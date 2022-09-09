«Рисовал под огнем»: художник из Самары Роман Михеев рассказал о жизни в Балаклее в последние дни перед 6 сентября

Работа Романа "Рукопожатие" украсила здание штата в Балаклее Фото: Предоставлено "Комсомолке"

С 6 сентября ВСУ развернули наступление под Харьковом. Одним из первых под удар попал город Балаклея – по последним данным, город окружили с трех сторон и там идут серьезные бои. Художник из Самары Роман Михеев побывал в городе накануне наступления в составе гуманитарной миссии и чудом успел вернуться оттуда на Родину. Роман рассказал журналисту «КП-Самара», что творилось в Балаклее перед сражением 6 сентября.

«Шли обстрелы и детонировали мины»

В Балаклее Роман Михеев провел почти целый месяц. Он отправился туда добровольцем – привез гуманитарную помощь. Мужчина признается, что уже тогда обстановка оставляла желать лучшего – шли обстрелы, детонировали мины.

– Удивительно, но мирное население сохраняло некое спокойствие. Они уже привыкли к происходящему – города постоянно бомбят и обстреливают. Мы выполняли свои задачи: раздавали гуманитарную помощь, медикаменты, оказывали поддержку, – поделился Роман Михеев.

Несмотря на крики, выстрелы и тревожную обстановку, добровольцы всеми силами старались скрасить жизнь жителей Балаклеи.

– Одному дедушке снарядом выбило забор. Мы подручными средствами быстро сколотили ограждение, дед был рад. И таких ситуаций там очень много, – отмечает Роман. – В целом мы старались оказывать людям любую поддержку – пусть даже моральную. Им сейчас очень важно просто посидеть, поговорить и понять, чего ждать дальше.

Балаклея – относительно небольшой город, однако работы хватало. По словам Романа Михеева, в поддержке также нуждаются жители соседних населенных пунктов, поэтому штаб там работает на постоянной основе.

– Работа была очень сложная. Да, население в Балаклее относительно небольшое. Но среди жителей были и лежачие больные – они попросту не могли выйти из дома. Как им быть в такой страшной ситуации без чьей-либо помощи? – рассказал собеседник «КП-Самара». – К тому же, из-за регулярных обстрелов добраться из одной точки в другую было не проще, чем в городе-миллионнике. По пути нередко попадались мины-«лепестки», которые могли сдетонировать.

Огромное впечатление на самарского художника произвели изувеченные военными действиями пейзажи Балаклеи и ее окрестностей.

- Казалось, что ты очутился в военном фильме, - вспоминает Роман. – Вокруг дома, превратившиеся из-за обстрелов артиллерии в развалины, взрываются снаряды.

«Своих не бросаем»

Помимо доставки гуманитарного груза, Роман Михеев поработал в Балаклее в качестве художника. 5 сентября 2022 года он нанес на здание штаба гуманитарной помощи патриотическое изображение. На нем братские народы держатся за руки на фоне российского флага. Надпись рядом гласит: «Своих не бросаем».

– Я изначально поехал туда, чтобы быть полезным. Очень хотел поддержать мирное население и военных. Им не просто, но они стараются, отдают последние силы для установления мира, – делится Роман Михеев.

Однако само нанесение картины обернулось рядом сложностей. Роман признается, что рисовал на свой страх и риск – буквально под огнем.

Самарский художник выполнял свою задачу, несмотря на сложности и опасную обстановку Фото: Предоставлено "Комсомолке"

– Красил на автопилоте, меня могло убить в любую секунду. Но я держался. Периодически отвлекался на разговоры с местными, которые восхищались моим мужеством и говорили слова благодарности, – рассказал самарский художник.

Несмотря на огромный риск, Роман закончил свою работу. Однако впереди его ждала не менее опасная задача – поездка на Родину.

«Домой вернулся лишь чудом»

Дорога домой обернулась для самарца рядом сложностей. Пробираться пришлось чуть ли не по минному полю, спасаясь от обстрелов ВСУ.

– На некоторых участках дороги нужно было ехать очень быстро, чтобы в тебя не успели попасть. Пока ехали, нас неоднократно обстреливали. Так что можно сказать, что домой вернулись лишь чудом, – поделился Роман Михеев.

8 сентября Роман добрался до Самары. Художник передает слова поддержки русским солдатам на Донбассе и освобожденных территориях.

Роман Михеев признается, что восхищается мужеством и героизмом российских военных Фото: Предоставлено "Комсомолке"

– Солдаты буквально стоят стеной. Когда видишь такое, понимаешь, что перед тобой – настоящие мужчины. Пока я рисовал, обстановка вокруг была очень непростая. А они живут в ней уже который день. Одним словом – герои, – подвел итог Роман Михеев.