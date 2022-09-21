Забывают телефоны и важные даты: эксперт из Самары рассказал, как заподозрить болезнь Альцгеймера на ранней стадии

Чаще всего болезнь Альцгеймера развивается у пациентов старше 50 лет
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
21 сентября в мире отмечается Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера. Сегодня число пациентов с этим заболеванием на всей планете приближается к 30 миллионам. Чем опасна болезнь Альцгеймера и есть ли шансы ее избежать, журналисту «КП-Самара» рассказал заведующий кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии СамГМУ, к.м.н., доцент Дмитрий Романов.
Эксперт отмечает: болезнь Альцгеймера относится к так называемым нейродегенеративным заболеваниям. Они возникают из-за сложных нарушений работы головного мозга. В первую очередь это проявляется нарастающим снижением интеллекта — ослаблением памяти и внимания, падением качества мышления, утратой навыков. На конечных этапах заболевания у человека может отмечаться повреждение всех психических функций, вплоть до полной беспомощности.
- Ослабление регуляторных функций мозга нарушает работу всего организма и пациент умирает, — говорит Дмитрий Романов. — Поэтому усилия ученых всего мира направлены на поиск специфических лекарств от болезни Альцгеймера, а также методов ее раннего распознавания и профилактики.
Как поясняет Дмитрий Романов, механизмы развития болезни Альцгеймера очень сложны и не до конца изучены. Существует генетически обусловленный риск развития патологии — у части пациентов обнаруживаются родственники, страдавшие этим заболеванием, но такое происходит далеко не всегда.
- Есть специфические изменения, которые обнаруживают в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера, в первую очередь, происходит накопление бета-амилоида, — говорит Дмитрий Романов. — На течение болезни Альцгеймера негативно влияют сопутствующие соматические заболевания, вовлекающие мозг. Проявлению заболевания может способствовать стресс, хотя сам по себе он причиной болезни не является.
Обычно это заболевание развивается после 50 лет, чаще им страдают женщины. Начало болезни, как правило незаметно. Может наблюдаться физическая и психическая утомляемость, раздражительность, немотивированные колебания настроения.
- Характерные симптомы болезни Альцгеймера — нарушения памяти, — подчеркивает Дмитрий Романов. — Например, человек не может вспомнить, куда он положил какой-то предмет, припомнить важный номер телефона или дату. Постепенно нарушения памяти прогрессируют и становятся заметны как самому пациенту, так и тем, кто с ним живет. С развитием болезни присоединяются нарушения привычных бытовых навыков: например, человек забывает, как нужно солить пищу или резать ножницами. В развернутой фазе болезни у некоторых пациентов развиваются депрессивные расстройства, и, реже, – симптомы психоза, например, слуховые галлюцинации. Средний срок течения заболевания, особенно, если пациент не получает лечения, составляет около семи лет.
Чтобы не упустить начало болезни, в первую очередь нужно обращать внимание на ослабление памяти, трудности в концентрации, падение умственной работоспособности у людей старше 50 лет. Эти психические процессы в медицине называют «когнитивными нарушениями», поясняет Дмитрий Романов. Сложность в том, что обычно эти расстройства маскируются проявлениями раздражительности и эмоциональной неустойчивости, и окружающие могут подумать, что у их близкого просто «испортился характер».
- Поэтому в центре внимания прежде всего должны быть нарастающие когнитивные нарушения, — говорит Дмитрий Романов. — Но эти расстройства не должны быть связаны с недавно перенесенными серьезными заболеваниями — например, с ковидной инфекцией или полученной черепно-мозговой травмой. Человек сам может заметить ослабление памяти и пожаловаться на это близким. Особенную настороженность врачу и родственникам нужно проявлять, если в семье пациента уже были случаи болезни Альцгеймера.
При подозрительных симптомах нужно обратиться к неврологу или психиатру. Для постановки диагноза потребуется изучение клинической картины, истории пациента и его семьи, проведение инструментальных исследований мозга — компьютерной томографии, позитронно-эмиссионной томографии, электроэнцефалографического исследования.
- Особенное значение имеет проведение нейропсихологического исследования, — говорит Дмитрий Романов. — Это сложное психологическое тестирование, которое позволяет врачу получить «срез» функциональной активности головного мозга и увидеть, какие именно психические процессы нарушены и как глубоко. Такие исследования качественно выполняют, например, специалисты кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии нашего университета. После установления диагноза болезни Альцгеймера врач индивидуально определяет схему лечения и контролирует состояние пациента. Сегодня используются два основных класса препаратов, помогающих ослабить болезненный процесс и повысить качество жизни пациента.
К сожалению, лекарство, которое может предотвратить возникновение болезни Альцгеймера или вылечить от нее, пока не найдено. Поэтому психиатр советует соблюдать универсальные меры профилактики: вести активный образ жизни с регулярными физическими нагрузками и умственной работой, сбалансированно питаться. Кроме того, важно периодически проверять здоровье у врача.
- Постоянно ведутся исследования механизмов возникновения болезни Альцгеймера, разрабатываются новые методы лечения, проводится поиск эффективных лекарств, — говорит Дмитрий Романов. — Предложено около двух десятков новых препаратов, потенциально способных обеспечить прорыв в терапии заболевания. Вероятно, это случится в ближайшее время.