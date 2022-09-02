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Общество2 сентября 2022 5:00

Волонтеры НК НПЗ передали канцтовары для особенных детей

Благотворительная акция прошла накануне Дня знаний
Жанна ШАТАЛИНА
На НК НПЗ развито добровольческое движение. Фото АО «НК НПЗ»

На НК НПЗ развито добровольческое движение. Фото АО «НК НПЗ»

Не отказать в помощи тем, кто в этом особенно нуждается - таков принцип работников Новокуйбышевского НПЗ. На заводе уже много лет существует волонтерское движение, в котором участвуют неравнодушные сотрудники. Аспекты социальной политики предприятия разнообразны - помощь ветеранам, социальным учреждениям, многодетным семьям и другие. Заводчане из года в год совершают десятки добрых дел.

Основой благотворительной программы предприятия являются детские проекты. Ведь дети - наше будущее. Поэтому волонтерское движение НК НПЗ не могло оставить без внимания такой важный праздник как 1 сентября.

В этот волнительный день школьникам важно чувствовать поддержку. А детям с особенностями в развитии особенно. Поэтому в этом году в преддверии главного школьного праздника сотрудники НК НПЗ в рамках добровольческого движения «Волонтер Роснефти» передали семьям Фонда «Наследие» канцтовары.

- Эти канцтовары собрали отзывчивые, неравнодушные сотрудники Новокуйбышевского НПЗ. Здесь и ранцы для первоклашек, и пластилин, и раскраски, и даже ракетки и мяч для игры в настольный теннис. Сейчас у большого количества людей есть запросы на помощь, благотворительность, наш фонд занимается семьями с детьми-инвалидами, - рассказал член фонда «Наследие», слесарь ремонтного производства НК НПЗ Валентин Зенченко.

Собранные школьные принадлежности пойдут в дело уже совсем скоро - в сентября у ребят начинаются занятия.

- Расходных материалов постоянно не хватает, теперь, я думаю, их хватит надолго. Это первый в Самаре центр для детей с особенностями развития и очень важно начать эту работу. Совсем скоро мы планируем получить лицензию образовательного учреждения и начать помогать детям социализироваться, проходить школьную программу, заниматься творчеством в нашем центре, - говорит руководитель комплексного общеобразовательного центра для детей с ДЦП «Выше радуги» Екатерина Акинцева.

Канцтовары передали директору центра​ для детей с ДЦП «Выше радуги» Екатерине​ Акинцевой. Фото АО «НК НПЗ»

Канцтовары передали директору центра​ для детей с ДЦП «Выше радуги» Екатерине​ Акинцевой. Фото АО «НК НПЗ»

Призвание помогать

Дети находятся в центре внимания Новокуйбышевского НПЗ на протяжении многих лет. Благодаря помощи завода и Компании «Роснефть» в Новокуйбышевске открываются новые детские сады и школы.

Работники традиционно помогают юным горожанам из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, организуя акции по сбору необходимых школьных принадлежностей и книг к 1 сентября, Дню защиты детей, Дню книгодарения и исполняя заветные желания к Новому году. И за это получают главную благодарность - сияющие детские глаза.

Экологическое волонтерство

Новокуйбышевское предприятие ведет активную экологическую политику и прививает бережное отношение к природе юным жителям города. Так в начале августа НК НПЗ стал одним из организаторов экологического фестиваля «ЭкоЛайф», который посетили более двух тысяч человек. Здесь гости фестиваля, в числе которых было очень много детей, познакомились на фотовыставке с многообразием редких животных, занесенных в Красную книгу, попробовали свои силы в гончарном искусстве, смастерили экоподелки в технике оригами и макраме.

Куратор акции «Вторсырье на благотворительность» Василий Калмыков рассказал ребятам то, как правильно сортировать бытовые отходы, чтобы мир вокруг нас стал чище.

НК НПЗ является активным участником экологических акций, которые проводятся в Самарской области. Волонтеры предприятия ежегодно выходят на субботники, сажают деревья, восполняют биоресурсы Волги. Компания является участником движения «Экоравновесие», организатором которого выступает медиахолдинг «Комсомольская правда». Традиционно неравнодушные заводчане в многочисленном составе выезжают в рамках движения очищать родники региона и волжские берега от мусора, доказывая не словом, а делом, что предприятие держит курс на чистую экологию.

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