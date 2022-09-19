В Самаре продают квартиру за миллион долларов. Показываем, что там есть

В Самаре выставили на продажу роскошную квартиру за миллион долларов. Фото: Авито

Самую дорогую квартиру Самары продают более чем за миллион долларов. Такое объявление появилось на популярном сайте объявлений Авито в сентябре 2022 года. Журналист «КП-Самара» изучила объявление. Показываем, что предлагают покупателю за столь внушительную цену.

Терраса с панорамным видом

Квартира стоимостью 70 миллионов рублей (1,16 млн долларов по курсу на 19 сентября 2022) выставлена на продажу в историческом центре Самары. Дом находится на ул. Венцека, 1, на набережной Волги, около Речного вокзала. Квартира находится на последнем этаже 10-этажного дома.

Продавец хочет немалую сумму. Фото: Авито

Площадь квартиры составляет 400 квадратных метров, так что за один «квадрат» продавец просит «всего» 175 тысяч рублей. В квартире семь комнат, оформленных в современном стиле. Жилая площадь составляет 330 квадратных метров, на просторную кухню выделено еще 30 кв.м.

В квартире есть терраса с видом на Волгу. Фото: Авито

- Дизайн класса люкс, - сообщает в объявлении продавец. – Планировка эргономичная, с гостевой зоной на отдельном этаже и теплыми полами. Кроме того, квартира оснащена полным комплектом мебели и техники, остается кондиционер, холодильник, стиральная машина, посудомоечная машина, водонагреватель, а также системы хранения и спальные места.

Квартиру продают с техникой и мебелью. Фото: Авито

В качестве отдельного преимущества фигурирует просторная оборудованная терраса с панорамным видом во все стороны. В частности, по фото видно, что отсюда открывается роскошный вид на Волгу.

Рядом набережная и рестораны

Продавец подчеркивает, что жилплощадь находится в самом центре городской инфраструктуры.

Покупателю достанется дизайнерский ремонт. Фото: Авито

- Рядом- красивая набережная с пристанью и прогулочными аллеями, - отмечается в объявлении. – Рядом вся необходимая инфраструктура, магазины, кафе и рестораны.

Дом имеет закрытую охраняемую территорию и паркинги для авто под навесом.

Купить такую роскошную жилплощадь, по словам собственника, можно в том числе с использованием ипотечного кредита. Правда, пока что – а объявление висит на сайте с конца августа – желающих сделать это не нашлось.

В качестве преимуществ - прекрасный вид из окна. Фото: Авито

Напомним, также недавно в Самаре выставили на продажу квартиру аналогичной площади – в 400 квадратных метров, однако этот метраж строители разделили аж на 12 комнат, а сама квартира заняла два этажа. Правда, запросили за нее гораздо меньше «всего» 25 миллионов рублей.

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