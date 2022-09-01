Знали наизусть басни и молитвы: что изучали школьники и учителя в Самаре 150 лет назад

Гимназии и реальные училища появились в Самаре во второй половине 19 века. Фото: bichurov.ru

150 лет назад, 1 сентября 1872 года, в Самаре была открыта первая в стране земская школа сельских учительниц. Кого и чему там учили и как было организовано образование в Самаре во второй половине 19 века, журналисту «КП-Самара» рассказал краевед Игорь Махтев.

Первая часть арифметики и краткий катехизис

О необходимости как можно большего числа «народных учителей» (так в те времена называли педагогов для сельских школ) в Самаре заговорили в сентябре 1870 года, вскоре после образования земства. Губернское собрание выделило на эти цели 6,5 тысяч рублей. И уже 1 сентября 1972 года учебное заведение открыло свои двери для первых студенток.

- Самарская губерния стала одним из первых регионов в стране, где было учреждено земство, поэтому неудивительно, что земская школа для сельских учительниц также впервые была организована именно в нашей губернии, - отметил Игорь Махтев.

По уставу, в школу учительниц брали девиц всех сословий не моложе 13 лет. Учиться предстояло 4 года. Поступающие в первый класс обязаны были уметь читать, писать, знать первую часть арифметики и краткий катехизис. Если у девушки не было достаточной подготовки для поступления, она могла предварительно два года проучиться на подготовительных курсах.

В здании женской гимназии Хардиной сейчас располагается школа №15

В школе будущие учительницы изучали Закон Божий, толкование Евангелия, объяснение богослужения и историю церкви. Изучали русский язык, в том числе лучшие произведения отечественной словесности, при этом должны были особенно хорошо знать грамматику и уметь пересказывать текст. Кроме того, в список предметов входили всеобщая и русская история, арифметика, геометрия, объяснение главных физических явлений природы, педагогика и дидактика, черчение и рисование, пение, рукоделие и гимнастика. Отдельно изучались методика преподавания и дидактика. Позже земство решило, что будущим учительницам полезно изучать дополнительно какое-нибудь ремесло, и выбрало в этом качестве башмачное дело.

Глобусы и скелеты животных

К учебному процессу подходили основательно: школу оборудовали картами и глобусами, физическими и химическими инструментами для опытов, гербариями и скелетами животных, коллекцией минералов и геометрических фигур. А чтобы воспитанницы могли практиковаться в учительском мастерстве, при учебном заведении была открыта начальная школа.

Каждое из уездных земств имело право присылать в школу по пять своих стипендиатов и платило за их обучение и содержание по 100 рублей в год – сумма по тем временам весьма приличная. Тем не менее, школа быстро завоевала популярность – если в первый год здесь было 89 воспитанниц, в том числе 18 стипендиаток уездных земств, то уже через три года это число выросло до 219 воспитанниц, в том числе 36 земских стипендиаток.

Ансамбль музыкантов технического железнодорожного училища. bichurov.ru

Директором училища был казанский студент

Краеведы рассказывают: до реформ Александра II образование в Самаре было очень скромным.

- Первое упоминание об учебных заведениях в нашем городе относится к 1741 году, это была татаро-калмыцкая школа, - рассказал Игорь Махтев в эфире радио «Комсомольская правда». – В 1848 году единственным учебным заведением было уездное училище, которое существовало на средства мецената Бориса Обухова, причем его директором был студент Казанского университета. В заведении работало 5 учителей и числился 51 учащийся. В 1856—1857 годах, опять-таки на деньги Обухова, в Самаре работало училище для девиц – и все. Все изменилось в 1860-х годах, когда по всей стране ввели всесословное образование: земские, церковно-приходские, воскресные и частные школы. Гимназии разделились на классические и реальные. В них принимали детей из всех сословий, способных оплатить обучение. В результате к 1887 году в Самаре было уже 37 учебных заведений с 4420 учащимися (2591 мужского и 1829 женского пола).

Первая классическая мужская гимназия была открыта в Самаре в августе 1856 года. Она располагалась на углу улиц Саратовской и Заводской (дом Вощакина). Плата за обучение составляла 40 рублей в год, поступающие должны были знать главные молитвы, несколько басен, уметь читать, писать и выполнять четыре арифметических действия.

Через три года открылась и первая женская классическая гимназия на улице Казанской. Плата за обучение там составляла 25 рублей, однако за уроки английского и французского приходилось доплачивать еще по 8 рублей за каждый язык. Всего до революции в Самаре работало четыре женских гимназии

В 1880-х годах в Самаре открылось также несколько реальных училищ – именно здесь можно было получить неплохое по тем временам образование с математическим уклоном. В первый класс принимались мальчики 10 -13 лет успешно сдавшие вступительные экзамены. Требования практически не отличались от поступления в гимназию, однако будущий реалист должен был уметь писать числа не до ста, а до миллиона.

Плата за обучение в реальном училище составляла 30 рублей в год. Выпускниками реальных училищ Самары были Глеб Кржижановский, Петр Щербачев, Константин Головкин, Алексей Толстой и Нобелевский лауреат, основоположник химической физики Николай Семенов.

- Профильное образование можно было получить не только в земской школе сельских учительниц, - рассказывает Игорь Махтев. - Выучиться на машиниста, телеграфиста и даже начальника станции можно было в Самарском техническом железнодорожном училище, получить медицинское образование – в земских школах для образования акушерок и для образования фельдшеров и фельдшериц.

Гимназисты реалисты должны были везде ходить в форме. Фото: vk.com/samgasu

Дрались на ремнях и прятали бляхи

Ученики во всех заведениях одевались примерно одинаково: полувоенный крой одежды, сходные по фасону фуражки, шинели и гимнастерки, которые отличались только цветом, кантами, а также пуговицами и эмблемами. Также обязательным был черный кожаный ранец, однако в старших классах его не использовали, а книги и тетради крест-накрест перетягивали двумя кожаными ремешками.

- Определить принадлежность к учебному заведению можно было по бляхе на ремне и по эмблеме на фуражке, которую гимназисты должны был носить круглый год., - рассказывает Игорь Махтев. - Поэтому первый урок, который усваивали ученики - снимать эту эмблему с фуражки и разворачивать внутрь бляху на ремне за пределами учебного заведения. Вторым шагом было умение драться на этих самых ремнях. За малейшие нарушения при ношении формы учеников жестоко наказывали, однако это их не останавливало.

Форма для девочек практически не претерпела изменений и после революции – это знакомые всем коричневые шерстяные платья и фартучки. Самые младшие девочки (от 5 до 7 лет) носили кофейные или коричневые платья, от 8 до 10 – голубые или синие. от 11 до 13 – серые. Старшие ученицы ходили в белом.