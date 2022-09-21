Возгорание произошло днем 21 сентября на улице Мира, 137. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем в среду, 21 сентября, в Тольятти произошла ужасная трагедия. В одном из многоквартирных домов вспыхнул пожар. Площадь возгорания была относительно небольшая. Многие верили, что ЧП завершится благополучно, однако огонь не пощадил самых беззащитных жильцов дома – детей. Жертвой пожара в Тольятти 21 сентября 2022 года стал ребенок, его бабушка и брат оказались в больнице.

«В задымленной комнате нашли женщину и двух малышей»

Изначально информация о пожаре появилась в местных пабликах. Очевидцы сообщали, что возгорание началось в одной из комнат общежития, расположенного на улице Мира, 137. Внутри помещения в тот момент находились 42-летняя женщина и двое маленьких детей – мальчики 2-х и 4-х лет. На место происшествия мгновенно прибыли пожарные.

– Сообщение о возгорании поступило на пульт в 12:41. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что на четвертом этаже горят домашние вещи. Пожар произошел на площади 12 квадратных метров, – рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

30 человек начали борьбу с огнем, было задействовано 10 единиц техники. Ликвидировать пожар удалось быстро – в 13:05 он был потушен. Спасатели эвакуировали из здания десять человек, а также женщину и малышей, которые находились в горевшей комнате, сообщали очевидцы.

– Пожарные проникли внутрь комнаты и спасли их, – рассказали местные жители.

После того, как спасенные малыши оказались на улице, стало ясно, что им нужна куда более серьезная помощь.

«Врачи откачивали пострадавших всем составом»

– Медики проводили детям реанимационные действия, так как они сильно надышались дымом, – сообщали очевидцы.

К сожалению, одного из малышей спасти не удалось. По данным регионального СУ СК, тело 4-летнего мальчика было обнаружено после ликвидации пожара без признаков жизни. Очевидцы отмечают, что его пытались реанимировать, но безуспешно. А прохожим оставалось только наблюдать одну из самых страшных в их жизни картину.

– Врачи долго откачивали, целым составом. Как бы не больше получаса. Что только не делали, очень страшное зрелище было. Каждую секунду думали, что все, сейчас задышит, – с горечью сообщают жители Автограда.

Жители Тольятти поделились жуткими кадрами с места ЧП. Фото: Яна Штерн / Происшествия Тольятти

Двоих пострадавших удалось спасти. Двухлетний ребенок и женщина – брат и бабушка погибшего малыша – были доставлены в больницу. Оба находятся в тяжелом состоянии.

По факту пожара будет проведена проверка

Резонансное ЧП привлекло внимание следственного комитета и прокуратуры. По данному факту началась доследственная проверка.

– Следователи и криминалисты следственного управления осматривают место происшествия. В ближайшее время будут назначены необходимые экспертные исследования, – рассказали в СУ СК по Самарской области.

Ситуация также находится на контроле прокуратуры Тольятти.

– На месте происшествия работу правоохранительных органов и спасательной службы координирует и.о. прокурора Центрального района Тольятти Ольга Банькодут. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты доследственной проверки, – информируют в региональной прокуратуре.

В региональном СУ СК сообщили, что причиной страшного пожара стало неосторожное обращение с огнем. Четырехлетний малыш погиб в результате задымления.

«КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким погибшего мальчика.