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Экономика16 сентября 2022 7:56

В Самаре обсудили перспективы устойчивого развития предприятий и ESG-повестку

При поддержке Правительства губернии будет проведен конкурс лидеров ЦУР и издан справочник-гид по лучшим практикам
Елена ЧЕЧЕНИНА

Слово и дело

Цели устойчивого развития (ЦУР) бизнеса и ESG-повестка – это план по достижению лучшего будущего через решение насущных социальных и экологических проблем. Идея превосходная, и многие крупнейшие российские предприятия планируют свое развитие именно в таком ключе. Насколько актуальная эта политика сейчас? Какие конкретно идеи приводят к наиболее быстрому и эффективному достижению поставленных целей? Может ли бизнес достигать лучших результатов по социальной и экологической ответственности, объединяя усилия? Как популяризировать ЦУР и есть ли смысл вовлекать в него малый и микро-бизнес? Эти и другие вопросы обсуждались на площадке Общественного центра Сбера с участием спикеров Торгово-Промышленной палаты губернии, Поволжского банка ПАО Сбербанк, медиахолдинга «Комсомольская правда», Поволжской Ассоциации территориального и экологического развития «Мастер-План» и представителей бизнес-сообщества: от крупных предприятий до индивидуальных предпринимателей.

Полномочный представитель комитетов ТПП РФ по стр-ву и ЖКХ в Самарской области Гагонин Сергей

Полномочный представитель комитетов ТПП РФ по стр-ву и ЖКХ в Самарской области Гагонин Сергей

Несмотря на то, что идея ЦУР и ESG-повестки далеко не новая (ее прообраз бытовал еще во времена СССР), на данный момент ее нельзя назвать популярной ни в среде бизнеса, ни в широких массах общественности. Согласно опросу, проведенному «ВЦИОМ-Онлайн», всего 5% респондентов сообщили, что понимают значение этих слов, а 46% впервые слышат такую формулировку, ее расшифровку и не понимают, для чего это нужно бизнесу. Поэтому одной из важнейших задач участники встречи назвали информирование общественности об ответственных предприятиях Самарской области, формирование доверия и позитивного отношения к бизнес-сообществу, которое заботится о решении насущных социальных и экологических проблем. «Комсомолка» как участник проекта берет на себя такую задачу.

Что касается бизнес-сообщества, то советник председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк по вопросам ESG Игорь Прокофьев отметил следующее:

- Мы регулярно участвуем в подобных встречах и инициируем их сами. Как всегда, в этот раз ожидаемо откликнулись компании, которые уже находятся в этой политике, готовые поделиться своими кейсами, а также те, кто только начинает этот путь и открыт к общению и восприятию новой информации. Радует, что среди новичков есть и представители микро-бизнеса, например, из Ассоциации малых предпринимателей Самарской области.

Советник председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк по вопросам ESG Игорь Прокофьев

Советник председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк по вопросам ESG Игорь Прокофьев

То есть приток новых бизнес-лиц в ЦУР и ESG есть, но хотелось бы, чтобы их становилось больше.

Ответственность не может быть неактуальной

Во время обсуждения выявилась некая доля скепсиса относительно уместности педалировать тему ответственности бизнеса в современных политико-экономических условиях.

Вот какого мнения придерживается и пивоваренная компания «Балтика», реализующая стратегию устойчивого развития с 2017 года.

- За это время мы накопили большой портфель практик и поняли, в чем преимущество для бизнеса – держать фокус на таких направлениях, не всегда очевидно связанных с операционной деятельностью компаний. Это создает дополнительные возможности для компании. Самый наглядный: бережное расходование энергоресурсов дает ощутимую экономию., - поделилась управляющий по работе с органами госвласти и корпоративным отношениям «Балтики» в регионе «Урал-Поволжье» Наталья Ржевская. - Нам как пивоварам важно сохранение благоприятной экологии в регионе, , а нашим потребителям приятно получать продукт, произведенный с заботой об окружающей среде. Кроме того, еще во время пандемии стало очевидно, насколько важна забота о людях: выполнение социальных обязательств, сохранение рабочих мест. Поскольку повестка никуда не исчезла, ESG-направление актуально и востребовано. .

Вывод, который сделали участники встречи: политико-экономическая ситуация накладывает свой отпечаток и производит трансформацию целей, но общая повестка ЦУР сохраняется для большинства.

Член ТПП РФ по устойчивому развитию бизнеса, корпоративной социальной ответственности и волонтерству Анна Чигарина

Член ТПП РФ по устойчивому развитию бизнеса, корпоративной социальной ответственности и волонтерству Анна Чигарина

Выявят лучшие практики

Во время встречи участники поделились не только мнениями, но и наработанным опытом – это была одна из самых больших ценностей общения. И как-то сама собой пришла мысль о том, что стоит создать ESG-клуб единомышленников для регулярного обмена практиками.

В финале встречи было объявлено о проведении конкурса для деловой среды «Лидер ЦУР». Его организуют Министерство экономического развития Самарской области, Поволжский банк ПАО Сбербанк, Поволжская Ассоциация территориального и экологического развития «Мастер-План» и АО «Издательский дом «Комсомольская правда».

- Конкурс - это хорошая возможность поделиться своими практиками с другими организациями. А тем компаниям, которые еще не ведут работу по социально ориентированным направлениям, получить опыт от коллег, давно и успешно занимающихся данной тематикой, - резюмировал руководитель социального проекта в Поволжской Ассоциации территориального и экологического развития «Мастер-План» Вячеслав Рябцов.

Руководитель социального проекта в Поволжской Ассоциации территориального и экологического развития «Мастер-План» Вячеслав Рябцов.

Руководитель социального проекта в Поволжской Ассоциации территориального и экологического развития «Мастер-План» Вячеслав Рябцов.

Результаты конкурса будут подведены в декабре 2022 года с участием Правительства и губернатора Самарской области. Одним из итогов конкурса станет справочник-гид «Лучшие практики ЦУР Самарской области».

Экономика: Бизнес