Волонтеры НК НПЗ передали канцтовары для особенных детей

На НК НПЗ развито добровольческое движение. Фото АО «НК НПЗ»

Не отказать в помощи тем, кто в этом особенно нуждается - таков принцип работников Новокуйбышевского НПЗ. На заводе уже много лет существует волонтерское движение, в котором участвуют неравнодушные сотрудники. Аспекты социальной политики предприятия разнообразны - помощь ветеранам, социальным учреждениям, многодетным семьям и другие. Заводчане из года в год совершают десятки добрых дел.

Основой благотворительной программы предприятия являются детские проекты. Ведь дети - наше будущее. Поэтому волонтерское движение НК НПЗ не могло оставить без внимания такой важный праздник как 1 сентября.

В этот волнительный день школьникам важно чувствовать поддержку. А детям с особенностями в развитии особенно. Поэтому в этом году в преддверии главного школьного праздника сотрудники НК НПЗ в рамках добровольческого движения «Волонтер Роснефти» передали семьям Фонда «Наследие» канцтовары.

- Эти канцтовары собрали отзывчивые, неравнодушные сотрудники Новокуйбышевского НПЗ. Здесь и ранцы для первоклашек, и пластилин, и раскраски, и даже ракетки и мяч для игры в настольный теннис. Сейчас у большого количества людей есть запросы на помощь, благотворительность, наш фонд занимается семьями с детьми-инвалидами, - рассказал член фонда «Наследие», слесарь ремонтного производства НК НПЗ Валентин Зенченко.

Собранные школьные принадлежности пойдут в дело уже совсем скоро - в сентября у ребят начинаются занятия.

- Расходных материалов постоянно не хватает, теперь, я думаю, их хватит надолго. Это первый в Самаре центр для детей с особенностями развития и очень важно начать эту работу. Совсем скоро мы планируем получить лицензию образовательного учреждения и начать помогать детям социализироваться, проходить школьную программу, заниматься творчеством в нашем центре, - говорит руководитель комплексного общеобразовательного центра для детей с ДЦП «Выше радуги» Екатерина Акинцева.

Канцтовары передали директору центра​ для детей с ДЦП «Выше радуги» Екатерине​ Акинцевой. Фото АО «НК НПЗ»

Призвание помогать

Дети находятся в центре внимания Новокуйбышевского НПЗ на протяжении многих лет. Благодаря помощи завода и Компании «Роснефть» в Новокуйбышевске открываются новые детские сады и школы.

Работники традиционно помогают юным горожанам из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, организуя акции по сбору необходимых школьных принадлежностей и книг к 1 сентября, Дню защиты детей, Дню книгодарения и исполняя заветные желания к Новому году. И за это получают главную благодарность - сияющие детские глаза.

Экологическое волонтерство

Новокуйбышевское предприятие ведет активную экологическую политику и прививает бережное отношение к природе юным жителям города. Так в начале августа НК НПЗ стал одним из организаторов экологического фестиваля «ЭкоЛайф», который посетили более двух тысяч человек. Здесь гости фестиваля, в числе которых было очень много детей, познакомились на фотовыставке с многообразием редких животных, занесенных в Красную книгу, попробовали свои силы в гончарном искусстве, смастерили экоподелки в технике оригами и макраме.

Куратор акции «Вторсырье на благотворительность» Василий Калмыков рассказал ребятам то, как правильно сортировать бытовые отходы, чтобы мир вокруг нас стал чище.

НК НПЗ является активным участником экологических акций, которые проводятся в Самарской области. Волонтеры предприятия ежегодно выходят на субботники, сажают деревья, восполняют биоресурсы Волги. Компания является участником движения «Экоравновесие», организатором которого выступает медиахолдинг «Комсомольская правда». Традиционно неравнодушные заводчане в многочисленном составе выезжают в рамках движения очищать родники региона и волжские берега от мусора, доказывая не словом, а делом, что предприятие держит курс на чистую экологию.