Этот проект обязан стать общероссийским! Поэтесса с Донбасса предрекла выставке «Жены героев» из Самары народное будущее

Женщинам потребовалось много мужества, чтобы открыть душу публике. Фото: Светлана Осмачькина

Проект должен стать всероссийским!

Самарская выставка «Жены героев» должна стать такой же глобальной историей, как «Бессмертный полк» и получить огромный отклик от женщин со всех уголков страны. Фотопроект из 50 фотографий, который разместили на одной из крупнейших площадей города к годовщине Победы во Второй мировой войне, до глубины души потряс поэтессу с Донбасса Анну Ревякину, которая приехала в город в гости на литературный фестиваль.

- Я стояла на этой площади, под каплями дождя, вокруг серость. И смотрела на эти фотографии, читала письма. И они тогда мне показались огромной, большой поэзией. У нас есть мужчины, которые сейчас сражаются за правду, и есть вот эти девчонки, армия поддержки, - рассказала Анна в программе «Кто против» на канале «Россия». Записью она поделилась у себя в телеграмме и призвала представителей власти во всех регионах обратить внимание на проект.

- Мне кажется, по силе эта идея такая же, как "Бессмертный полк". Губернаторы и мэры, подключайте свои регионы к этому проекту!

Анна Ревякина оценила самарскую выставку

Взгляд в самую душу

За несколько недель жители и гости Самары уже успели оценить выставку, расположившуюся на площади Славы. Всего 50 фото – мудрые и немного уставшие глаза, улыбки, которые кажутся случайными гостьями на лице. И рядом письма – читаешь их и немного смущаешься, будто заглянул туда, куда нельзя.

- Любимый, нашей девочке уже два месяца. Она быстро растёт и с каждым днём всё больше и больше становится похожей на тебя! Ребята с твоей части помогают нам. Вчера отвозили на прививку, завтра обещали отремонтировать кран…

С фотографии смотрит Мадонна: белокурая женщина, с мудрыми глазами, последний месяц беременности. Муж Марины вместе с сослуживцами из части отправился на Донбасс, не успев увидеть новорожденную дочку – мог бы отказаться, но понимал – он должен быть там, вместе с ребятами, должен бороться за правду, против фашизма. Сейчас малышке уже два месяца – от она, на руках у Марины, спит, уткнувшись в теплое плечо. А женщина смотрит на фото – на нем ей на плечи накинут китель мужа, он как будто хранит еще его тепло и запах. Такой родной, такой близкий. Скоро он вернется, схватит на руки дочку, обнимет так крепко, как умеет только он…

Марина смотри на свое фото уже с сыном. Фото: Светлана Осьмачкина

Захотела поделиться сокровенным

Героини этой выставки - 49 жен офицеров, майоров, сержантов, прапорщиков. Все они сейчас на Донбассе – и всех их дома ждут с любовью, бесконечным терпением, часто не имея возможности даже отправить весточку о себе. Идею выставки придумала Екатерина Колотовкина - председательница женского совета 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. Она рассказывает обо всем обыденно: сидела за столом, писала письмо, конечно, грустила. Накинула на плечи парадный китель мужа и ощутила не только его тепло, но и тяжесть – тяжесть ответственности, которая остается на ней, как на жене генерала-лейтенанта, который прямо сейчас участвует в боевых действиях. Но почувствовала она еще и то, что этот китель – символ защиты, ее и других женщин.

Екатерина Колотовкина рассказала о проекте губернатору Самарской области

Пока мужья защищают Россию от прицела, их мундир накинут на плечи их женщин – его тепло дает им силы и надежду, они не согнутся под его тяжестью, в своих поступках они будут достойны своих героических супругов. В этой любви и в этом патриотизме - мощь и сила боевого духа российских солдат и офицеров – и именно это и хотели показать авторы выставки.

- В нас, женщинах России, генетически заложена невероятная энергия, которая просыпается в тяжёлые моменты. В нас она сегодня проснулась, и мы готовы ей делиться, чтобы объединиться и поддержать нашу армию, нашего Президента Владимира Владимировича Путина, - говорит о своей идее Екатерина, которая и сама стала одной из героинь проекта.

Екатерина и ее письмо мужу

Принять участие может каждый

Рядом с каждой фотографией - письмо. Буквально пара строчек, ну что расскажешь на бумаге. Про жаркое лето, про детей, которые собираются в школу или слишком хулиганят, добиваются первых спортивных побед, про собаку, постоянно сидящую у порога в ожидании любимого хозяина, о домашних бытовых неприятностях, которые как будто ждали отъезда главного мужчины в доме, чтобы случиться скопом.

- Знаешь, я ненавижу эти километры между нами, мне хочется бежать к тебе. Но опять эти обстоятельства жизни… Ты приходишь каждую ночь в мои сны. Спасибо, что не оставляешь меня.

- Очередной твой день рождения отметили порознь, я начинаю к этому привыкать, но не могу это принять…

- Знаю, что читая это письмо ты улыбаешься, и я готова писать их тысячами, чтобы ты чувствовал, что я рядом.

- Аппетит у меня хороший, значит, малыш чувствует себя прекрасно. Мы оба тоскуем по тебе, но я знаю, что ты там, чтобы наша семья жила в мире.

- Собака стащила твой свитер, лежит на нем целыми днями… Сегодня ровно полгода, как не видела тебя.

- Я дождусь тебя, сколько бы ни длилась разлука.

И ни у одного зрителя выставки не возникает сомнения: они – дождутся. И кажется, будто рядом звучит мелодия и голос Анны Герман поет «Мы нежность. Мы вечная нежность друг друга». Эта песня о них – о женах героев. И о них же выставка. Участником которой уже сейчас может стать каждая женщина даже с дальних гарнизонов. Для этого нужно сфотографироваться в кителе мужа и отправить на страницу ВКонтакте https://vk.com/wifehero . Присоединяйтесь к флешмобу - пусть он станет массовым и о нем узнают те, кто прямо сейчас защищает рубежи нашей Родины.

Фото – Олег Ракшин, обработка фото – Ксения Семерьянова