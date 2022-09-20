В Самарской области 19-летний лихач прокатил полицейского на капоте почти 1 км

Когда сотрудник полиции оказался на капоте, водитель набрал скорость и начал резко маневрировать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти на улице Тополиной полицейские заметили двигающийся с большой скоростью автомобиль ВАЗ-21083. Водитель проигнорировал требование остановиться. Госавтоинспекторы начали преследовать нарушителя. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Во время движения, заехав во двор дома 84а на улице Автостроителей, автомобилист не справился с управлением и врезался в припаркованную иномарку. Пользуясь моментом, к машине подбежал полицейский, но она резко тронулась с места, «подсадив» инспектора на капот. Момент попал на видео.

Полицейский сумел удержаться на капоте, несмотря на то, что водитель набрал скорость и начал резко маневрировать. В таком положении инспектор проехал почти километр, пока автомобиль не врезался в очередное припаркованное транспортное средство. В конце концов, нарушителя задержали.

— В результате неадекватных действий водителя сотрудник полиции получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выяснилось, что за рулем отечественной легковушки находился 19-летний житель Тольятти. У него не было прав. Видимо, этот факт и стал причиной попытки скрыться от погони. В настоящий момент полицейские составили на парня протоколы о семи административных правонарушениях. Материалы направили в СУ СК России по Самарской области для принятия процессуального решения.