В Самарской филармонии дети узнали, как звучит музыка

Оркестр подарил детям путешествие в музыкальную сказку

Знакомство с музыкой

Зал и сцена замирают, в руке дирижера чуть потрагивает палочка, руки со смычками взлетают вверх, чтобы в секунду обрушиться на струны и заполнить все помещение филармонии волшебными звуками музыки. Как по волшебству они переносят слушателей то на поляну к ручью, то в лес, то на вершину горы, проникают в самое сердце, заполняют голову и душу. В этот день в гостях у симфонического оркестра особенные зрители - многие из этих ребят впервые попали на концерт классической музыки, в роскошный зал самарской филармонии. И сейчас они с восторгом смотря на сцену, слушая ведущую вечера Ирину Цыганову, узнавая и познавая на слух новые музыкальные инструменты.

Сюрпризом стала премьера музыкальной сказки

Поездку на концерт из абонемента «Магические партитуры» детям с ограниченными возможностями из школ-интернатов подарил «Ростелеком». Для ребят это мероприятие стало настоящим праздником: новые впечатления, красивое здание, знакомство с музыкой. И подарок-сюрприз в финале: премьера сказки «Письма только для своих», которую по мотивам рассказов нидерландского писателя Тоона Теллегена написала композитор из Самары Илона Дягилева.

Вера в сказку меняет мир

Для самих участников оркестра выступление перед детской аудиторией – всегда особенно важная задача. Артисты признаются, что, когда в зале ребята, передавать эмоции гораздо легче.

- С детьми легче работать – они открыты сказке, вымыслу, они открыты вере тому, чего на самом деле нет в реальности. И вот эта вера преобразует мир, - делится заслуженный артист России, дирижер самарского академического симфонического оркестра Георгий Клементьев.

Дети могли услышать, как звучат различные инструменты

Музыковед самарской филармонии Ирина Цыганова также рассказывает, что когда детские сердца бьются в один такт с сердцами музыкантов на сцене – это настоящее счастье.

- Мы всегда стараемся делать так, чтобы симфонический оркестр филармонии стал для детей их лучшим другом. Таким другом, который никогда не обидит, не обманет, не покинет и всегда будет скучать. Мы должны помнить о том, что, наверное, только музыка и делает человека настоящим, - отметила она.

Зал был полон

Музыка осталась в сердцах

Знакомство с музыкой удалось. Юные слушатели активно аплодировали исполнителям, охотно отвечали на вопросы Ирины Цыгановой со сцены. Было видно, что дети пришли подготовленными, они уже многое знали и с интересом разбирались, как звучат разные инструменты и какие эмоции или даже роли они могут передать зрителям.

- Я впервые попала на такой концерт. Здесь очень красиво, как во дворце. Мне бы хотелось еще много раз побывать на таких выступлениях оркестра, - признается одна из слушательниц Полина.

Подобные акции «Ростелеком» проводит регулярно, предоставляя возможность ребятам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, испытывающим проблемы со здоровьем, а также воспитанникам школ-интернатов погрузиться в удивительной мир музыки и не только познакомиться с искусством, приобрести новые знания и просто открыть свои сердца для прекрасного. Ведь хорошая музыка – и это точно – меняет и мир, и людей, которые позволяют ей прикоснуться к их душам.

Фото: Анастасия Сесорова