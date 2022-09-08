«Панцирь» из тумана: самарские ученые придумали, как адаптировать черешню к климату Среднего Поволжья

Ультразвук и туман помогут повысить приживаемость черенков черешни / Фото: Самарский университет

Самарские ученые придумали, как адаптировать сорта черешни, абрикоса, алычи и сливы к климату Среднего Поволжья и расширить их воспроизводство. В этом им должны помочь ультразвук и туман, которые станут «панцирем» для хрупких черенков.

Растения защитит «панцирь» из тумана

В последнее время садоводы-любители Самарской области стали все чаще заглядываться на южные ягоды и фрукты. Они скупают саженцы и пытаются «поселить» в своих огородах черешню, абрикосы, сливу. Однако те плохо переносят климат Среднего Поволжья – жаркую и засушливую погоду.

Автор проекта - выпускница СНИУ им. С.П. Королева Екатерина Быстрова

Самарские ученые нашли выход из ситуации – стойкие клоновые подвои. Пока черенки таких растений нередко погибают. Однако специалисты намерены повысить их приживаемость до 85-90%. Выпускница Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Екатерина Быстрова предложила использовать ультразвуковой туманообразователь. Установка создает вокруг листьев защитный «панцирь» из мельчайших капелек воды. Экспериментальную технологию уже применяют на опытных участках НИИ «Жигулевские сады» в Самаре. Первая партия подвоев уже получена.

- Аэрозоль создает вокруг листовых пластин водяную оболочку и предотвращает их высыхание. При этом в теплице поддерживается влажность около 85-90%. Данная технология отличается высокими показателями приживаемости черенков, а также менее затратна, чем аналоги, - рассказала Екатерина Быстрова.

Из 5 тысяч «первенцев» прижились 4 тысячи черенков

Данный проект девушка разработала на втором курсе магистратуры. Она подала заявку на участие в программе «УМНИК», и ее идея стала одним из победителей конкурса. Проект получил финансовую поддержку от Фонда содействия инновациям. Площадкой проведения эксперимента стали теплицы НИИ «Жигулевские сады». Работы стартовали в апреле 2022-го. Программа гранта рассчитана на два года.

Новая технология уже дала первые хорошие результаты - из 5 тысяч черенков прижились 4 тысячи

- Мы приобрели мощную туманообразующую установку, субстрат и теплицу. На первом этапе отрабатываем схему посадки черенков, состав субстрата, оптимальные режимы туманообразующей установки. На втором - установим датчики температуры и влажности как в теплице, так и снаружи. Будем добиваться, чтобы все работало с минимальным вмешательством человека, - отметила Екатерина Быстрова.

Первые пять тысяч черенков посадили в июне. Из них прижились четыре тысячи. Ученые продолжают исследования. С помощью перспективной технологии НИИ «Жигулевские сады» планирует полностью удовлетворить рыночный спрос на саженцы черешни, вишни, абрикосов, алычи и сливы. В дальнейшем эту разработку хотят адаптировать к особенностям других культур.