Снимали обнаженную натуру и обожали новые имена: как фотоклуб ГМК-62 объединил дерзких молодых фотографов

Выставка из прошлого открылась на площади Славы Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре открылась выставка фоторабот участников Городского Молодежного Клуба ГМК-62 «Мы из Куйбышева» Владимира Емеца, Бориса Смольника и Генриха Вайнгартена. Выставка посвящена 60-летию ГМК-62. Познакомиться с работами фотохудожников 60-х, которые стали символом целой эпохи хрущевской «оттепели», жители города могут на площади Славы до середины октября. Участники фотоклуба поделились с журналистом «КП-Самара» воспоминаниями об атмосфере 60-х, о своих лучших работах и о том, как удостоверение ГМК-62 открывало им дверь в культовые места столицы.

На некоторые фото можно смотреть часами Фото: Ольга НОВИКОВА

Авторитет во всей стране

Городской молодежный клуб (ГМК-62) был создан в Куйбышеве в 1962 году и без преувеличения может считаться уникальным явлением для всего Советского Союза. И в то же время он стал символом и яркой иллюстрацией эпохи хрущевской «оттепели». Клуб был создан по инициативе «снизу» - активными, талантливыми студентами, теми, кого принято называть передовой частью молодежи. Он объединил людей, чьи имена потом стали знаковыми для Самары и определили ее дальнейший облик и сделали наш город таким, какой он есть сейчас.

Именно в ГМК-62 родились джазовый фестиваль и конкурс молодых пианистов им.Кабалевского. Здесь действовали дискуссионный клуб, танцевальная студия, турклуб, участником которого был Валерий Грушин. ГМК-62 привозил в Куйбышев Владимира Высоцкого, Олега Лундстрема, Александра Городницкого, Роберта Рождественского.

Генрих Вайнгартен и его работа "Все ушли... а я осталась" Фото: Ольга НОВИКОВА

Одним из первых объединений ГМК стал фотоклуб, объединивший молодых и дерзких фотографов города.

- Я после института сначала работал в Кирове. Потом приезжаю в Куйбышев, а здесь со всех сторон только и слышно – «молодежный клуб», «молодежный клуб», мол, приходи, - рассказал журналисту «КП-Самара» почетный строитель России, автор здания Белого дома на площади Славы Генрих Вайнгартен. – Я к тому времени уже увлекался фотографией, узнал, что у них планируется выставка, ну и принес свои работы. Меня привлекли к организации. А на выставку приехал знаменитый журналист. Все принялись выспрашивать у него, какая из работ ему понравилась больше всего. Он возьми и покажи на мою. Крепко на меня тогда обиделись! Потом, конечно, подружились, собирались по пятницам, обменивались опытом, обсуждали фотографию и пили вино. ГМК тогда гремел на всю страну, нас знали далеко за пределами Куйбышева. Мне очень запомнился один эпизод: в Москве на улице Горького в 60-х было молодежное кафе. Чтобы туда попасть, нужно было выдержать настоящую битву. Как-то я туда пришел. У входа, естественно, толпа. Я показываю удостоверение ГМК-62. И передо мной сразу открываются все двери. Вот такой авторитет был во всей стране.

«Мы как будто говорили хором»

Инженер-проектировщик и фотограф Борис Смольник вспоминает – 60-е годы стали для него очень активным периодом жизни. Окончание учебы, создание семьи, начало трудового пути – а еще всеобъемлющее увлечение фотографией и вхождение в фотокружок ГМК-62.\

Борис Смольник и его фото Фото: Ольга НОВИКОВА

- В моих работах отражены времена 60-х, когда я любил спорт, любил природу, театр, занимался строительством, - вспоминает Борис Смольник. – Это было очень интересное время, время познания нового. Мы любили новые имена, которые отражали современность, которые были близки нам по духу, были нам идентичны. Мы привозили их в Куйбышев – например, Володю Высоцкого. В молодежном клубе собирались люди, активные по жизни и по мировоззрению. Мы как будто хором говорили – «это здорово», «это весна нашей жизни», и это время дало нам сильнейший толчок в жизни.

«Дух свободы и тяга к творчеству»

Инженер и фотожурналист Владимир Емец вспоминает: первый фотоаппарат «Смена» ему подарила мама еще в школе.

Владимир Емец и его работы Фото: Ольга НОВИКОВА

- Мама за руку привела меня в фотокружок во Дворце пионеров, и фотография сразу меня захватила, - рассказывает Владимир Емец. – В нашей коммуналке на ул.Фрунзе был бабушкин сундук, в котором лежали дореволюционные фотографии. Я смотрел на них как зачарованный и мне хотелось делать так же. Потом я стал пробовать себя в фотожурналистике, а когда появился ГМК, сразу примкнул к ребятам. Потом меня выбрали руководителем фотоклуба. Нас было человек 12-15 постоянных членов. ГМК по сути был федерацией клубов по интересам. Была оттепель, тогда многое открыли, появились художники, журналы. В воздухе витал дух свободы, вольности, тяга к творчеству – неформальному, не партийному, а настоящему, человеческому. Нас никто не цензурировал, мы могли творить так, как считали нужным. Старались соответствовать лучшим фотографам, учились по чешским журналам, фотографировали обнаженную натуру, учились друг у друга, впитывали новые идеи и пытались их реализовать

На открытие выставки пришел и экс-губернатор Константин Титов Фото: Ольга НОВИКОВА

«В этих фото сама жизнь»

Выставку организовала Общественная палата Самарской области при поддержке администрации города.

- Я как будто вернулся в свою юность, - поделился впечатлениями председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер. – В эпоху, когда я только-только поступил в Куйбышевский авиационный институт. В этих фотографиях встает сама жизнь.

Они все очень живые - и черно-белые, и цветные. Они художественные, но очень реалистичные, в них узнаешь все приметы того времени. Надеюсь, молодое поколение увидит, как мы жили тогда и как изменился наш город сейчас.

Член Общественной палаты Павел Покровский отмечает: ГМК-62 60 лет стал наглядным примером свободы мысли.

- Именно этот дух свободы, творческой мысли помог Куйбышеву стать космической столицей, - уверен Павел Покровский. – Вклад, который внес ГМК-62 в культуру Самары и всей страны, невозможно переоценить. Это наше наследие, и нужно его ценить и помнить. Нам есть чем гордиться.