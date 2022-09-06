Цены на жилье в Самаре подскочили полгода назад и не думают опускаться Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Эксперты рассказали, как вырастут цены на квартиры в Самаре осенью 2022 года.

Сентябрь традиционно связывают со стартом делового сезона: самарцы возвращаются из отпусков и приступают к решению насущных вопросов, в том числе и жилищных. Ждать ли рост цен на квартиры в Самаре осенью 2022, журналисту «КП-Самара» рассказала эксперт рынка недвижимости, коммерческий директор девелоперской компании Мария Иванова.

«Все покажет сентябрь»

Как рассказала Мария Иванова журналисту «КП-Самара», несмотря на то, что осень только началась, эксперты уже отмечают оживление на рынке.

- Первая половина сентября традиционно бывает не очень активная – две недели требуется, чтобы люди смирились с осенью, со школой,- отметила Мария Иванова. – Несмотря на это, многие участники рынка недвижимости в Самаре в последнее время фиксируют рост количества обращений от потенциальных покупателей, то есть люди начинают активно интересоваться приобретением жилья. Самих сделок пока не так много, в основном по отдельным жилым комплексам, которые только вышли на рынок. Тем не менее продажи есть, и по 140-150 тысяч рублей за квадратный метр, и по 115 тысяч, и эконом-класс по 80-85 тысяч за «квадрат». Увеличилось и количество бронирований.

Эксперт отмечает: самарцы стали дольше раздумывать и сравнивать варианты при покупке жилья. Средний срок выхода на сделку в Самаре сейчас вырос до 46 дней – от момента обращения до регистрации права собственности.

- Люди стали больше и дольше выбирать, мониторить акции и динамику цен, так как понимают, что ажиотажного спроса сейчас нет, - говорит Мария Иванова.

«Стадия принятия»

Для многих потенциальных покупателей жилья серьезное значение имеет цена недвижимости. С начала весны ценник на новостройки в Самаре вырос в среднем на 20-30%. И для многих покупателей это стало сигналом притормозить решение жилищного вопроса. Многие надеялись, что после резкого повышения застройщики из-за падения спроса все-таки снизят цены. Однако этого не произошло – все снижения носили характер разовых акций. Эксперты предупреждают: дальше рассчитывать на снижение цен на квартиры в Самаре не стоит.

- То, что цены с марта так и не откатились назад, говорит о том, что рынок готов принять их как рыночные, а не как завышенные. В среднем подобный процесс занимает примерно полгода, и они уже прошли,- отмечает Мария Иванова. - Все, кто ждал резкого снижения стоимости новостроек, так и не дождался этого. В результате все или смирились, или находятся в процессе принятия этого уровня цен.

Льготная ипотека на вторичку разгонит цены

Более того, эксперт уверена, что к концу осени ценники на новостройки в Самаре могут подрасти еще на 10%.

- Как только спрос примет имеющиеся на рынке цены, можно готовиться к следующему этапу повышения, - убеждена Мария Иванова. – Тем более что возобновились льготные программы по ипотеке для различных категорий населения. Правда, на вторичном рынке пока льготных программ нет, ставка по ипотеке привязана к ставке рефинансирования. А ведь именно вторичка – это «пищевая база» для рынка новостроек – прежде чем купить новую квартиру, большинству нужно продать старую. Если появится льготная программа ипотеки на покупку вторичного жилья, это стимулирует спрос на новостройки. А при восстановлении спроса хотя бы до стабильно продаваемых 10-15 квартир в месяц, к концу осени можно ждать небольшое повышение цен до 10%.