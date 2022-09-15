«Подлетел к нему на коленях»: в Самаре рабочий спас пожилого человека

Мужчина оказывал помощь пострадавшему вплоть до приезда медработников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре рабочий спас жизнь пожилому мужчине 15 сентября 2022 года. Пенсионер шел по улице и ему внезапно стало плохо. Все могло закончиться трагично, если бы больного не заметил обычный рабочий, выполнявший ремонт в соседнем здании. Очевидцы рассказали журналисту «КП-Самара» подробности истории.

«Пока все стояли в стороне, он мигом кинулся на помощь»

Эта невероятная история произошла на улице Спортивная, 1, прямо под окнами пекарни «Хлебовед». Как рассказал журналисту «Комсомолки» собственный источник, пожилой мужчина, вероятно, вышел из тоннеля. Внезапно ему стало плохо: он посинел.

– Картина была страшная. Он потерял сознание, у него посинели уши, нос. Было похоже на инфаркт, – рассказал «Комсомолке» очевидец событий.

Вокруг было много людей, однако оказать помощь пострадавшему они не спешили. Некоторые просто впали в ступор от шока и не могли пошевельнуться. Случайные прохожие просто шли мимо, краем глаза оценивая обстановку. Однако помощь все-таки подоспела.

Оказалось, что герои действительно не носят плащи – они одеты в форму простого рабочего. Один из таких находился в соседнем от пекарни здании. Володя Хачатрян вместе со своей бригадой делал ремонт, когда увидел, что творится что-то неладное. Не задумываясь мужчина бросился на помощь.

– У Володи не было никакого ступора – он знал, что нужно делать. Мужчина с такой скоростью мчался к пострадавшему, что подлетел к нему, прокатившись по асфальту. Упав рядом с больным, он начал делать непрямой массаж сердца, – сообщил «КП-Самара» собственный источник.

Володя Хачатрян работал в соседнем помещении и просто не мог не отреагировать на происходящее. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Свидетели сообщают, что работа спасателя далась Володе Хачатряну тяжело, потребовалось много сил. Однако он продолжал спасать мужчину вплоть до приезда медиков.

«Люди благодарили и жали ему руку»

Бригада «скорой помощи» подоспела довольно быстро, однако сложности не закончилось. Проезд на место происшествия был затруднен – на пути стояли вазоны с цветами. К счастью, в этот момент рядом оказались сотрудники Средневолжского ЛУ МВД на транспорте.

– Четверо полицейских схватили эти каменные клумбы и растащили их по сторонам. Все были удивлены: все-таки вазоны довольно тяжелые. Видимо, сработал выброс адреналина. Так или иначе, благодаря им скорая помощь спокойно и оперативно прибыла к пострадавшему, – поделился собеседник «Комсомолки».

Медработники забрали потерявшего сознание мужчину. К тому времени ступор людей сменился восхищением – они были шокированы выдержкой простого рабочего.

– Наблюдавшие происходящее люди подбежали к Володе с благодарностями, многие жали мужчине руку. А тот просто скромно стоял. Все были поражены тем, как обычный работяга сумел взять себя в руки в экстренной ситуации. Его героизм и отвага спасли жизнь тому мужчине. Кстати, сам Володя признался, что навыки оказания первой медицинской помощи получил во время службы в армии. У него двое детей, мама. Он рассказал, что просто не мог пройти мимо, – рассказал источник «КП-Самара».

По мнению нашего собеседника, такие медицинские знания должны быть максимально распространены – например, в виде видеороликов в интернете и по телевидению. Он уверен, что две минуты просмотра и усвоения информации помогут спасти еще чью-то жизнь.