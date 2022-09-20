Рост производительности на 5% в год: компания «Рускат» внедрила технологию бережливого производства в рамках нацпроекта

В этом году на заводе произошли кардинальные перемены. Фото: министерство промышленности и торговли Самарской области

На территории Самарской области продолжается реализация нацпроекта «Производительность труда», инициированного Президентом Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта региональные предприятия несырьевого сектора получают ряд мер поддержки. В частности, речь идет о внедрении технологии бережливого производства. Она позволит увеличить рост производительности труда на 5% в год, а к концу 2024 года данный показатель вырастет на целых 20%.

В числе региональных предприятий-участников нацпроекта – ООО «Русская Катанка». С апреля по сентябрь текущего года благодаря нацпроекту на предприятии произошли кардинальные перемены. Рассказываем, какие изменения коснулись завода и как сегодня строится его работа.

Автоматизация производства и рост срока службы оборудования

ООО «Рускат» находится на территории Тольятти. Предприятие занимается производством медной катанки. Завод еще довольно молодой, однако успел заполучить прекрасные характеристики. Производство здесь ведется по уникальной технологии, на современном оборудовании, с использованием экологически безопасного сырья. Важную роль играет и человеческий фактор – все сотрудники предприятия имеют высокую квалификацию.

Благодаря слаженной работе изделия, выпускаемые заводом, полностью отвечают российским стандартам. При этом качество отлично гармонирует с мощностью производства – завод выпускает порядка 44 тысяч тонн катанки в год.

Производственная мощность завода составляет 44 тысячи тонн катанки в год. Фото: министерство промышленности и торговли Самарской области

Несмотря на успешную работу, ООО «Рускат» продолжает совершенствовать производство. Одним из шагов на пути к совершенству стало участие в нацпроекте «Производительность труда». Под руководством Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) на заводе был успешно реализован целый комплекс мероприятий.

В рамках нацпроекта работники ООО «Рускат» получили новый опыт работы. Сотрудники РЦК обучили их основам бережливого производства, в частности – картированию, работе в системе 5С и производственному анализу. Кроме того, на заводе автоматизировали литейное производство. Ранее литейщик вручную регулировал подачу металла, находясь менее чем в метре от горячего сплава. Теперь он работает в операторской и управляет процессами дистанционно.

Процессы на предприятии стали автоматизированными. Фото: министерство промышленности и торговли Самарской области

Отдельная работа была проведена на оборудовании завода. Сегодня линия оборудована системой «Андон». Она включает в себя сирену, светофор и специальное программное обеспечение, которое следит за перегрузками прокатных валов. Данные меры позволят продлить срок службы оборудования, избегая поломок.

Участок брикетирования и сортировки специалисты отметили разными зонами. Каждая из них обозначена отдельным цветом, в зависимости от вида хранимого здесь лома. Сократился производственный цикл плавки – теперь он занимает 27 часов вместо 30. А завоз сырья и отгрузка готового продукта теперь ведутся по четкому графику.

По словам экспертов, произошедшие на заводе изменения будут положительными не только для предприятия, но и для тех, кто приобретает его продукцию.

– Любое предприятие, внедряя бережливое производство, снижает себестоимость продукта. Это сказывается в дальнейшем на его цене, — отметил руководитель проектов Регионального центра компетенции Самарской области Марсель Вагазов.

Благодаря проведенной работе завод 30% снизил уровень запасов, увеличил суточную выработку на 29,8% и сократил время протекания процесса на 30%.

– Выгоду мы видим уже сегодня – это до 20% увеличения производительности предприятия в целом, – поделился директор ООО «Рускат» Валерий Шалаев.

Производительность предприятия в целом увеличилась до 20%. Фото: министерство промышленности и торговли Самарской области

Рост производительности труда – ключевой элемент экономического развития региона

По данным министерства промышленности и торговли Самарской области, безвозмездная помощь экспертов РЦК – не единственная мера поддержка предприятий, участвующих в нацпроекте. Регион активно помогает компаниям по ряду направлений.

В частности, предприятия могут получить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль и льготный займ под 1% годовых из средств федерального или регионального фондов развития промышленности. В первом случае сумма займа составляет от 50 до 300 млн. рублей, во втором – до 100 млн. рублей. На эти средства организации могут повысить производительность труда.

Сегодня 138 региональных предприятий внедряют бережливые технологии в рамках нацпроекта «Производительность труда». И это – не предел. Успешная работа такого рода организаций играет важную роль не только для них, но и для всего региона.

– Рост производительности труда на местных предприятиях – ключевой элемент опережающего экономического развития Самарской области, – ранее отмечал глава губернии Дмитрий Азаров