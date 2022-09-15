В Самаре отменили торги на покупку квартир для жителей, которых выселят из-за строительства метро «Театральная»

Место строительства новой станции метро уже огорожено Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В Самаре отменили торги на покупку квартир для жителей, которых выселяют из-за строительства станции метро «Театральная». Такая информация опубликована на портале госзакупок в сентябре 2022 года. Эта новость вызвала немалое беспокойство у горожан. Это уже не первая ситуация вокруг изъятия земли для строительства подземки, которая становится поводом для обсуждения общественности. Журналист «КП-Самара» выяснила, что происходит.

«На компенсацию ничего не купить»

Напомним, для строительства метро в Самаре планируют изъять 69 зданий в историческом центре. Это дома, которые, по мнению экспертов, или не переживут строительство метрополитена, либо будут непригодны для проживания после его постройки. Часть изымаемого жилья, это 78 квартир, относится к муниципальному жилому фонду, еще 162 квартиры – в частной собственности. Для тех, кто живет в муниципальных квартирах, покупается жилье в других районах, а собственникам предлагают компенсацию.

Как рассказал журналисту «КП-Самара» заместитель руководителя Управления капитального строительства Самарской области Александр Богданов, по данным на начало сентября было подписано только 15% соглашений с собственниками об изъятии квартир. Как оказалось, все дело в цене, которую предложили людям – по словам жителей, у многих из них квадратный метр в старых домах в историческом центре оценили в ничтожные суммы от 20 до 60 тысяч рублей. В итоге оказалось, что на компенсацию люди не могут купить себе жилье даже на отдаленных окраинах.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку законности расчета этих компенсаций. А губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что в ближайшее время будет разработан и принят региональный закон о дополнительных компенсациях владельцам изымаемого для строительства метро жилья.

«Бюджет сильно переплачивает»

Вопросы возникли и по квартирам, которые приобретаются для расселения жителей муниципальных квартир. Депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна возмутили цены госконтрактов на покупку таких квартир. В своем телеграмм-канале он отметил, что эти квартиры минстрой закупает по завышенным ценам.

Депутат приводит примеры. Так, квартира 66 кв. метров в квартале №1 на Красной Глинке по госконтракту куплена за 6,4 млн руб.

- Это 97,3 тысяч рублей за квадратный метр. А на «Авито» аналогичные квартиры в соседних домах продаются за 55-66 тысяч за «квадрат»,- отмечает депутат.- В квартале №5 на Красной Глинке для переселенцев купили 63-метровую квартиру по 87,4 тысяч рублей за квадратный метр, хотя такие же квартиры в этом же доме продают по 47-72 тысяч за «квадрат». Квартиру в Зубчаниновке купили по 79,8 тысяч за метр, а на «Авито» аналогичную продают по 45 тысяч. кв.м. 38-метровая квартира в Крутых Ключах куплена за 89,8 тыс /кв.м, а в соседних домах такие же продают по 67,8 тысяч за «квадрат».

Депутат отмечает, что бюджет сильно переплачивает при покупке квартир и считает, что в ситуации должны разбираться правоохранители.

Отмененные торги

В то же время 14 сентября на сайте госзакупок появилась информация об отмене сразу 17 торгов на поставку благоустроенных жилых помещений для расселяемых из-за строительства метро горожан. Из опубликованных документов видно, что минстрой собирался приобрести квартиры различной площади по различной цене. Так, наприменр, в документах фигурирует покупка квартиры в 40,5 квадратных метров за 6,6 миллионов рублей, квартиры «не менее 16,1 кв.м» за 2, 6 млн, жилого помещения «не менее 17,6 метров» за 3,7 миллиона, квартиры в 19,2 метра за 2,7 млн рублей, квартиры в 27,3 кв.метра за 4,3 миллиона рублей и т.д. О причинах отмены торгов пока не сообщается.

Редакция «КП-Самара» направила запрос в областной минстрой с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала ответ не был получен.

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