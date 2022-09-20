Музей валенок, целебная шерсть и волшебные шептуны: мастерица из Самары преодолела рак и начала новую жизнь в селе в 50 лет

Татьяна Скляр вместе с мужем переехала из города в село, и теперь благодаря супругам Скляр в Сергиевском районе есть необычный музей - «Валяные чудеса» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Татьяна Скляр рассказала «КП-Самара» удивительную историю о том, как она преодолела тяжелую болезнь, увлеклась валянием и вместе с мужем Виктором перебралась в маленькое село в Самарской области, чтобы там заниматься любимым делом. Благодаря супругам Скляр Сергиевский район может похвастаться необычной достопримечательностью — музеем «Валяные чудеса». В нем есть и традиционные валенки — от крошечных сувенирных до огромных 57 размера, и другие изделия из шерсти: шапки, платья, игрушки, украшения, зонтики...

«Я знала, что выживу!»

Когда Татьяне Скляр исполнилось 53 года, она перебралась из Самары в село и начала новую жизнь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Однажды утром я проснулась в холодном поту, но с чувством невероятного облегчения: знала, что выживу. После этого сна — знала. Тогда мне поставили страшный диагноз: рак кишечника. Перенесла химиотерапию, несколько операций. И вот перед одной из них, когда мне было невыносимо тревожно, я долго молилась и увидела во сне трех святых старцев. Бросилась к тому, что ближе стоял: «Я не могу умереть, я жить должна! Мне внуков увидеть надо!» Он ответил: «Хорошо, пойдешь с нами». Мы отправились куда-то, будто на выход, а тот, что людей уводил, проворчал: «Опять человека недодали!» Я проснулась и поняла, что не боюсь больше, что все дальше хорошо будет, что меня ждет новая жизнь.

Видимо, эта интуитивная уверенность позволила мне не пройти и мимо любимого дела. Двенадцать лет назад, когда я уже восстанавливалась после болезни, пошли с мужем в гости к друзьям — они в частном доме живут. Увидела у них домашние полувалочки (невысокие валеночки), такие уж красивые они были! Я и говорю мужу: " Хочу научиться такие делать! "Друзья поделились телефоном мастера из Тольятти, у которой валеночки эти покупали. Когда созвонились с ней, узнали, что она проводит мастер-классы. Сразу же записались и в назначенный день поехали. Домой мы с мужем возвращались счастливые, с обновкой. Валеночки еще мокрые были. Я все смотрела на них, смотрела - не могла налюбоваться и вдруг вспомнила: «Так мой же дед валяльщиком был!» Даже «уличная» фамилия (та, которую по роду занятий часто давали) у него и бабушки была Валяловы.

Первое изделие продали, а деньги на следующий мастер-класс потратили: уже оба поняли, что увлеклись всерьез, не остановиться. Первую студию по валянию мы открыли еще в Самаре. Но на меня после болезни город начал «давить», тяжело в нем дышалось. Поэтому десять лет назад мы решили перебраться на родину мужа Виктора — в село Спасское Сергиевского района. Он, бывший военный летчик, тоже перенес болезнь и хотел пожить подальше от городской суеты. К моменту переезда нам обоим было чуть за 50. И это оказалось тем временем, когда новая жизнь действительно началась.

Так выглядит купальник из шерсти, который отправился к заказчице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гардероб из шерсти: фрак, купальник и свадебное платье

Когда мы перебрались в село, выяснили, что раньше здесь валяльщики были почти в каждом доме. Сейчас об этом ремесле напоминают только старые колодки, которые валяются у людей где-то на чердаке. Мы поняли, что не хотим позволить этому старинному ремеслу исчезнуть. Так появилась идея создать музей и рассказывать взрослым, а особенно детям, что такое войлок и что из него можно сделать: любую одежду, обувь, головные уборы, сумки, шарфы, палантины... Нам доводилось даже валять концертный фрак, купальник и свадебное платье, которое уехало к заказчице в Москву.

Есть в нашем музее и коллекция валяных исторических (реконструированных) шапок — их люди начали делать раньше, чем валенки. Когда начинали их валять, очень интересно было окунуться в происхождение названий. Грешневик называется так, потому что цветом похож на гречневую муку; подшлемник -потому что носили под шлемом, сванка - грузинская шапочка, которую изготавливали в горной области Сванетия. Несколько разновидностей сванок встречал Виктор, когда служил в Закавказье.

Виктор Скляр в традиционной грузинской шапке - сванке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Идеи иногда приходят во сне»

Наш творческий процесс начинается с идеи. Иногда даже во сне приснится что- то удивительное: вскакиваю среди ночи и хватаюсь за карандаш, чтобы не забыть. Утром уже обговариваем детали с мужем, часто спорим, но всегда находим компромисс.

Валять совсем не сложно. Любой желающий, даже ребенок может создать свой шедевр. Были у нас на мастер-классе как- то мама и две дочки 12 и 6 лет, делали мы картины из шерсти. Мама и старшая дочь "рисовали" шерстью, глядя на понравившуюся картинку, а младшая решила придумать сюжет сама. Картины замечательные получились у всех, но самая чудесная была у младшей, которая импровизировала.

Когда к нам на экскурсию приезжают школьники, мы рассказываем о валянии, об истории ремесла, показываем старинные и современные инструменты - помощники и обязательно проводим небольшой мастер-класс, чтобы дети могли потрогать "живую" шерсть и забрать с собой удивительный сувенир, сделанный своими руками.

Супруги Скляр часто участвуют в выставках и проводят мастер-классы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Валенки от бесплодия

Проводили мы однажды мастер-класс в санатории во время заезда «мать и дитя». Пока детки были на лечении, нас попросили провести занятия с мамочками. Так как дело было под Новый год, мастерили мы сувенирные валенки-шептуны. На первом занятии сделали выкройку, разложили и притерли шерсть на ней, на втором — сваляли, постирали и отформовали, на третьем - украсили тесьмой и лентами. И вот, когда чудо-валенки были готовы, одна из женщин и говорит:" Я теперь валенки уважать буду! Узнала, как их делают — целая наука!»

Валенки - шептуны к тому же волшебные. Если подарить их бездетной семье на Новый год или на годовщину свадьбы, то в предстоящем году в этой семье обязательно появится малыш! У нас есть и подтверждения этому.

Однажды мы были на новогодней ярмарке в Саратове, подошла к нам молодая пара. Мы им рассказали про валяние, про чудо-валенки, а они поделились с нами своей печалью. В Саратов они приехали навестить родных, а сами сейчас живут в Израиле: переехали, чтобы вылечиться от бесплодия. Выслушали мы эту историю и подарили им валенки- шептуны. А в марте вдруг звонок по скайпу из Израиля. Света, та самая девушка, плачет и говорит: "Спасибо вам за подарок! У нас скоро будет маленький!"

Экспонаты музея «Валяные чудеса», самые маленькие валенки — это шептуны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Целебный войлок

Войлок - удивительный материал! Если вы устали, болит голова, ломит суставы, есть отличное средство: помойте ноги прохладной водой, не вытирая их, наденьте валяные носочки и на полчасика на диван, а при суставной боли - на ночь. Настроение улучшится, усталость улетучится, голова пройдет. А вот суставы полечить придется подольше - недельки две.

Был такой случай в ноябре прошлого года: мы получили несколько заказов, работа в самом разгаре, а я «отличилась» - упала и сломала правую руку. Заказы нужно было сделать до Нового года, а гипс снимать только 2 января. Подводить людей мы не привыкли. Поэтому я начала потихоньку помогать мужу. И от работы с шерстью состояние руки так улучшилось, что гипс уже 20 декабря снимать можно было, но врачу мы не сказали об этом — отругал бы еще за самодеятельность.

Муж вспоминает, что в детстве его бабушка бросала на пол валенки и, вставая на них коленями, качалась из стороны в сторону. На вопрос, что это она такое странное делает, отвечала: "Колени лечу, они же у меня болят!"

«Валяные чудеса»

Нашему музею «Валяные чудеса» в этом году 7 лет. Он небольшой — вмещается в одну комнату сельского клуба, но «насыщенный» - и экспонатами, и географией посетителей. К нам приезжали с экскурсиями и на обучение люди из Питера, Щелкова, Москвы, Саратова, Нижнего Новгорода, Городца, Самары. Кроме музея, который мы полностью финансируем сами, решили еще построить мастерскую рядом с домом — сейчас как раз с этим занимаемся. Очень хочется продолжить удивлять людей необычными изделиями, выполненными из овечьей шерсти.

Мы всегда рады гостям. Приезжайте посмотреть на «Валяные чудеса» в село Спасское Сергиевского района. Мы находимся по адресу улица Центральная, 51 (Спасский СДК).