Улицу заволокло паром: фонтан кипятка с 5-этажный дом забил у бывшего ТЦ «Колизей» в Самаре

Прорвало трубу на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора Фото: Ольга НОВИКОВА

Фонтан кипятка забил в районе бывшего «ТЦ «Колизей» в Самаре утром в пятницу, 9 сентября 2022 года. Огромная струя воды начала вырываться из-под земли на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора. По словам очевидцев, ее высота сравнима с 5-этажным домом.

- В районе «Колизея» прорыв. Забил фонтан кипятка. Все заволокло густым паром. Машины там ездят, словно в тумане. Воды горячей в домах теперь нет, - рассказали «КП-Самара» местные жители.

Многометровый гейзер стал героем соцсетей Фото: Ольга НОВИКОВА

Особенно горожан возмутило, что в этом районе с весны 2022 года ведут работы на теплосетях. Специалисты меняют старые трубы на новые. Движение ограничено. Насколько известно, проезд закрыт до конца сентября. Самарцы переживают, что остались без горячей воды в холода – когда теперь еще погреешься в теплой ванне.

Улицу заволокло паром, машины ездят, словно в тумане Фото: Анастасия РЕШ

Коммунальная неприятность действительно произошла на сетях ПТС. Информацию об этом «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе предприятия.

- Выявлен дефект на теплосети по улице Стара-Загора. Сейчас специалисты отключают участок для ремонта. Горячее водоснабжение для жителей близлежащих домов будет организовано по временной схеме, - сообщили теплоэнергетики.

Специалисты ПТС уже занялись решением проблемы Фото: Анастасия РЕШ

Сколько времени займет ремонт, пока неизвестно. Специалисты намерены устранить дефект в кратчайшие сроки. У горожан просят извинения за временные неудобства.

К слову, некоторые самарцы шутят в соцсетях, что это открылась бесплатная автомойка. Они предлагают скорее отправиться туда, чтобы успеть помыть свои машины.