закрепить шпильками.

Французские (объемные) косы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КОММЕНТАРИЙ ПАРИКМАХЕРА

- Такую прическу можно делать не только на длинные волосы, но и на удлиненное каре, в таком случае косу пускают по всей голове как ободок. Французская коса за счет объема хорошо будет смотреться на тонких волосах. Чтобы отдельные тонкие и короткие прядки не вылезали и не растрепались в течение дня, перед плетением можно сбрызнуть волосы легким гелем для укладки. Если возникают сложности с тем, чтобы удержать всю массу волос или подхватить прядки, можно использовать маленькие заколочки или шпильки.

Вариант 2

«Ушки на макушке»

Время: 7 минут

Что понадобится: 4 прозрачные силиконовые резиночки, шпильки-невидимки для прически, нарядные шпильки для украшения.

Как плести:

1.Сделать два высоких хвостика в передней половине головы.

2.Заплести из каждого хвостика обычные косички из трех прядок, закрепить резиночками.

3.Закрутить косички в шишки вокруг своей оси, спрятав кончики косичек.

4.Закрепить шпильками-невидимками, украсить прическу нарядными шпильками или мягким ободком.

«Ушки на макушке» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КОММЕНТАРИЙ ПАРИКМАХЕРА

- Такая прическа подойдет только на достаточно длинные волосы, как минимум до плеч. Необходимости туго плести косы нет – закрученные в шишку и закрепленные шпильками, они не растреплются в течение дня.

Вариант 3

Коса «Водопад»

Время: 12 минут

Что понадобится: 1 силиконовая резиночка, заколка, щипцы для завивки или бигуди.

Как плести:

1.Косу начинаем плести из трех тонких прядей от виска.

2.Ведем косу вдоль головы на одной высоте, с каждым новым шагом забирая по прядке сверху и снизу и выпуская лишние волосы вниз. Коса должна оставаться одной толщины.

3.Доплетаем косичку до противоположного виска и далее до конца длины волос, закрепляем резиночкой.

4.Накручиваем свободную косичку вокруг своей оси, формируя цветочек, закрепляем шпилькой. Либо протягиваем обратно под первой косой и закрепляем у виска заколкой.

5.Оставшиеся распущенные волосы можно накрутить на бигуди или с помощью щипцов.

Коса «Водопад» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КОММЕНТАРИЙ ПАРИКМАХЕРА

- Прическа подойдет даже для очень тонких и мягких волос. Такую косу хорошо дополнит прикорневое гофре – придаст объем, а прическа будет лучше держаться. Если позволяет время, на голове можно заплести несколько таких кос одну под другой.

Вариант 4

«Колосок» («рыбий хвост»)

Время: 15 минут

Что понадобится: 2 тонкие силиконовые резиночки, гель для укладки, банты для украшения.

Как плести:

1.Разделить волосы на две части пробором.

2.Начинать плетение лучше с макушки. Сформировать две тонкие пряди и начать плести, с каждым шагом добавляя волосы к каждой из этих прядей. Захватывать новые волосы нужно снизу, из-под косы.

3.Когда в косу буду собраны все волосы с головы, продолжить плетение, отделяя снизу основной пряди тонкий пучок и перебрасывая его в середину косы.

4.Закрепить косу силиконовой резиночкой. Если из косы выбиваются коротенькие волоски - подобрать их заколкой. При желании – украсить косу бантом или ободком.

«Колосок» («рыбий хвост») Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КОММЕНТАРИЙ ПАРИКМАХЕРА

- Колосок – коса, которая с прошлого года находится на пике моды. Плести ее хотят многие, но не у всех получается, так как из двух прядей плести тяжелее. Чтобы волосы не «убегали» во время плетения, можно забирать их плотнее - даже в этом случае коса будет казаться воздушной. Если на голове много коротеньких волосков, то используйте гель для укладки.

НА ЗАМЕТКУ

Уберите фен подальше и подстригайте кончики

До 10-летнего возраста волосы у девочки продолжают формироваться, поэтому требуют особенно бережного отношения. Вот что советуют эксперты:

- Уберите фен подальше – чем позже девочка начнет им пользоваться, тем лучше для ее волос. То же самое относится к щипцам для завивки, выпрямителям и т.д. Использовать их лучше в крайних случаях, например, для создания праздничной прически, но точно не каждый день.

- Расчесывайте волосы, когда они немного подсохнут. Иначе есть вероятность сломать сам волос и повредить волосяную луковицу

- Если носить длинные волосы распущенными, то они быстро спутываются, трутся друг об друга и о спину и в результате – повреждаются. Поэтому волосы лучше или заплетать, или делать короткую стрижку

- Для хвостиков лучше использовать мягкие силиконовые резинки, например, пружинки. Они меньше всего повреждают волос.

- Кончики волос нужно подстригать каждые два месяца, это помогает поддерживать здоровый вид.

- До 10 лет использовать маски и бальзамы для «взрослых» волос не нужно, достаточно спреев и кондиционеров для легкого расчесывания.