Строительство станции метро "Театральаея" обещают завершить в 2024 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осенью 2022 года в Самаре приступят к непосредственному строительству станции метро «Театральная». Сколько времени займет строительство, на какой глубине будут копать тоннели, где будет пролегать метро и где расположатся вестибюли, в эфире радио «Комсомольская правда-Самара» рассказал заместитель директора «Управления капитального строительства» Самарской области Александр Богданов.

КОТЛОВАН ДЛЯ МЕТРО «ТЕАТРАЛЬНАЯ» В САМАРЕ НАЧНУТ КОПАТЬ В ОКТЯБРЕ 2022

Копать котлованы для строительства станции метро «Театральная» в Самаре начнут в октябре 2022 года. Вначале строители примутся рыть яму для метрополитена в районе перекрестка улиц Галактионовской и Вилоновской. А в ноябре, после того, как рабочие вынесут инженерные сети с перекрестка Самарской и Полевой, там начнут копать второй котлован.

- Установка буросекущих свай в котлованах займет полтора-два месяца, - сообщил Александр Богданов журналисту «КП-Самара». – Сразу после этого мы привезем на место механизированный комплекс для проходки закрытым способом – так называемый «щит», и начнем рыть тоннель.

Весь процесс строительства станции метро «Театральная» разделен на шесть этапов. Это два заключения по освобождению от инженерных коммуникаций (они уже готовы, на них есть положительное заключение госэкспертизы), два стартовых котлована как отдельные этапы, демонтаж зданий и сооружений, которые изымаются для государственных нужд и непосредственно основная проходка тоннелей станционным комплексом со строительством притоннельных сооружений.

- Мы постарались увязать все сроки отдельных контрактов так, чтобы у нас не было простоев, - пояснил Александр Богданов. - По плану завершить строительство станции должны в 2024 году.

Подготовительные работы по выносу инженерных сетей на Галактионовской практически завершены Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

КОПАТЬ ТОННЕЛИ МЕТРО «ТЕАТРАЛЬНАЯ» В САМАРЕ БУДУТ С ДВУХ СТОРОН

Власти рассматривают два варианта строительства тоннелей от Театральной» до «Алабинской». По идеальному варианту уже к декабрю удастся решить все вопросы с расселением домов, попавших в зону строительства метро и приступить к проходке. В таком случае, уверен Александр Богданов, вполне можно все успеть и одним щитом.

Однако учитывая задержки с расселением и изъятием земель более реалистичен второй вариант, по которому два щита пойдут навстречу друг другу: один со стороны Галактионовской, второй- со стороны Полевой.

- В момент проходки мимо дуг друга один из щитов приостановит работу на период проходки и стабилизацию грунтов, это примерно два месяца, - рассказал Александр Богданов журналисту «КП-Самара». - Общий цикл проходки одного щита составит 7-8 месяцев. За это время он пройдет 1600 метров от ул.Галактионовской до ул.Полевой или наоборот.

НА КАКОЙ ГЛУБИНЕ ПРОЙДУТ ТОННЕЛИ МЕТРО «ТЕАТРАЛЬНАЯ» В САМАРЕ

Копать тоннели «Театральной» в Самаре будут закрытым способом. Как рассказал Александр Богданов журналисту «КП-Самара», их глубину увеличили.

- Это сделали для того, чтобы пришлось переносить меньше инженерных коммуникаций, - пояснил Александр Богданов. – В результате тоннели будут рыть на глубине 16 метров, а самым глубоким объектом самарского метрополитена станут водоотливные притоннельные сооружения, которые будут построены в районе Самарской площади. Глубина их залегания достигнет 28 метров.

ГДЕ БУДУТ ВЕСТИБЮЛИ СТАНЦИИ МЕТРО «ТЕАТРАЛЬНАЯ»

Станция «Театральная» будет иметь четыре вестибюля. Первый разместится на месте дома по ул.Галактионовской, 127 (само здание попадает под изъятие и снос). Второй будет находиться с обратной стороны театра оперы и балета. Третий вестибюль метро будет располагаться около гостиницы «Лотте». Еще один построят в четвертом сквере площади Куйбышева.

- Сама станция будет островного типа, с колонами, - рассказал Александр Богданов журналисту «КП-Самара». – В оформлении обойдемся без особых изысков, но точно отделаем ее гранитом, а верхние надземные сооружения, включая вестибюли, вентиляционные шахты и т.д. оформим в одном стиле с театром оперы и балета.