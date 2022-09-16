Помощь мирным жителям и бойцам на Донбасс передают неравнодушные самарцы. Фото: соцсети

В Самаре собирают срочную посылку для отправки бойцам-землякам на Донбасс 16 сентября 2022 года. Об этом на своей страничке в соцсетях рассказала координатор сбора Анастасия Андрейченко. Девушка обратилась к неравнодушным самарцам с призывом помочь собрать для солдат все самое необходимое. В списке – теплая одежда и обувь, продукты, сигареты и тепловизор. Журналист «КП-Самара» выяснила, что нужно ребятам, и как передать помощь на Донбасс.

«Поняла, что не могу их бросить»

Анастасия Андрейченко из Самары ездит на Донбасс с 2014 года.

- До этого я собирала помощь онкобольным детям и всегда очень щепетильно относилась к проверке информации, поэтому у меня была кристально чистая репутация, - рассказала Анастасия журналисту «КП-Самара». – Когда в 2014 году на Донбассе начался конфликт, ко мне обратился один из местных депутатов, чтобы помочь собрать помощь и передать туда. Я согласилась, помощь собрали, отправили. А люди все продолжали нести вещи и продукты. И в это время в Самаре появилось много беженцев оттуда, которые приезжали самотеком. И тоже шли ко мне – иногда до 30 семей в день. Я поняла, что не могу их бросить. А потом мы с друзьями съездили в Иловайск, увидел, как живут люди в Донецке. И все – с тех пор ездила каждый месяц с грузом гуманитарной помощи - до 2018 года, когда там наступило затишье после Минских соглашений. А когда ситуация снова обострилась – возобновили свои поездки.

Помощь Анастасия возит на Донбасс – не в тыловые районы, а в прифронтовую зону. Донецк, Горловка, Александровка – там осталось немало мирных жителей, в том числе с детьми, и им сейчас приходится несладко.

Анастасия лично сопровождает все машины с гуманитарным грузом. Фото: соцсети

- Никакого административного ресурса у меня нет, все посылки несут обычные люди. Бабушка придет, принесет пачку макарон, в магазинчике работники скинутся и купят немного продуктов - в Самаре много неравнодушных жителей, - рассказывает Анастасия. – Весь груз я всегда сопровождаю сама и передаю из рук в руки. И людям потом бывает приятно видеть на фото свою посылку в руках адресатов.

Всегда нужны продукты, лекарства и теплые вещи. фото: соцсети

«Потом мы до них не доберемся»

16 сентября Анастасия Андрейченко планировала отправку очередного гуманитарного груза для жителей Александровки. Сбор объявила загодя, и удалось собрать практически все, что попросили у нее жители прифронтовой полосы. Однако буквально за день до отъезда с ней неожиданно связались самарские бойцы из подразделения регулярной армии, недавно прибывшие на Донбасс.

Сбор для самарских бойцов продолжается до переезда границы. Фото: соцсети.

- Они сказали, что мы будем проезжать недалеко от них и они смогут к нам выйти, чтобы забрать посылку, - рассказывает Анастасия. – Я понимаю, что времени совсем мало – в 15.00 16 сентября мы загружаем фуру на стоянке у «Гудка». Фура выезжает утром в субботу, а наша легковая машина сопровождения – в субботу в 17.00. Но это наши ребята, местные, они там совсем недавно и им нужна наша помощь. Поэтому мы не смогли отказать и объявили срочный сбор. Передадим все, что успеем собрать. Сейчас они смогут к нам выйти, а в следующий раз их перебросят и мы до них не доберемся.

Как рассказала Анастасия, в подразделении 42 человека. Ребята передали список необходимого. В нем сахар-рафинад, растворимый кофе, доширак, рыбные консервы, сигареты, влажные салфетки, утепленная форма и тактические кроссовки, а еще – пауэрбанки и тепловизор.

- Сбор для этих ребят продолжим вплоть до перехода границы, что-то можем докупить в Ростовской области на границе, - говорит Анастасия.

Если вы хотите помочь самарским бойцам и принять участие в сборе, связаться с Анастасией можно здесь, по телефону 89371838696, либо найти в соцсетях по хэштегу #гуманитарныйдвиж

КОНКРЕТНО

Куда можно принести помощь для мирных жителей прифронтовой полосы Донбасса в Самаре

- ул.Венцека,д.56. С 10.00 до 18.00 суббота с 10.00 до 14.00 (обязательно подписать – ДНР).

-пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо 21а (по предварительному созвону: 89272625797)

- ул. Калинина 121 в будние дни вечером (с 17:00 до утра), в выходные круглосуточно

- ул. Черкесская д. 31, (8-я просека), предварительно позвонив +7 927 685-77-34

- Волжский район, пгт. Петра- Дубрава ,Храм Рождества Пресвятой Богородицы, ул.Зеленая 14. С 9:00 до 17:00