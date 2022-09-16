Рейс из Бишкека в Самару внезапно отменили. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары пожаловались на отмену авиарейса из Киргизии в сентябре 2022 года. Читатели рассказали журналисту «КП-Самара», что опасаются застрять в среднеазиатской стране из-за внезапного переноса рейса «Уральских авиалиний» из Бишкека, запанированного на 22 сентября. Журналист «КП-Самара» выяснила, почему отменили рейс и как теперь самарцам вернуться домой.

«Перенесли на неделю позже»

Самарчанка Мария отправилась в Киргизию в отпуск – погулять по горам, посмотреть на легендарное озеро Иссык-Куль. Заранее купила билеты туда и обратно. Однако внезапно оказалось, что вернуться домой ей будет не так-то просто.

- На днях прилетели в Киргизию в отпуск, сразу взяли и обратные билеты, на 22 сентября, прямой рейс Бишкек-Самара, - рассказала Мария журналисту «КП-Самара». – А утром 16 сентября обнаружили неприятное извещение, что наш рейс «Уральских авиалиний» на этот день отменяется и переносится аж на неделю, на 29 сентября. Мы спешно перебронировали билеты в другой авиакомпании, с вылетом из другого аэропорта – пусть даже лететь теперь нам придется с пересадкой. Но сейчас сидим как на иголках – а если отменят и его?

Напомним, 14 сентября на границе Киргизии и Таджикистана вспыхнул вооруженный конфликт, и до сих пор ситуация только накаляется, а в приграничной зоне продолжается перестрелка. 16 сентября погранслужба Киргизии сообщила о ракетном ударе со стороны Таджикистана по аэропорту и пригородам Баткена.

- У нас пока вокруг все спокойно, но мы находимся далеко от границы с Таджикистаном, - делится впечатлениями Мария. – Надеюсь, конфликт быстро разрешится и мы сможем вернуться домой.

«Виновата оптимизация»

В авиакомпании «Уральские авиалинии» журналисту «КП-Самара» сообщили, что причиной отмена рейса стал не конфликт на границе, а оптимизация расписания.

- Пассажирам будет произведен вынужденный возврат полной стоимости билетов, - сообщили в авиакомпании журналисту «КП-Самара». - Также в качестве альтернативы предлагаем пересадку на другие рейсы, например в\из Оша. Другие рейсы в Киргизию из Самары отменять не планируем.

В настоящее время в онлайн-табло аэропорта «Курумоч» значится только рейс из Бишкека на 29 сентября. Рейс из города Ош компании Nordwind прибыл в Самару 16 сентября по расписанию.