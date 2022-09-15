«Главное – предупредить проблему»: глава самарского Роспотребнадзора рассказала о работе службы и новых вызовах

Ведомство отмечает 100-летний юбилей

В сентябре служба Роспотребнадзора отметила столетний юбилей. С главой самарского управления Светланой Архиповой поговорили о главных задачах ведомства сегодня, новых вызовах и планах на будущее.

- Светлана Валерьевна, почему вы выбрали эту профессию?

- Я представитель медицинской династии. Мои родители и мои ближайшие родственники также посвятили себя делу медицины, медико-профилактической специальности и непосредственно медицинской деятельности на территории нашей области. У нас большой совокупный стаж – вместе мы посвятили медицино-профилактическому делу несколько столетий.

- Какие самые острые задачи сегодня стоят перед вашей службой?

- В последние два года самым актуальным вопросом была борьба с новой коронавирусной инфекцией. Эти годы в истории нашей службы были посвящены именно этому. И здесь еще предстоит огромная работа, которая продлится до тех пор, пока в целом всё население не будет иметь иммунитет к этой инфекции. Кроме новой коронавирусной инфекции, конечно же, имеются иные инфекционные заболевания – например, полиомиелит, корь и другие. Многие из них сейчас, учитывая глобальные процессы миграции, поднимают свою голову, и поэтому в отношении них нужны профилактические мероприятия, вакцинация, чтобы жители Самарской губернии были защищены от инфекционных угроз.

Еще Николай Пирогов, великий русский хирург писал: «Будущее принадлежит медицине предупредительной». И сегодня у нас главное - предупредить. Это один из слоганов, которые можно сегодня обозначить, в том числе в рамках современных инициатив и национальных проектов, в частности, такого проекта, как «Демография». Мы принимаем участие в организации надзора и мониторинга за обеспечением качественного, безопасного, здорового питания для школьников, осуществляем мониторинг доступности отечественных продуктов питания на полках магазинов. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» проводим мероприятия, связанные с оценкой качества и безопасности питьевой воды, подаваемой потребителям.

Светлана Архипова - руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области

Есть ли проблемные точки в нашей области, с которыми приходится особенно много работать?

Я уверена, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в области находится под контролем. Это стало возможным, в том числе, благодаря совместной последовательной системной работе нашей службы с представителями органов местного самоуправления и правительства Самарской области, с руководством области. В последние годы в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу, проходившего в Российской Федерации в 2018 году, в рамках строительства стадиона «Самара-Арена», уже начинали вырабатываться именно те механизмы взаимодействия, которые получили свое дальнейшее продолжение при масштабных мероприятиях, связанных с профилактикой новой коронавирусной инфекции.

За это я хочу выразить свою личную благодарность всем коллегам из Министерства здравоохранения, из всех профильных министерств, с которыми мы осуществляем взаимодействие, в том числе с Министерством демографии и социальной политики, с Министерством образования и науки, и, безусловно, со всеми профильными ведомствами, которые нас слышат, и исполняют обязательные требования. И это помогает осуществлять соответствующий контроль за соблюдением санитарного законодательства, реализовывать санитарное просвещение жителей области.

- А теперь давайте поздравим вашу службу с юбилеем!

Выражаю глубокую признательность всем ветеранам санитарно-эпидемиологической службы. В этот юбилейный год и на много лет вперед пусть Вам сопутствуют здоровье, удача, тепло и внимание близких и родных людей! Низкий поклон и светлая память ветеранам, которых уже нет с нами, они навсегда в нашей памяти и наших сердцах.

Всем коллегам желаю здоровья, мирного неба и уверенного благополучного будущего. Выражаю благодарность за самоотверженный труд нашим коллегам юристам, бухгалтерам, экономистам, лаборантам, техническим специалистам и другим, обеспечивающим функцию надзора и контроля.

У нас ещё много дел, еще предстоит решать сложные задачи в ближайшем будущем в рамках федеральной инициативы «Санитарный щит». И мы надеемся на продолжение развития нашего Центра гигиены и эпидемиологии, строительство новой лабораторной базы, которая позволит противостоять соответствующим вызовам и инфекционным угрозам, быстро и эффективно ликвидировать любые инфекционные заболевания, минимизировать риски и максимально качественно и оперативно выстроить мероприятия по предотвращению развития опасных заболеваний.