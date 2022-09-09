Съемочная группа на острове. Фото: Таша Яковлева

Журналисты «КП-Самара» отправились на съемочную площадку нового фильма «Чайкин остров» режиссера Антона Долганова, чтобы посмотреть на процесс создания кино изнутри и рассказать, что же осталось за кадром.

Съемки фильма "Чайкин остров" в Самаре: как это происходит

Пасмурное сентябрьское утро: на городских пляжах больше не видно отдыхающих, а на речном вокзале никто не толпится за билетами. Садимся на «Валдай» до Винновки, буквально полчаса — и мы на месте. Сюда за нами на моторной лодке приезжает Дмитрий — улыбчивый загорелый мужчина в самом расцвете сил. «Начальник транспортного цеха», - представляется он, и помогает устроиться на борту:

- Чьих будете?

- Журналисты мы, нам обещали показать, как за Волгой кино снимают...

- Да а что там смотреть, они там никто не понимают, что делают... Подняли меня в 5 утра — я в такое время уже лет 10 не просыпался, а тут за актрисой в Гранный ехать надо было. График съемок у них, понимаешь ли...

Островная атмосфера съемок. Фото: Таша Яковлева

Прибываем на остров: ветер с Волги задувает в капюшоны, слышен звук лодочного мотора, повсюду летают полусонные осы. Нас встречают ребята и начинают объяснять: вот там на берегу сейчас снимают очередную сцену, а вот там палатки, в которых живет съемочная группа. Естественно, нам сразу хочется подобраться поближе к месту действия, и мы крадемся по выгоревшей траве и песку на площадку. Некстати в кармане звонит мобильник. Тут же над островом раздается мужской голос: «Телефоны в режим полета! ВСЕМ!» Покорно отключаем звук, и наблюдаем за тем, что происходит дальше.

- Давайте вот до этого момента, полчаса еще буквально, и потом сделаем перерыв на кофе. Мы пока «пристреляемся». Лопату берем с собой. Наушники вот эти никто никуда не убирает ни в коем случае! Что со звуком там? Вы не думайте об этом, это я оператору. Тишина!!! Камера!

Режиссер объясняет группе задумку сцены Фото: Марина МАКГВАЙ

От такой строгости в голосе невольно хочется пойти и тоже начать что-то делать во всеобщей суете и толкотне. Однако происходящее кажется хаосом только на первый взгляд. Девушка с хлопушкой рапортует: сцена 3, кадр 1, дубль 2. Слышится характерный щелчок. От лодки отходит актер с лопатой в руках, он идет вглубь острова. Снова голос: «Стоп! По фокусу что у нас? Прикрывайте оператора, пожалуйста. Заново!» Это Антон Долганов — режиссер фильма «Чайкин остров». Завидев нас, он объявляет небольшой перерыв, меняет командирский тон на дружеский, и подходит поздороваться:

-С приездом! Только когда снимаем, не шумите, пожалуйста. И в кадр не заходите.

-А нам тут Дмитрий сказал, что никто в кинематографе здесь ничего не понимает...

-Дима — наш талисман, это он так шутит.

Автор сценария фильма Мария Якутина Фото: Марина МАКГВАЙ

Создание настоящего волжского кино

И действительно, зная об опыте Антона и его команды в кинопроизводстве, сложно относиться к словам водителя катера всерьез: на съемочных площадках он работает давно, а в июне этого года короткометражка самарского режиссера «Как обычно» стала лучшей комедией на кинофестивале Short to the Point в Румынии. Новый фильм «Чайкин остров» - это драма о взаимоотношениях поколений, и, по словам Антона Долганова, это будет настоящее волжское кино, в котором каждый найдет что-то свое:

- Самое интересное, пожалуй, это то, что фильм основан на реальной истории — у главного персонажа есть прототип. Он наш, самарский, и мы снимаем фильм на его территории — в палаточном лагере за Волгой. Поэтому кино хочется сделать настоящим, хотя съемки на острове — это довольно тяжело. Вообще этот фильм будет об отношениях отцов и сыновей, даже в большей степени про отца. Когда мы разрабатывали сценарий, то поняли, что эта тема «мучает» многих, но в кино это не часто показывают. Кроме того, это фильм про местные традиции, про которые не все волжане-то знают — речь о закапывании-раскапывании схронов, это такая фишка, про которую интересно будет узнать и в других регионах, если наш фильм «поедет» на разные фестивали.

«Чайкин остров» - второй большой проект Антона, сценаристом которого выступает Мария Якутина - успех фильма «Как обычно» положил начало творческому тандему. По словам Маши, работа сценариста — дело кропотливое:

- Идея снять фильм появилась в апреле. После этого мы подготовили 4 варианта сценария — так всегда происходит, в первоначальную версию вносятся правки, прописываются покадровые планы и так далее. Этот процесс происходит и на площадке, и это нормально. Например, в сценарии сказано «идет в лодку за инструментами», а на месте мы решаем что называется «по действию» — не надо в лодку идти, вот тут ящик стоять будет. У фильма есть слоган - «говори, что любишь, пока есть такая возможность», так что если мы хотим обойтись без спойлеров, то фильм именно об этом.

Очередной дубль Фото: Марина МАКГВАЙ

Все расписано по минутам

Рассказ режиссера и сценариста прерывает линейный продюсер «Чайкиного острова» Илья Ночка: тайминги срывать нельзя, все расписано по минутам, поэтому Антон дает поручение созывать всех на площадку и готовиться к съемкам следующей сцены. Ну а мы, пользуясь удобным моментом и отмахиваясь от вездесущих ос, начинаем расспрашивать Илью:

- Организация всех процессов на площадке — моя забота, но режиссер — он главнее всех. Если он бузит почем зря, нарушает алгоритм работы, то ничего не выйдет. Другое дело, когда у режиссера «все схвачено» - Антон как раз такой, поэтому работа идет гладко. Но даже если он сорвет тайминги, по шапке потом получит все равно продюсер, то есть я. Да, у нас тут интересно все устроено.

Сколько солнца в этом фото. Фото: Таша Яковлева

Откровения Ильи прерывает зычный голос режиссера: «Тихо всем! Мы снимаем!», и мы отходим в другую часть острова для продолжения беседы:

- Не знаю, как так получается, но нам сопутствует удача. По сценарию действие картины происходит в конце лета. Мы ехали сюда, думая, что будет ураган, шторм, а все складывается как нельзя лучше. Наверное, когда занимаешься интересными творческими задачами, даже погода благосклонна. Другое дело, если работа муторная и каторжная — тогда все идет тяп-ляп. Вообще, у нас тут все по-взрослому: уровень подготовки, люди, которые задействованы в съемках. Обычная жизнь и создание кино — это небо и земля, тут ты начинаешь видеть то, на что раньше бы не обратил внимания. В хорошем смысле.

Наступает время объявленного ранее перерыва на кофе — осы летают над обеденным столом в глубине острова, а мы знакомимся с человеком, который как раз «видит» кино так как надо — с оператором-постановщиком Владиславом Сидоровым:

-Проект очень непростой, потому что снимаем на природе. В помещении больше контроля, а тут вчера снимали кадры с лодки, и начался шторм — очень интересное приключение. Плюс физическая нагрузка — обычно камера весит 13-15 кг, благо сюда взяли современную камеру, она полегче и позволяет работать динамичнее и маневреннее. Например, за сегодня я не так устал, как за время съемок нашего прошлого короткого метра. Но здесь еще накладываются внутренние переживания — тема взаимоотношений с родителями близка каждому, и каждый вкладывает свою душу в этот фильм, для нас всех это непростая человеческая история.

С техникой шутки плохи. Фото: Таша Яковлева

«Тишина, я пишу звуковой дубль!» - кричит звукорежиссер Алла Четаева, и мы уходим к палаткам, чтобы не мешать. Здесь нас встречает интеллигентного вида молодой человек:

-Привет! Я Вадим Френкин, гафер.

-Добрый день! А кто такой гафер?

-Это человек, который отвечает за освещение на площадке. Так как мы снимаем на острове, то у нас нет электричества, и мы используем систему пассивного освещения — флоппи, затенители, пену, отражатели, чтобы модерировать солнечный свет. И здесь погода нам хорошо помогает, потому что солнце в «молоке», переменная облачность, и у меня почти нет работы — я от этого страдаю. Но уже через пару дней мы будем снимать в других локациях, и там я развернусь в полную мощь.

Алексей Елхимов вошел в роль Фото: Марина МАКГВАЙ

Актеры фильма «Чайкин остров»

Другие локации — это квартира в Димитровграде, которую нашли случайно, через друзей, а ее интерьер идеально подходит для съемок ретроспективных кадров, ведь действие картины происходит в разные эпохи — начинается в 80-х и заканчивается в наши дни. Еще одно счастливое совпадение — это то, что исполнитель одной из главных ролей, актер театра «СамАрт» Алексей Елхимов — заядлый яхтсмен, и его познания в этой сфере пригодились при создании сцен на воде. Пока съемочную площадку приводят в порядок после очередного дубля, мы смахиваем осу с диктофона и ненадолго «крадем» Алексея для беседы:

- Сентябрь для меня получается насыщенным: начался новый театральный сезон, а тут съемки на натуре. Получается, я один день репетирую в театре, на следующий день у нас премьера, а потом снова еду на съемки — вот в таком графике все, довольно жестко, но мне нравится: на Волге красиво, то туман, то солнце, воздух чистый, гонки на моторках, драйв, очень крутая рабочая атмосфера.

Точность короткого дубля — главное отличие кино от театра по признанию Алексея, у которого уже есть опыт работы в кадре. А вот актриса Самарского Художественного театра «Витражи» Алла Набокова, для которой это первая роль в кино, так рассказала о работе над фильмом:

На съемках происходит много загадочного. Фото: Таша Яковлева

- Больше всего мне нравится начальник транспортного цеха (смеется). Нравится очень творческая группа — все ребята по-настоящему хотят это сделать, и хотят, чтобы это было классно. Их огонь передается и мне, идет такая волна энергии, что невольно загораешься, и хочешь быть этому сопричастным. И не страшно, что вставать в 5 утра, и что потом вечерний спектакль. Не знаю, как мы дотянем до Дня города, в котором у нас тоже много работы, а потом будут два финальных дня съемок, но то, что все друг другу помогают, поддерживают, и хотят все сделать хорошо — это здорово!

Съемочный процесс в разгаре. Фото: Таша Яковлева

До окончания съемочного дня еще далеко, но Алла уже смывает грим — ее работа на площадке на сегодня закончена, и пора ехать в город — вечерний спектакль никто не отменял. Да и нам надо возвращаться в редакцию. «Начальник транспортного цеха» Дмитрий любезно подает нам руку с борта катера:

Начальник транспортного цеха Фото: Марина МАКГВАЙ

- Давайте, дамы, располагайтесь, домчу с ветерком! Негоже людей без спектакля оставлять и без новостей в газете. И, кстати, режиссеру там намекните, чтобы на съемки следующего фильма на Волге отгонятеля ос позвал — пригодится.

Впереди еще несколько насыщенных дней съемок для всей команды, после чего «Чайкин остров» ждет стадия постпродакшена. Оценить финальный результат самарцы смогут в апреле будущего года.

Поддержать самарский фильм можно на официальном сайте.