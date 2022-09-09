«Сверху с грохотом посыпались камни»: в Самаре рухнувший потолок чудом не убил хозяйку квартиры

Потолок обрушился внутрь квартиры в Самаре. Фото: личный архив героя публикац

В Самаре рухнувший потолок и чердачные перекрытия чуть не убили хозяйку квартиры. Женщину спасло чудо – буквально за несколько мгновений до обрушения она отошла в сторону от опасного места. Пострадавшая самарчанка рассказала журналисту «КП-Самара» подробности опасного происшествия.

«Чудом осталась жива»

ЧП произошло в доме №11 по проезду 9 мая. Жительница квартиры на верхнем этаже Евгения Дмитриевна находилась дома, когда внезапно с потолка раздался треск.

- Я только-только отошла от этого места, как вдруг потолок с оглушительным грохотом рухнул на пол в квартире. Сверху посыпались камни, чердачные перекрытия, балки, - с содроганием вспоминает Евгения Дмитриевна. – Чудом жива осталась – если бы я помедлила и не отошла в сторону, то меня бы завалило!

Как рассказала хозяйка квартиры, первые тревожные сигналы появились еще в феврале – тогда на натяжной потолок обвалился кусок потолочной конструкции. Женщина тут же обратилась в управляющую компанию с просьбой ликвидировать разрушение, однако рабочие не слишком торопились: упавшую часть убрали буквально на днях.

- Инженер управляющей компании спросил, собираюсь ли я подавать в суд, или пусть проблему устраняет УК. Я выбрала второй вариант, - объяснила женщина. - Но в итоге они дождались, пока упавшие с потолка камни меня чуть не убили!

Натяжной потолок не выдержал тяжести обрушившихся камней и балок. Фото: личный архив героя публикации

«Это не крыша, а штукатурка»

В управляющей компании журналисту «КП-Самара» пояснили, что рухнувшие в квартиру обломки - это не части крыши и чердака, а штукатурка.

- Там не крыша обрушилась, а штукатурка, — объяснил директор управляющей компании журналисту «КП-Самара». – Как только вечером в день обрушения я получил сообщение о ЧП, то сразу направил на место аварийную службу. Сотрудники объяснили хозяйке, что дома находиться небезопасно. На следующий день в квартиру вызвали плотников, которые предотвратили дальнейшее разрушение конструкций. После чего перекрытия были восстановлены.

Также директор управляющей компании уверяет, что сотрудники УК уже ремонтировали потолок после первых обращений.

- У нее на тот период уже были выполнена часть ремонтных работ, дальнейшего обрушения не было. Ей даже за счет средств управляющей компании натяжные потолки поставили, в целях компенсации морального вреда, - рассказывает представитель УК. - Потом она позвонила и сказала, что у нее камушки с потолка падают. Мы сказали, посмотрим, поглядим, буквально через три дня она звонит и говорит, что у нее штукатурка осыпалась, прорвало потолок. Мы приняли меры, отреагировали, выполнили.

Сейчас ремонтные работы в пострадавшей квартире еще не завершены. В управляющей компании обещают привести потолок в порядок в ближайшее время.

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