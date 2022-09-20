Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 сентября 2022 11:50

В Самарской филармонии дети узнали, как звучит музыка

Воспитанники школ-интернатов посетили концерт симфонического оркестра
Сергей ЧЕРНЫХ
Оркестр подарил детям путешествие в музыкальную сказку

Оркестр подарил детям путешествие в музыкальную сказку

Знакомство с музыкой

Зал и сцена замирают, в руке дирижера чуть потрагивает палочка, руки со смычками взлетают вверх, чтобы в секунду обрушиться на струны и заполнить все помещение филармонии волшебными звуками музыки. Как по волшебству они переносят слушателей то на поляну к ручью, то в лес, то на вершину горы, проникают в самое сердце, заполняют голову и душу. В этот день в гостях у симфонического оркестра особенные зрители - многие из этих ребят впервые попали на концерт классической музыки, в роскошный зал самарской филармонии. И сейчас они с восторгом смотря на сцену, слушая ведущую вечера Ирину Цыганову, узнавая и познавая на слух новые музыкальные инструменты.

Сюрпризом стала премьера музыкальной сказки

Сюрпризом стала премьера музыкальной сказки

Поездку на концерт из абонемента «Магические партитуры» детям с ограниченными возможностями из школ-интернатов подарил «Ростелеком». Для ребят это мероприятие стало настоящим праздником: новые впечатления, красивое здание, знакомство с музыкой. И подарок-сюрприз в финале: премьера сказки «Письма только для своих», которую по мотивам рассказов нидерландского писателя Тоона Теллегена написала композитор из Самары Илона Дягилева.

Вера в сказку меняет мир

Для самих участников оркестра выступление перед детской аудиторией – всегда особенно важная задача. Артисты признаются, что, когда в зале ребята, передавать эмоции гораздо легче.

- С детьми легче работать – они открыты сказке, вымыслу, они открыты вере тому, чего на самом деле нет в реальности. И вот эта вера преобразует мир, - делится заслуженный артист России, дирижер самарского академического симфонического оркестра Георгий Клементьев.

Дети могли услышать, как звучат различные инструменты

Дети могли услышать, как звучат различные инструменты

Музыковед самарской филармонии Ирина Цыганова также рассказывает, что когда детские сердца бьются в один такт с сердцами музыкантов на сцене – это настоящее счастье.

- Мы всегда стараемся делать так, чтобы симфонический оркестр филармонии стал для детей их лучшим другом. Таким другом, который никогда не обидит, не обманет, не покинет и всегда будет скучать. Мы должны помнить о том, что, наверное, только музыка и делает человека настоящим, - отметила она.

Зал был полон

Зал был полон

Музыка осталась в сердцах

Знакомство с музыкой удалось. Юные слушатели активно аплодировали исполнителям, охотно отвечали на вопросы Ирины Цыгановой со сцены. Было видно, что дети пришли подготовленными, они уже многое знали и с интересом разбирались, как звучат разные инструменты и какие эмоции или даже роли они могут передать зрителям.

- Я впервые попала на такой концерт. Здесь очень красиво, как во дворце. Мне бы хотелось еще много раз побывать на таких выступлениях оркестра, - признается одна из слушательниц Полина.

Подобные акции «Ростелеком» проводит регулярно, предоставляя возможность ребятам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, испытывающим проблемы со здоровьем, а также воспитанникам школ-интернатов погрузиться в удивительной мир музыки и не только познакомиться с искусством, приобрести новые знания и просто открыть свои сердца для прекрасного. Ведь хорошая музыка – и это точно – меняет и мир, и людей, которые позволяют ей прикоснуться к их душам.

Фото: Анастасия Сесорова

КАРТИНА ДНЯ