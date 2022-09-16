В Самаре обсудили перспективы устойчивого развития предприятий и ESG-повестку

Слово и дело

Цели устойчивого развития (ЦУР) бизнеса и ESG-повестка – это план по достижению лучшего будущего через решение насущных социальных и экологических проблем. Идея превосходная, и многие крупнейшие российские предприятия планируют свое развитие именно в таком ключе. Насколько актуальная эта политика сейчас? Какие конкретно идеи приводят к наиболее быстрому и эффективному достижению поставленных целей? Может ли бизнес достигать лучших результатов по социальной и экологической ответственности, объединяя усилия? Как популяризировать ЦУР и есть ли смысл вовлекать в него малый и микро-бизнес? Эти и другие вопросы обсуждались на площадке Общественного центра Сбера с участием спикеров Торгово-Промышленной палаты губернии, Поволжского банка ПАО Сбербанк, медиахолдинга «Комсомольская правда», Поволжской Ассоциации территориального и экологического развития «Мастер-План» и представителей бизнес-сообщества: от крупных предприятий до индивидуальных предпринимателей.

Полномочный представитель комитетов ТПП РФ по стр-ву и ЖКХ в Самарской области Гагонин Сергей

Несмотря на то, что идея ЦУР и ESG-повестки далеко не новая (ее прообраз бытовал еще во времена СССР), на данный момент ее нельзя назвать популярной ни в среде бизнеса, ни в широких массах общественности. Согласно опросу, проведенному «ВЦИОМ-Онлайн», всего 5% респондентов сообщили, что понимают значение этих слов, а 46% впервые слышат такую формулировку, ее расшифровку и не понимают, для чего это нужно бизнесу. Поэтому одной из важнейших задач участники встречи назвали информирование общественности об ответственных предприятиях Самарской области, формирование доверия и позитивного отношения к бизнес-сообществу, которое заботится о решении насущных социальных и экологических проблем. «Комсомолка» как участник проекта берет на себя такую задачу.

Что касается бизнес-сообщества, то советник председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк по вопросам ESG Игорь Прокофьев отметил следующее:

- Мы регулярно участвуем в подобных встречах и инициируем их сами. Как всегда, в этот раз ожидаемо откликнулись компании, которые уже находятся в этой политике, готовые поделиться своими кейсами, а также те, кто только начинает этот путь и открыт к общению и восприятию новой информации. Радует, что среди новичков есть и представители микро-бизнеса, например, из Ассоциации малых предпринимателей Самарской области.

Советник председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк по вопросам ESG Игорь Прокофьев

То есть приток новых бизнес-лиц в ЦУР и ESG есть, но хотелось бы, чтобы их становилось больше.

Ответственность не может быть неактуальной

Во время обсуждения выявилась некая доля скепсиса относительно уместности педалировать тему ответственности бизнеса в современных политико-экономических условиях.

Вот какого мнения придерживается и пивоваренная компания «Балтика», реализующая стратегию устойчивого развития с 2017 года.

- За это время мы накопили большой портфель практик и поняли, в чем преимущество для бизнеса – держать фокус на таких направлениях, не всегда очевидно связанных с операционной деятельностью компаний. Это создает дополнительные возможности для компании. Самый наглядный: бережное расходование энергоресурсов дает ощутимую экономию., - поделилась управляющий по работе с органами госвласти и корпоративным отношениям «Балтики» в регионе «Урал-Поволжье» Наталья Ржевская. - Нам как пивоварам важно сохранение благоприятной экологии в регионе, , а нашим потребителям приятно получать продукт, произведенный с заботой об окружающей среде. Кроме того, еще во время пандемии стало очевидно, насколько важна забота о людях: выполнение социальных обязательств, сохранение рабочих мест. Поскольку повестка никуда не исчезла, ESG-направление актуально и востребовано. .

Вывод, который сделали участники встречи: политико-экономическая ситуация накладывает свой отпечаток и производит трансформацию целей, но общая повестка ЦУР сохраняется для большинства.

Член ТПП РФ по устойчивому развитию бизнеса, корпоративной социальной ответственности и волонтерству Анна Чигарина

Выявят лучшие практики

Во время встречи участники поделились не только мнениями, но и наработанным опытом – это была одна из самых больших ценностей общения. И как-то сама собой пришла мысль о том, что стоит создать ESG-клуб единомышленников для регулярного обмена практиками.

В финале встречи было объявлено о проведении конкурса для деловой среды «Лидер ЦУР». Его организуют Министерство экономического развития Самарской области, Поволжский банк ПАО Сбербанк, Поволжская Ассоциация территориального и экологического развития «Мастер-План» и АО «Издательский дом «Комсомольская правда».

- Конкурс - это хорошая возможность поделиться своими практиками с другими организациями. А тем компаниям, которые еще не ведут работу по социально ориентированным направлениям, получить опыт от коллег, давно и успешно занимающихся данной тематикой, - резюмировал руководитель социального проекта в Поволжской Ассоциации территориального и экологического развития «Мастер-План» Вячеслав Рябцов.

Руководитель социального проекта в Поволжской Ассоциации территориального и экологического развития «Мастер-План» Вячеслав Рябцов.

Результаты конкурса будут подведены в декабре 2022 года с участием Правительства и губернатора Самарской области. Одним из итогов конкурса станет справочник-гид «Лучшие практики ЦУР Самарской области».