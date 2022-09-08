Вячеслав Хомских не согласен с приговором. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Областной суд в Самаре закончил рассматривать апелляцию бывшего начальника самарской полиции Вячеслава Хомских. Судья отменил приговор Ленинского суда и вернул дело обратно в первую инстанцию. Рассказываем, почему это произошло и что теперь будет.

В ЧЕМ ОБВИНЯЮТ ХОМСКИХ

Напомним, бывшего начальника самарской полиции Вячеслава Хомских обвинили в том, что он регулярно брал взятки у ОПГ «Законовские». По версии следствия, замруководителя городского Управления МВД России - начальник полиции получал незаконное вознаграждение несколько лет - с 2011 по 2017 год. Сперва бандиты платили полицейскому по 150 тысяч рублей в месяц, затем – аж по 400 тысяч. По данным обвинения, в общей сложности Хомских получил от ОПГ «Законовские» 22 миллиона рублей и белую «Ниву».

В итоге Ленинский районный приговорил Вячеслава Хомских к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, обязал выплатить штраф в 89 миллионов рублей.

Экс-полицейский вину не признал и подал апелляцию. Во время ее рассмотрения в облсуде 7 сентября 2022 года он обратился к судье с душещипательной речью и потребовал от суда справедливости.

- Для меня приговор стал тяжелым ударом, - заявил он, обращаясь к судье. - 10 лет лишения свободы, да еще и три дополнительных наказания, считая 89 миллионов штрафа - это практически пожизненное лишение свободы! То есть у меня просто взяли и отняли жизнь, за преступления, которые я не совершал! Я прошу суд разобраться в этой ситуации. Я не виновен, я никогда ничего не брал у Гафурова. Прошу оценить те доказательства, которые есть в уголовном деле.

ПОЧЕМУ ОТМЕНИЛИ ПРИГОВОР ХОМСКИХ

В итоге областной суд принял решение отменить приговор Ленинского районного суда и отправил дело на повторное рассмотрение. Однако депутат Госдумы Александр Хинштейн уверен: радоваться Хомских и его защитникам рано.

- Приговор областной суд отменил по формальным основаниям, - пояснил депутат в своем канале в телеграм. - Это связано с тем, что приговор выносила та же судья, что осудила и другого правоохранителя, получавшего взятки от ОПГ «Законовские». Речь идет о заместителе начальника Самарского ГУ Росгвардии Дмитрии Сазонове.

В результате сейчас дело ушло на повторное рассмотрение в районный суд.

- Теперь суд рассмотрит его в другом составе, - пояснил Александр Хинштейн. - Срок содержания под стражей Хомских продлен, и я уверен, что наказание неотвратимо.

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