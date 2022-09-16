Эксперт рассказал, как изменение ключевой ставки отразится на ценах в магазинах в Самаре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

16 сентября 2022 года Центробанк принял решение о снижении ключевой ставки сразу на 0,5 процентных пункта. По сообщению регулятора, новый уровень ключевой ставки установлен в 7,5%, вернувшись к показателям осени 2021 года. Это снижение стало уже шестым подряд, однако до этого ЦБ уменьшал размер ключевой ставки более мелкими шагами. Эксперт-экономист, управляющий директор ООО «Новый город» Антон Ларионов объяснил журналисту «КП-Самара», что принесет жителям региона решение Центробанка и как оно скажется на ценах в магазинах.

«На ключевую ставку завязаны все остальные»

В своем сообщении Центробанк отмечает, что имеющиеся темпы прироста потребительских цен в стране сейчас остаются низкими, а годовая инфляция замедляется.

- Это связано как разовыми факторами, так и со сдержанным потребительским спросом, - говорится в сообщении Банка России. – В то же время динамика деловой активности складывается лучше, чем предполагалось.

Антон Ларионов уверен, что снижение ключевой ставки ЦБ отразится на экономической ситуации в регионе и на жизни обычных горожан.

- На ключевую ставку ЦБ завязаны и все остальные процентные ставки на денежном рынке – по кредитам, депозитам, облигациям и т.д., - пояснил эксперт. – Центробанк дает сигнал в экономику о смягчении кредитно-денежной политики и стимулировании экономики и деловой активности.

Как отметил эксперт, после снижения ключевой ставки понизятся и все остальные – как по вкладам, так и по кредитам, в том числе для бизнеса.

- Предприятия смогут больше инвестировать в развитие производства и выпускать больше продукции, - отмечает Антон Ларионов. - Это делается, в том числе, для наращивания импортозамещения. Самарская область как регион тоже получит доступ к более дешевым заемным средствам, сможет привлекать их на более выгодных условиях, а значит больше вкладывать в социально-экономическое развитие.

Стимулирует и спрос, и предложение

А вот на цены в магазинах Самары снижение ключевой ставки Центробанка не повлияет. Во всяком случае, напрямую. Однако косвенное влияние будет скорее благоприятным.

- Сейчас ценовые, инфляционные ожидания «устаканились», особенно с учетом традиционного осеннего охлаждения, - пояснил эксперт. – Сигнал Центробанка нацелен на то, чтобы производители выпускали больше товаров, предложения на рынке становилось больше и цены не росли. Но одновременно произойдет и стимуляция спроса через более дешевые кредиты, что может немного подстегнуть цены. То есть в целом можно ожидать повышения деловой активности, что благоприятно отразится на состоянии экономики в регионе.