Собственники изымаемых для метро «Театральная» квартир не спешат с ними расставаться. И этому есть причина

Подготовительные работы уже практически завершены, и строители готовятся рыть котлованы и тоннели. Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Собственники изымаемых для строительства станции метро «Театральная» в Самаре домов не спешат расставаться со своим имуществом. На начало сентября подписано лишь 15% необходимых для начала строительства соглашений об изъятии. Об этом журналисту «КП-Самара» рассказал заместитель руководителя Управления капитального строительства Самарской области Александр Богданов.

ИЗЪЯТИЕ КВАРТИР ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕТРО В САМАРЕ

Как рассказали в Управлении капитального строительства, все необходимые распоряжения об изъятии земельных участков для государственных нужд в минстрое уже подписали. Теперь дело за малым – воплотить все эти документы в жизнь.

- В число изымаемых попали 69 зданий в историческом центре Самары, - пояснил Александр Богданов. – Это и многоквартирные жилые дома, и неоформленные строения, и даже гараж. Процедуру изъятия проводят по тем домам, которые оставить невозможно по техническим причинам, в силу их состояния – они или не переживут строительство метрополитена, либо жить в них после постройки метро будет невозможно из-за превышения вибрационных и акустических норм. Кроме того, от Ярмарочной до Полевой проходческий щит пойдет в песках, то есть нужно учитывать повышенную осадку жилого фонда на этом участке. Поэтому избежать изъятия и расселения этих зданий невозможно, можно ускорить процедуру.

КАК ОПРЕДЕЛЯЮТ СТОИМОСТЬ КВАРТИР ПРИ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МЕТРО В САМАРЕ

Как сообщается, часть изымаемого жилья – 78 квартир - относится к муниципальному жилому фонду.

- С ними проблем возникнуть не должно – уже организованы закупочные процедуры, чтобы предоставить квартиросъемщикам новое жилье взамен изымаемого, - пояснил Александр Богданов. 15 квартир уже закуплены, по остальным контракты также в высокой степени готовности.

А вот с недвижимостью, которая находится в частной собственности (162 квартиры), все не так просто. Многие собственники сейчас получают извещение об изъятии и хватаются за голову – за квадратные метры в пусть и старом доме, зато в центре города им предлагают суммы вдвое меньше, чем стоит жилье на рынке.

- По приватизированным квартирам оценка получила положительное заключение саморегулируемой организации, - говорит Александр Богданов. – Для каждого дома и каждой квартиры стоимость квадратного метра определена индивидуально. Учитывается износ дома, его состояние. Сейчас мы на стадии извещения всех собственников, им рассылаются соглашения. А уже у людей есть два варианта - или принять условия и подписать документ, или идти в суд.

ПЛОЩАДКУ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕТРО «ТЕАТРАЛЬНАЯ» ОСВОБОДЯТ К 1 ДЕКАБРЯ 2022

Чтобы строительство станции метро «Театральная» уложилось в заявленные сроки, необходимо освободить площадку от жителей уже к 1 декабря. Однако, как сообщил Александр Богданов сейчас подписано только 15% соглашений.

- Такой огромный объем работы по изъятию в такие сжатые сроки в нашем регионе еще не проводился. Надеемся, что успеем завершить его в срок и приступить к рытью тоннеля, - отметил Александр Богданов.

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