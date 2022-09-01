И автобусам, и автомобилям придется объезжать перекрытый участок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В сентябре 2022 года жителей Самары ждет очередное перекрытие дорог. На этот раз из-за строительства станции метро «Театральная» движение ограничат сразу на нескольких участках городских улиц. В эфире радио «Комсомольская правда-Самара» замруководителя департамента транспорта Юрий Тапилин рассказал, какие улицы перекроют в Самаре в сентябре 2022 года из-за строительства метро, как проехать автомобилистам, как поедут автобусы и сколько продлится неудобство.

НОВО-САДОВУЮ И ПОЛЕВУЮ В САМАРЕ ПЕРЕКРОЮТ 12 СЕНТЯБРЯ 2022

Власти определили три участка, которые необходимо будет перекрыть для строительства станции метро «Театральная». Первый из них- это перекресток улиц Полевой, Ново-Садовой и Самарской. Движением там ограничат уже 12 сентября.

- Перекресток не закроется полностью, - пояснил Юрий Тапилин. - Улица Полевая будет заужена, там для движения закроют одну полосу движения наверх и одну – вниз. А по одной полосе в каждом направлении, соответственно, останется.

КАК ПРОЕХАТЬ ПО НОВО-САДОВОЙ ПОСЛЕ ПЕРЕКРЫТИЯ В СЕНТЯБРЕ 2022

Проехать прямо по Ново-Садовой и по Самарской уже не получится.

- По Самарской на выезд из города движение прямо будет закрыто, можно будет только повернуть направо и объехать этот участок по ул. Полевой и проспекту Ленина, - объяснил Юрий Тапилин. - По Ново-Садовой по направлению в город от Первомайской до Полевой останется одна полоса, но проехать прямо также будет нельзя, можно будет только повернуть направо в сторону Галактионовской и Молодогвардейской. Автомобилисты по направлению в город смогут свернуть с Ново-садовой и раньше - на Первомайской или Невской. Там установят дополнительные светофоры.

АВТОБУСЫ ПОЕДУТ В ОБЪЕЗД ИЗ-ЗА СТРОИТЕЛЬСТВА МЕТРО В САМАРЕ В СЕНТЯБРЕ 2022

Движение трамваев на этом участке остановили еще зимой, в связи с перекрытием Галактионовской. А ля автобусов власти разработали маршруты объезда.

- Базовый вариант для всех маршрутов по направлению на выезд из города - по Самарской повернуть направо на пр. Ленина. Второй вариант – объехать перекрытый участок по ул.Чапаевской вплоть до ул. Полевой, - пояснил Юрий Тапилин. - Мы понимаем, что, закрывая этот перекресток, мы получаем новую конфликтную транспортную точку – перекресток кварталом выше, на стыке улиц Полевая, пр.Ленина и ул.Ленинская. На этом перекрестке изменится конфигурация дорожного движения, изменятся светофорные фазы, ведь вырастет поток по ул.Ленинской.

Также в мэрии пояснили, что будут пересмотрены правила парковки на Ленинской.

- Сейчас там из-за припаркованных машин вместо двух полос в каждую сторону по факту работает по одной, это будем исправлять, - отметил Юрий Тапилин.

НА УЛИЦЕ КРАСНОАРМЕЙСКОЙ В САМАРЕ ЗАБОР МЕТРО ЗАКРОЕТ ПОЛОВИНУ ДОРОГИ

Перекрытия коснутся и участка на улице Галактионовской между Красноармейской и Вилоновской.

- Там будет расширен уже перекрытый участок, - объяснил Юрий Тапилин. - Забор сдвинут в сторону улицы Красноармейская, практически до трамвайной линии. В результате движение заузят. Однако ни автобусы, ни трамваи свои маршруты не изменят, наоборот – когда рабочие начнут копать котлован, рельсы на Красноармейской переложат, чтобы трамвай мог продолжать ходить. Также уже перекрытый участок расширится и в сторону ул.Вилоновской, однако движение там перекрыто не будет.

В САМАРЕ ЗАКРОЮТ ДВИЖЕНИЕ НАПРОТИВ АРБИТРАЖНОГО СУДА

Еще один участок, который придется перекрыть строителям – по улице Самарскаой между двумя улицами Ярмарочными, как раз напротив Арбиражного суда. Правда, это произойдет скорее всего уже в 2023 году, когда рабочие начнут копать тоннель.

- На этом месте будет располагаться важное притоннельное сооружение, водоотливные установки, - пояснил замдиректора ГКУ «Управление капитального строительства» Александр Богданов.

СКОЛЬКО ПРОДЛИТСЯ ПЕРЕКРЫТИЕ НОВО-САДОВОЙ ИЗ-ЗА СТРОИТЕЛЬСТВА МЕТРО В САМАРЕ

Прогнозы неутешительные – неудобства из-за перекрытия дорог для строительства метро самарцам придется терпеть до окончания строительных работ.

- Ориентировочно открыть эти участки планируем не раньше 2024 года, - пояснили в мэрии. – Но по возможности будем стараться сократить эти сроки, может быть - открывать по одной полосе как только появится такая возможность.