«Она уже все, совсем пропащая»: на бездомной из Самары поставили крест, но к жизни ее вернул поэтический талант

Анна пришла к волонтерам за горячим обедом - а получила поддержку и шанс начать новую жизнь. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Самаре бездомная решила писать стихи на заказ, чтобы начать жизнь заново. Волею судьбы Анна (имя изменено – Прим.Ред.) потеряла все и опустилась на самое дно. Окружающие махнули на нее рукой – мол, все, пропал человек, не спасти. Но благодаря неравнодушным волонтерам благотворительного фонда «Ты дома» Анна получила второй шанс. Неожиданно для всех принять решение начать новую жизнь ей помогли… стихи. Волонтеры БФ «Ты дома» рассказали журналисту «КП-Самара» трагичную историю Анны.

Некуда идти

Жизнь никогда не обходилась с Анной слишком ласково. Женщина родилась в одной из деревень Борского района, там же, в селе, провела и свои молодые годы. Обстановка вокруг была не слишком благополучной. Анна оступилась - и на много лет угодила за решетку. Пока Анна отбывала наказание в тюрьме, предприимчивые родственники продали дом. И когда женщина вышла на свободу, оказалось, что идти ей просто-напросто некуда.

В поисках пристанища Анна приехала в Самару. Но оказалось, что бывшую заключенную здесь никто не ждет. Работы не было, жилья тоже. Помыкавшись, Анна быстро опустилась на самое дно. Прибилась к стайке бездомных, которые облюбовали в качестве места обитания заброшенный расселенный дом. Горе из-за несложившейся жизни заливала алкоголем.

- Она приходила к нам иногда за горячими обедами, за теплой одеждой, - вспоминает одна из руководителей фонда «Ты Дома» Юлия Герман. - Всегда пьяная, с отсутствующим взглядом, хромающая на частично ампутированных из-за обморожения ступнях, с очень короткой, мужской стрижкой. По ее виду было понятно, что она практически не моется, а значит – уже махнула на себя рукой. Даже ее собратья-бездомные говорили нам – мол, зачем вы с ней возитесь, она уже «все», совсем пропащая.

Неожиданное письмо

Несмотря на это, неравнодушные волонтеры не оставляли попыток достучаться до бездомной женщины. Руководитель социальной службы проекта Наталья раз за разом приглашала Анну выпить чаю с конфеткой, тепло и участливо беседовала. И потихоньку лед начал таять.

- Анна начала приходить к нам в душ мыться. Это уже был огромный прогресс, - рассказала Юлия Герман журналисту «КП-Самара». – Потом стала приходить стирать вещи. А значит, Анна начала вновь чувствовать себя человеком.

В один из дней работников социальной службы фонда «Ты дома» ждал потрясающий сюрприз. Наталья обнаружила на рабочем месте конверт. А в нем – лист с ровными стихотворными строчками, написанными красивым женским почерком.

Вот такое трогательное письмо написала Анна своим новым друзьям. Фото: предоставлено "КП-Самара"

«В который раз я не хотела жить» - так Анна начала свою стихотворную исповедь. Про сложную жизнь, про то, как давным-давно не встречала нигде дружеского тепла и почти отчаялась. Но решилась зайти – и неожиданно для себя нашла помощь и поддержку. И теперь готова попробовать начать все заново.

- Мы были тронуты до слез, - вспоминает Юлия. – Это было так неожиданно, но очень приятно. А еще – очень важно для самой Анны. Это стихотворное послание стало для нее своеобразным рубежом.

Умеет шить и писать стихи

Сейчас Анна ушла из заброшенного дома и соседей-алкоголиков. Женщина бросила пить и твердо пообещала себе больше не притрагиваться к бутылке.

- Анна уже восстановила паспорт и сейчас занимается оформлением инвалидности, - рассказывает Юлия Герман. – У нее частично ампутированы ноги, и наш доктор каждую неделю делает ей перевязки, учит правильно ухаживать за ранами. Выяснилось, что в колонии Анна неплохо научилась шить. А еще – подрабатывала написанием стихов на заказ. Она очень хочет снова применять эти навыки и найти работу.

Но самое главное для Анны сейчас – найти жилье. Женщина хочет снять комнату вместе с подругой – тоже бездомной. Однако найти жилье ей оказалось не так-то просто.

- Найти жилье для бездомных, которые пытаются начать новую жизнь, всегда очень сложно – арендодатели относятся к нашим подопечным с большим подозрением, - говорит Юлия. - Анну не пускают в хостел из-за ее внешнего вида. Но женщине очень важно найти пристанище. Она оформляет инвалидность, намерена найти работу и полна решимости попробовать начать все с начала, вырваться из замкнутого круга, в который она угодила. Сейчас осень, уже холодно, а Анна до сих пор спит в парке на лавочке. Мы очень надеемся, что нам удастся найти для нее теплое жилье до наступления зимы.

Если вы хотите помочь Анне, можете связаться с благотворительным фондом «Ты дома».

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