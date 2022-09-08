«Наглотались дыма, но выжили»: в Самаре под спящим ребенком загорелся матрас

Ребенок во время понял, что происходит и спас свою семью Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В ночь с 30 апреля на 1 мая 2022 года на одном из дачных массивов в Самаре произошло ЧП – под спящим ребенком самовоспламенился электроматрас. 10-летний мальчик проснулся от едкого дыма, разбудил брата и родителей, тем самым спас своих родных и себя. Родители своими силами потушили небезопасное изделие. Сейчас мама двух сыновей Наталья К.собирает документы в суд, так как производитель игнорирует официальные досудебные претензии самарчанки. Наталья рассказала журналисту «КП-Самара», как произошло возгорание матраса, и что семья будет делать дальше.

Купили электроматрасы своим детям

Наталья К. уже не в первый раз совершает покупки в Интернет-магазинах, но с угрозой жизни и здоровья себя и своих детей из-за этого она столкнулась впервые. На майские праздники семья отправились на дачу, а так как ночи были еще достаточно холодными, а дачный домик не прогрелся, мама решила купить своим сыновьям матрасы-обогреватели. Наталья и ее супруг уже давно пользуются такими инфракрасными пледами от турецкого производителя, и нареканий на работу подобного изделия никогда не было.

В этот раз у самарчанка решила купить два инфракрасных матраса в одном из крупных Интернет-магазинов. Так как в неспокойное политическое время выбор производителей не велик, выбор Натальи пал на производство ООО «Инкор», которое базируется в городе Санкт-Петербург. Товар пришел достаточно быстро и семья отправились на майские праздники на дачу, не опасаясь, что дети замерзнут холодной ночью.

Загорелся через три часа

Однако бояться следовало не холода. Родители подключили электропледы к розетке, пожелали сыновьям спокойной ночи и ушли к себе в комнату. Спустя три часа дачный дом начал заполняться густым едким дымом. Источником пожара стал один из электрических матрасов, на котором в это время спал один из сыновей.

На кровати прогорел наматрасник и пружинный матрас Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Сын проснулся от дыма и начал звать на помощь. Мы с мужем прибежали на мансарду и увидели, как дымится новый матрас. Детей вывели на свежий воздух, выключили питание пледа и начали заливать его водой. Долгое время нам не удавалось потушить матрас. Под ним прогорел наматрасник и пружинный матрас, - рассказывает «КП-Самара» Наталья К.

Согласно приложенному к изделию сертификату и ТУ, матрас должен быть пожаробезопасным в любых, в том числе экстремальных, условиях эксплуатации. Нагревательным элементом выступает углеволокно, которое само по себе не горючее. Однако в данном случае загорелось именно место соединение углеволокна с сетевым проводом.

Самарчанка уверена, что пожар произошел из-за плохо закрепленного углеволокна внутри пледа Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Очень опасное изделие – углеволокно закреплено местами, снаружи обычный синтепон и х/б ткань. В турецких матрасах углеволокно жестко закреплено между двумя слоями войлока, что дает защиту от пожара, - говорит самарчанка.

Наталья оправила электронным письмом досудебную претензию производителю и получила ответ, что изделие имеет действующий сертификат и протокол испытаний. Для того, чтобы разрешить конфликтую ситуацию, производитель попросил прислать по почте сгоревший матрас на экспертизу в Санкт-Петербург.

- Ответным письмом я запросила официальное подтверждение, что производитель гарантирует сохранность изделия для дальнейшего судебного разбирательства, если все же им не удастся договориться мирно. Но, продавец ничего не ответил. Мое письмо месяц пролежало на почте и вернулось обратно. Теперь я собираю документы в суд, - рассказывает пострадавшая.

Согласно данным из открытых источников, в ООО «Инкор» штат сотрудников составляет около 10 человек. Самарчанка уверена, что питерская компания не производит эти электроматрасы самостоятельно, а перепродает китайские подделки.

Семья долго не могла потушить пламя, но МЧС вызывать не стали Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Самарчанка ищет товарищей по несчастью

Кроме того, женщина промониторила отзывы о данной фирме в разных Интернет-магазинах. Как оказалось, самовозгорание матрасов от данного продавца происходит довольно часто. Особенно много негативных отзывов на Озоне. Наталья К. хочет связаться с другими пострадавшими и собрать больше подтверждений, что продукция питерской компании не безопасна.

Если вы попали в похожую ситуацию, с Натальей можно связаться по электронной почте kuzennata@yandex.ru.