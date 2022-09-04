Помнил каждого студента: в Самаре умер легендарный профессор Политеха Владимир Никитин

Владимир Никитин воспитал несколько поколений инженеров-литейщиков. Фото: СамГТУ

В Самаре ушел из жизни почетный профессор Самарского государственного технического университета, д.т.н., директор центра литейных технологий Владимир Никитин. Видный ученый и талантливый преподаватель скончался 1 сентября 2022 года, ему было 80 лет. Об этом печальном событии сообщили в вузе.

«Стал легендой еще при жизни»

Владимир Никитин много лет заведовал кафедрой «Литейные и высокоэффективные технологии», возглавлял правление Самарского отделения Российской ассоциации литейщиков (РАЛ) и комитета цветного литья РАЛ.

Коллеги вспоминают: Владимир Никитин стал легендой своей кафедры, факультета и всего Политеха еще при жизни.

- Владимир Никитин отдал университету более четырех десятилетий жизни, - вспоминают коллеги. – Владимир Иванович основал политеховскую научную школу литья, и мог кого угодно влюбить в металлургию – о литейных технологиях он мог вдохновенно рассказывать часы напролет.

«Руки стирали до кровавых мозолей»

Владимир Никитин родился в Сибири. В 1959 году он поступил на вечернее отделение в Красноярский институт цветных металлов.

- Уже на первом курсе нас отправили на практику в тяжелейший – сталеплавильный – цех завода «Сибэлектросталь», - рассказывал Владимир Никитин. - Кем я там только не работал: учеником канавщика, шихтовщиком. Руки стирали лопатами до кровавых мозолей, а после смены садились за парты. Многие не выдержали – к четвертому году обучения из 25 человек нас осталось 11. Тогда система была куда жестче, чем сейчас: никто бы не допустил до старшего курса студента с десятками хвостов.

«Металл – как живой организм»

После окончания вуза Владимир Никитин попал по распределению на Омский моторостроительный завод, потом – на электромеханической завод. Работал мастером, технологом, старшим технологом, начальником технического бюро отдела главного металлурга.

И одновременно молодой инженер начал заниматься исследовательской работой, поступив в аспирантуру. После защиты кандидатской диссертации по проблеме наследственности в алюминиевых сплавах остался работать на кафедре «Литейное производство» КИЦМ и продолжил научные изыскания. А в 1978 году его пригласили в куйбышевский Политех на кафедру «Машины и технология литейного производства», где он принял деятельное участие в развитии этого направления.

- Владимир Никитин разрабатывал технологии генной инженерии в производстве черных и цветных сплавов, - вспоминают коллеги ученого. - Металл для него был чем-то вроде живого организма. Он всегда говорил, что любой металл проходит не только через руки, но и через ум и сердце литейщика.

«Ценил каждого»

Владимир Иванович был не только талантливым ученым, но и прекрасным преподавателем, который отдавал своим ученикам все силы. Владимир Никитин воспитал несколько поколений инженеров-литейщиков не только для Самары, но и для всей России.

- Он помнил каждого своего выпускника и по-настоящему ценил каждого студента, – вспоминают коллеги. - Вместе с ним из нашего инженерного образования ушло что-то неуловимо важное.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Владимира Никитина.