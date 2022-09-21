Забывают телефоны и важные даты: эксперт из Самары рассказал, как заподозрить болезнь Альцгеймера на ранней стадии

Чаще всего болезнь Альцгеймера развивается у пациентов старше 50 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

21 сентября в мире отмечается Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера. Сегодня число пациентов с этим заболеванием на всей планете приближается к 30 миллионам. Чем опасна болезнь Альцгеймера и есть ли шансы ее избежать, журналисту «КП-Самара» рассказал заведующий кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии СамГМУ, к.м.н., доцент Дмитрий Романов.

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА: КТО В ГРУППЕ РИСКА

Эксперт отмечает: болезнь Альцгеймера относится к так называемым нейродегенеративным заболеваниям. Они возникают из-за сложных нарушений работы головного мозга. В первую очередь это проявляется нарастающим снижением интеллекта — ослаблением памяти и внимания, падением качества мышления, утратой навыков. На конечных этапах заболевания у человека может отмечаться повреждение всех психических функций, вплоть до полной беспомощности.

- Ослабление регуляторных функций мозга нарушает работу всего организма и пациент умирает, — говорит Дмитрий Романов. — Поэтому усилия ученых всего мира направлены на поиск специфических лекарств от болезни Альцгеймера, а также методов ее раннего распознавания и профилактики.

Как поясняет Дмитрий Романов, механизмы развития болезни Альцгеймера очень сложны и не до конца изучены. Существует генетически обусловленный риск развития патологии — у части пациентов обнаруживаются родственники, страдавшие этим заболеванием, но такое происходит далеко не всегда.

- Есть специфические изменения, которые обнаруживают в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера, в первую очередь, происходит накопление бета-амилоида, — говорит Дмитрий Романов. — На течение болезни Альцгеймера негативно влияют сопутствующие соматические заболевания, вовлекающие мозг. Проявлению заболевания может способствовать стресс, хотя сам по себе он причиной болезни не является.

ПОДОЗРЕНИЕ НА БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА: ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ

Обычно это заболевание развивается после 50 лет, чаще им страдают женщины. Начало болезни, как правило незаметно. Может наблюдаться физическая и психическая утомляемость, раздражительность, немотивированные колебания настроения.

- Характерные симптомы болезни Альцгеймера — нарушения памяти, — подчеркивает Дмитрий Романов. — Например, человек не может вспомнить, куда он положил какой-то предмет, припомнить важный номер телефона или дату. Постепенно нарушения памяти прогрессируют и становятся заметны как самому пациенту, так и тем, кто с ним живет. С развитием болезни присоединяются нарушения привычных бытовых навыков: например, человек забывает, как нужно солить пищу или резать ножницами. В развернутой фазе болезни у некоторых пациентов развиваются депрессивные расстройства, и, реже, – симптомы психоза, например, слуховые галлюцинации. Средний срок течения заболевания, особенно, если пациент не получает лечения, составляет около семи лет.

Чтобы не упустить начало болезни, в первую очередь нужно обращать внимание на ослабление памяти, трудности в концентрации, падение умственной работоспособности у людей старше 50 лет. Эти психические процессы в медицине называют «когнитивными нарушениями», поясняет Дмитрий Романов. Сложность в том, что обычно эти расстройства маскируются проявлениями раздражительности и эмоциональной неустойчивости, и окружающие могут подумать, что у их близкого просто «испортился характер».

- Поэтому в центре внимания прежде всего должны быть нарастающие когнитивные нарушения, — говорит Дмитрий Романов. — Но эти расстройства не должны быть связаны с недавно перенесенными серьезными заболеваниями — например, с ковидной инфекцией или полученной черепно-мозговой травмой. Человек сам может заметить ослабление памяти и пожаловаться на это близким. Особенную настороженность врачу и родственникам нужно проявлять, если в семье пациента уже были случаи болезни Альцгеймера.

К КАКОМУ ВРАЧУ ОБРАЩАТЬСЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИ НА БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА

При подозрительных симптомах нужно обратиться к неврологу или психиатру. Для постановки диагноза потребуется изучение клинической картины, истории пациента и его семьи, проведение инструментальных исследований мозга — компьютерной томографии, позитронно-эмиссионной томографии, электроэнцефалографического исследования.

- Особенное значение имеет проведение нейропсихологического исследования, — говорит Дмитрий Романов. — Это сложное психологическое тестирование, которое позволяет врачу получить «срез» функциональной активности головного мозга и увидеть, какие именно психические процессы нарушены и как глубоко. Такие исследования качественно выполняют, например, специалисты кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии нашего университета. После установления диагноза болезни Альцгеймера врач индивидуально определяет схему лечения и контролирует состояние пациента. Сегодня используются два основных класса препаратов, помогающих ослабить болезненный процесс и повысить качество жизни пациента.

К сожалению, лекарство, которое может предотвратить возникновение болезни Альцгеймера или вылечить от нее, пока не найдено. Поэтому психиатр советует соблюдать универсальные меры профилактики: вести активный образ жизни с регулярными физическими нагрузками и умственной работой, сбалансированно питаться. Кроме того, важно периодически проверять здоровье у врача.

- Постоянно ведутся исследования механизмов возникновения болезни Альцгеймера, разрабатываются новые методы лечения, проводится поиск эффективных лекарств, — говорит Дмитрий Романов. — Предложено около двух десятков новых препаратов, потенциально способных обеспечить прорыв в терапии заболевания. Вероятно, это случится в ближайшее время.