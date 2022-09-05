Екатерина Колотовкина - инициатор проекта. Фото: Светлана Осмачкина

Уникальная фотовыставка «Жены героев» начала работу в Самаре 2 сентября. 50 портретов жен военнослужащих Самарской области будут выставлены на площади Славы в течение двух недель. На фото они запечатлены в наброшенных на плечи кителях своих супругов. Рядом с каждой фотографией - письмо, после чтения которого по коже бегут мурашки. В каждой строчке – беззаветная любовь, преданность и вера в истинность пути мужественного супруга.

Семья - то, что защищает каждый герой. Фото: Светлана Осмачкина

- Людям, которые посмотрят наши фотографии, выпадет возможность проходить по краешку судеб жен военнослужащих, понять, что такое растить детей без отцовского внимания, что значит жить вдалеке от родных, справляться с бытовыми хлопотами и проблемами самой. Но мы справимся, мы сильные. И я уверена, что только настоящая любовь способна выдержать все, и не только это, - поделилась своими мыслями на открытии выставки председатель женсовета 2-й гвардейской общевойсковой армии Екатерина Колотовкина. Именно она стала инициатором создания такого проекта. И сама стала одной из первых моделей, позировавших для художников. Открытие выставки приурочили ко дню окончания Второй мировой войны 2 сентября.

Героини фотографий сами пришли посмотреть на них. Фото: Светлана Осмачкина

Самарцы уже успели оценить фотовыставку «Жены героев» в Самаре, которую можно посмотреть на площади Славы. Кто-то увидел в фотографиях силу этих женщин, кто-то наоборот оценил их хрупкость и женственность. Особенно трогательно было видеть, как на свои фото приходили смотреть сами героини, часто – с маленькими детьми. И это еще раз доказывало, что семья – надежный тыл защитников. И самая главная причина идти до конца в своем деле, зная, что дома есть те, кого нужно защищать.

В письмах такие искренние эмоции, что можно заплакать

После 16 сентября выставка отправится в выставочную галерею, ее также можно будет посмотреть, заодно поучаствовав в акции «Посылка солдату». Затем фото переместят в выставочный зал Дома Офицеров Самарского гарнизона.

В планах – перевести выставку в онлайн-формат и призвать присоединиться к ней жен военнослужащих со всех уголков страны.

- Я уверен, что эту традицию подхватят, поддержат жители других регионов, где дислоцируются воинские части, гарнизоны. Потому что все ваши мужья являются героями. Спасибо вам, дорогие жены, за вашу поддержку, за ваш тыл. Мы ради вас победим, - отметил командующий 2-ой гвардейской общевойсковой армией гвардии генерал-лейтенант Андрей Колотовкин

Рядом с каждым фото - письмо, полное неподдельных эмоций. Фото: предоставлено ЦВО

Даты работы выставки «Жены героев» в Самаре

Выставка работает на площади Славы с 2 по 16 сентября 2022 года. Вход свободный. Также фотографии транслируются на медиаэкраны на склоне площади Славы.