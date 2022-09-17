Самарские активисты прокладывают Большую Самарскую тропу. Фото: соцсети

В Самаре активисты начали готовить маршрут большой туристической тропы, которая должна объединить столицу региона и Тольятти. Путь будущих путешественников должен будет пролегать по самым живописным местам между этими двумя городами. Тропу оснастят подробными картами с описанием и установят на всей протяженности информационные стенды, которые помогут путникам сориентироваться. «Комсомолка» выступит информационным партнером проекта - мы расскажем читателям о местах, по которым пройдет тропа, о связанных с ними легендах и о людях, которые их прославили.

Путь в 200 км

Автор проекта Дмитрий Шипуля признался журналисту «КП-Самара»: идея трехдневного туристического маршрута между Самарой и Тольятти возникла у него уже давно. А в 2022 году активисты, занимающиеся оздоровительной ходьбой русских странников, оформили ее в единый проект.

- Подобные экологические туристические тропы широко известны во всем мире – в Европе, например, их сеть насчитывает более семи тысяч километров, - рассказывает Дмитрий Шипуля. – У нас в России есть Большая Севастопольская тропа, Большая Байкальская тропа. Я ходил по таким тропам в Америке, в Гималаях, и думал – а ведь у нас в Самарской области тоже есть красивейшие, интересные места, которые могут стать прекрасным вариантом для больших и малых походов. И мы решили взяться за ее оформление.

Студенты Политеха охотно откликнулись на идею организовать туристический маршрут. Фото: соцсети

По задумке, Большая Самарская тропа соединит Самару и Тольятти. Расстояние между городами по прямой – всего 80 км, однако предполагается, что общая протяженность маршрутов тропы превысить 200 км.

- Это будет не одна-единственная дорога, а несколько вариантов маршрута – где-то можно будет выбрать параллельную трассу, где-то – пройти дополнительный радиальный или кольцевой маршрут, - объясняет Дмитрий Шипуля. – В целом тропа будет рассчитана на трехдневный поход, однако стартовать и закончить можно будет в любой точке, поэтому по ней вполне можно будет ходить и в одно- двухдневные вылазки. Также предусмотрены участки пути, различающиеся по сложности.

Маршрут пройдет по красивым местам с интересной историей. Фото: соцсети

От стадиона до памятника Татищеву

Основной маршрут будет начинаться у стадиона «Солидарность Самара Арена». Далее через озеро Шишига тропа пойдет в лесопарк Дубки, к Лысой горе и далее параллельно берегу к горе Барсук и пещере Братьев Греве. После этого тропа через Коптев овраг дойдет до Вертолетной площадки и Мордовой поляны, а потом проследует через Красную Глинку, гору Тип-Тяв и Царев Курган. После этого маршрут пойдет по речной пойме до Мастрюковских озер и Фестивальной поляны, и далее – до Федоровских лугов. Завершится дорога в Тольятти у памятника Татищеву.

- Я уверен, что проект поможет сформировать у молодежи экологическую культуру поведения в природной среде, привьет интерес к туризму, здоровому образу жизни и любовь к родным местам, - говорит Дмитрий Шипуля. – А еще я уверен, что он станет огромным стимулом для развития туризма, ведь трехдневный продуманный, проработанный природный маршрут – то, ради чего стоит ехать в город, например, на уик-енд или в отпуск. Тропу можно будет пройти как целиком, с ночевкой в палатках или в гостиницах и кемпингах, так и частями, доехав до определенной части маршрута на электричке. Возможные места ночевок определим и обозначим заранее.

Сейчас активисты проекта приступили к детальной проработке маршрута. Задач много – все участки пути нужно хорошенько изучить и выбрать оптимальный маршрут. Кроме того, участники проекта планируют привести будущую тропу в порядок – убрать мусор, изготовить и установить информационные таблички.

- Мы планируем разработать сайт и бесплатное приложение, где будут размещены подробные карты Большой Самарской тропы, - говорит Дмитрий Шипуля. – А еще – подготовить экскурсоводов, которые могла бы водить по ней желающих.

Запустить маршрут планируют в начале мая 2023 года. К участию в проекте могут присоединиться все желающие – организаторы уверяют, что будут рады любой помощи.