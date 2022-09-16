Четыре самарские красавицы борются за титул «Мисс Офис-2022». Показываем фото претенденток на корону и 3 млн рублей

Девушки прошли кастинг в Самаре и попали в полуфинал международного конкурса / Фото: www.missoffice.org

Четыре девушки из Самарской области претендуют на титул «Мисс Офис-2022». Они поборются не только за корону, но еще и за главный приз в 3 млн рублей. Рассказываем и показываем, кто представляет регион на международном конкурсе красоты среди офисных сотрудниц.

За победу в конкурсе борются две жительницы Самары, одна из Тольятти и еще одна из Сызрани / Фото: www.missoffice.org

Прошла кастинг и участвует в голосовании за выход в финал 28-летняя Елена Захарова из Сызрани. Она окончила ТГУ и сейчас работает в Земском банке на должности начальника архивно-кадрового отдела. Считает, что жизнь наполняется яркими красками, если не бояться рисковать и пробовать что-то новое.

Елена Захарова из Сызрани трудится начальником архивно-кадрового отдела в банке / Фото: www.missoffice.org

Еще одна претендентка из Самарской области — 29-летняя Диана Ковалева. Она окончила ТГУ и работает в ООО «ХКФ Банк» в Тольятти. Трудится операционистом-кассиром. Любимое высказывание: «Когда недоволен жизнью сильный человек, он предъявляет претензии к себе, когда слабый — к людям».

Диана Ковалева из Тольятти работает операционистом-кассиром в банке / Фото: www.missoffice.org

На титул «Мисс Офис-2022» также претендует 26-летняя Мария Полехович из Самары. Она окончила СНИУ имени академика С.П. Королева и сейчас работает клиентским менеджером в ПАО «Сбербанк». По словам девушки, ей помогают двигаться в перед и одерживать победы мотивация, стратегия и действие.

Мария Полехович из Самары работает клиентским менеджером в банке / Фото: www.missoffice.org

Четвертая участница — 27-летняя Дарья Дороганова из Самары. Она выпускница СамГТУ. В настоящее время работает инженером ПТО в ООО «Вега Групп Регион». Девушка отмечает, что для нее деловая женщина — это та, что способна грамотно распределить энергию между всеми сферами своей жизни.

Дарья Дороганова из Самары работает инженером ПТО / Фото: www.missoffice.org

Красавиц из Самарской области допустили до интернет-голосования. Оно стартует в следующий понедельник, 19 сентября 2022 года, и продлится до 9 октября. Поддержать девушек могут все желающие. По правилам, голосовать можно один раз в сутки, но за трех понравившихся претенденток.

Всего полуфиналисток 115. Из них выберут 30 участниц финального шоу: 25 — по итогам интернет-голосования, 5 — по усмотрению оргкомитета. Их имена станут известны 10 октября. Список вывесят на сайте конкурса.

Финал состоится 19 ноября 2022 года в Москве. Девушки получат шанс представить себя, свою компанию и свой город, а также выиграть главный приз в 3 млн рублей и роскошную корону. Кроме того, победительница станет лицом рекламной компании генерального партнера конкурса.

Отметим, всех участниц финального шоу будут ждать ценные и полезные презенты: путешествия, ювелирные украшения, гаджеты, косметические наборы, фитнес-абонементы, SPA-программы и многое другое.