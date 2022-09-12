«Не надо портить ни сцену, ни жизнь»: Олег Рой в Самаре признался, что заставило его стать детским писателем

Олег Рой пообщался с читателями в Самаре. Фото: Сергей Осьмачкин

В минувшие выходные на площадке Самарской областной библиотеки прошел масштабный книжный фестиваль «ВРЕМЯ ЧИТАТЬ: Открытый космос». Одним из гостей фестиваля стал культовый детский писатель и сценарист, автор серий книг «Дракоша Тоша», «Сказочный патруль» и «Джинглики» Олег Рой. Писатель и его издатель – заместитель гендиректора издательства «Детская и юношеская книга» Марина Минаева – в эфире радио «КП-Самара» рассказали, как Олег стал детским писателем, почему он не откликается на собственную фамилию и как привить детям любовь к чтению.

«Мне не повезло с фамилией»

- Олег, большинство ваших поклонников знают, что «Рой» - это псевдоним, и вполне запоминающийся. Насколько важно автору иметь запоминающийся псевдоним?

- Мне не очень повезло с фамилией. Я всегда психовал на уроках, когда учителя произносили ее по-разному. Никто не мог запомнить «Резепкин». И в армии, в 86 году, мой командир мне сказал: «У тебя теперь будет позывной «Рой». И я за 2 года своей службы настолько привык к этому, что когда я вернулся и мы с издательством сели думать, какой псевдоним мне сделать, я сразу сказал: «Рой».

- А если крикнут «Олег Резепкин», обернетесь?

- Никогда. Только на «Олег Рой».

- Не так давно в Самару приезжала Марина Степнова, и она рассказывала, что на писателей сегодня учат. Это так? - Абсолютно точно. Но если посмотреть топ-лист наших первых авторов, мы увидим, что никто из них не является профессионалом. Но учить все равно нужно. Я сам иногда преподаю на таких факультетах, читаю лекции о том, как, например, строится сюжет. Но это не значит, что я – профессионал от какого-то учебного заведения.

«В тебя должны поверить» - Расскажите, как появляются писатели? - Для начала, в тебя должен кто-то поверить. В меня, к сожалению, поверили не родители, а бабушка с дедушкой. Они часто со мной общались, и дедушке нравилось, я мог досочинять ту историю, которую мы с ним читали. И я ему рассказывал, что же произошло, когда капитан Немо остался жив, почему ушел, и как он создал не подводный флот, а космический. И дедушка все время поражался, и говорил: «Тебе надо книги писать». А потом в моей жизни появился Шур Василий Павлович – это совершенно потрясающий режиссер московского театра, который открыл свой ТЮЗ и взял меня туда. Я играл там, писал этюды, и в какой-то момент он сказал мне: «Не надо играть на сцене. Не надо портить ни сцену, ни жизнь. Вот ты пишешь этюды, я их читаю – это хорошо, вот это делай». И в доказательство, он попросил меня, девятиклассника, написать первый сюжет «Лесной сказки», по ней поставили спектакль, и в Челябинске мы стали номер один. Это был сильнейший стимул для меня.

- Марина, а как вы считаете - как становятся писателями? - Я считаю, что писательство – это божий дар. Его нужно вырастить, открыть. Нужен тот, кто поверит - нужен хороший наставник. Что касается институтов – тут тоже очень большой вопрос. Нашим писателям нужна очень хорошая поддержка. Если Максим Горький или Корней Чуковский могли жить на даче и писать шикарные произведения, потому что они не думали о том, кто их комнату уберет или где взять кусок хлеба, потому что тиражи были огромные. И у таких писателей была возможность довести свои произведения до совершенства. У них не было дедлайнов, не нужно было сдавать произведения за 2-3 месяца, чтобы книжка быстро вышла.

Книжный фестиваль прошел в Самарской областной библиотеке. Фото: Сергей Осьмачкин

«Мы убили современного российского писателя» - Самара стала местом проведения третьего книжного фестиваля «Время читать. Открытый космос». Олег, как вы считаете, люди ходят в библиотеку за культурой или просто посещают различные фестивали и конференции?

Олег:

- Очень здорово, что министр культуры разбирается в книге. Это важно. На сегодняшний день библиотеки – это центр досуга, это уже не та библиотека, которая была в мое время – только книга, только тишина, и сидим, спокойно читаем. Сейчас же я могу посидеть в интернете, могу переговорить с библиотеками из других регионов, могу ходить на книжные выставки, на выставки литературы разных народов, и так далее.

Марина:

- Я много летаю по стране, и могу сказать, что библиотекари – это самые продвинутые, самые прокачанные люди. Книга – самый простой и дешевый способ воспитания ребенка, и ни в одной другой профессии нет столько энтузиастов, как в профессии библиотекаря.

- Марина, как сегодня обстоят дела с чтением? - С каждым годом количество читающих сокращается на 1-1,5%. Причина в том, что книга у нас отошла на второй план, и мы забыли за всей это клиповостью, что источник знаний и воспитания – это книга. Школьные библиотеки работают по два часа в день, шкафчики с книгами все время закрыты, и напрашивается вопрос – не забудут ли дети, как выглядит книга?

- А как привлечь новых читателей? - Во-первых, необходимо, чтобы наше государство обратило на нас внимание. Мы 85% полок отдали иностранным писателям. Мы просто убили современного российского писателя.

- А почему нельзя брать пример с зарубежных писателей? - Ментальность очень сильно отличается. За рубежом поднимаются такие проблемы и предлагаются такие пути их решения, которые просто не сродни нашему ребенку, нашему обществу. «Если тебе плохо» - говорят они, подумай, а вдруг ты не мальчик? Вдруг ты девочка? Мы просто не совпадаем ментально.

- Олег, а как вы пришли к тому, чтобы стать еще и детским писателем? - Во-первых, передо мной всегда стоял пример бабушки и дедушки. Во-вторых, я папа троих детей. Одного ребенка уже нет - он погиб, но, когда Женечка был маленьким, я для него сочинил историю Лёшикова.

- Марина, расскажите, как вы обратили внимание на книги Олега? - Мы познакомились с Олегом в библиотеке и полюбили друг друга с первого взгляда. Мои дети смотрят мультики и знают и «Сказочный патруль», и «Дракошу-Тошу». И мы очень тесно взаимодействуем, даже не зная друг друга.

- Насколько для детей важен визуал в книгах?

- Очень важен. Ребенок не читает, он цепляется за картинку. И все дети, проходя мимо витрин с книжками, хватают «Супер Мяу», потому что они сделаны правильно, специально для ребенка. И что делают родители в 90% случаев? Забирают книжку и говорят: «Тебе не нужно, ты не читаешь». Как ребенку начать читать, если он слышит, что ему это не нужно?