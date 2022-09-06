Девушки из Самарской области претендуют на победу в конкурсе журнала Maxim. Только посмотрите на них

Заявки на конкурс отправили 11 красоток из Самары и Тольятти. Фото: miss.maximonline.ru

Журнал Maxim объявил конкурс красоты «Miss Maxim 2022». В этом году за звание самой прекрасной и сексуальной, а также за шанс принять участие в профессиональной фотосессии поборются 376 участниц. В их числе – девушки из Самарской области. Рассказываем, кто из самарских красавиц планирует примерить корону победительницы и делимся фотографиями.

Анастасия Костина, 22 года, Самара. Фото: miss.maximonline.ru

Отметим, что самый высокий рейтинг пока у Анастасии Костиной. Девушка уверенно вошла в топ-100 самых красивых претенденток на победу, набрав 58% голосов.

Алина Ванюшина, 28 лет, Самара. Фото: miss.maximonline.ru

Анастасия Солнцева, 28 лет, Самара. Фото: miss.maximonline.ru

Однако другие участницы не сильно отстают от своей землячки. Учитывая, что прием заявок завершился только 1 сентября, у самарских красавиц есть все шансы на победу.

Антонина Малинина, 29 лет, Самара. Фото: miss.maximonline.ru

Валерия Артеменко, 30 лет, Самара. Фото: miss.maximonline.ru

Виктория Котлинская, 24 года, Самара. Фото: miss.maximonline.ru

Сегодня голосование активно набирает обороты. Оно определит итоги первого этапа конкурса. В конце месяца жюри выберет девушек с самым высоким рейтингом. Сто лучших участниц пригласят в Москву на профессиональный фотокастинг.

Яна Ефимова, 30 лет, Самара. Фото: miss.maximonline.ru

Лиана Коваль, 31 год, Самара. Фото: miss.maximonline.ru

Мария Сокур, 26 лет, Самара. Фото: miss.maximonline.ru

Истинная победительница будет определена 27 октября. Она получит фотосессию от профессионального фотографа, подарки от спонсоров и, самое главное – корону.

Александра Иваненко, 26 лет, Тольятти. Фото: miss.maximonline.ru

Яна Смородина, 28 лет, Тольятти. Фото: miss.maximonline.ru

Если вы хотите помочь красавицам из Самарской области одержать победу, можете подарить им свой голос по ссылке.